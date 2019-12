. Happy Hour 256: HomeKit et «Maison connectée», podcasts Apple sur Echo, TV + en 2020

Cette semaine, Benjamin et Zac discutent d'un large éventail de sujets, notamment les podcasts Apple, Arcade, les actualités et plus d'informations sur les services, les dernières mises à jour du logiciel iOS beta, plus de détails sur Mac Pro et Apple Pro Display XDR, et bien plus encore.

. Happy Hour est disponible sur les podcasts Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et autres lecteurs de podcasts.

Parrainé par LinkedIn Jobs: Allez sur LinkedIn.com/HAPPYHOUR et obtenez 50 $ de rabais sur votre premier poste!

Sponsorisé par Hyper: Obtenez 25% de réduction sur tout le site chez Hyper avec notre code promotionnel exclusif HOLIDAY25 pour une durée limitée.

https://..com/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/.-Happy-Hour-12-19-2019.mp3

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

BlueHeart: Bluetooth HeartRate dans l'App Store

Sécurité de la maison intelligente: Apple, d'autres, travaillant sur un standard ouvert

Vous pouvez maintenant demander à Alexa de lire les podcasts Apple sur les haut-parleurs Amazon Echo

Abonnement annuel à Apple Arcade désormais disponible, 2 mois gratuits

Apple News confirme le partenariat ABC News pour la couverture des élections présidentielles

Où regarder Apple TV +: iPhone, iPad, Mac, Roku, Amazon Fire TV, téléviseurs intelligents, etc.

Apple TV + docuseries en cinq parties «Visible» pour explorer le mouvement LGBTQ et la télévision en février

Apple TV + annonce la série comique Mythic Quest, tous les épisodes disponibles le 7 février

MusicBot exploite la puissance des raccourcis pour améliorer Apple Music, AirPlay 2 et HomePods

Apple publie aujourd'hui sa première version bêta publique d'iOS 13.3.1

Le Mac Pro «Assembled in USA» d’Apple est fabriqué en Chine pour les clients internationaux

Apple Pro Display XDR fonctionne avec iMac Pro, mais avec des limitations

iPad Pro et compatibilité MacBook 12 pouces avec Apple Pro Display XDR testés dans une nouvelle revue vidéo

L'étui intelligent pour batterie de l'iPhone 11 Pro Max améliore l'appareil photo, mais la batterie n'est peut-être pas nécessaire

Le défi d'activité «Ring in the New Year» d'Apple Watch revient en janvier après avoir raté 2019

Abonnez-vous, notez et passez en revue le Happy Hour .!

Suivez Zac:

Instagram @apollozac

Twitter @apollozac

Suivez Benjamin:

Twitter @bzamayo

Suivez .:

Instagram @ .

Twitter @ .

Facebook

Écoutez et abonnez-vous:

Partage tes pensées!

Écrivez-nous à happyhour@..com. Vous pouvez également nous évaluer dans les podcasts Apple ou nous recommander dans Overcast pour aider plus de gens à découvrir l'émission!