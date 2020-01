. Happy Hour 261: une entrevue avec l’astronaute Reisman, consultant «For All Mankind» pour Apple TV +

L’astronaute invité spécial Garrett Reisman rejoint Zac et Benjamin pour discuter de son expérience avec ‘For All Mankind’ sur Apple TV +. Le Dr Reisman a rejoint la NASA en 1998, a voyagé dans l’espace à bord de la navette spatiale Endeavour en 2008 et de la navette spatiale Atlantis en 2010, et a effectué trois sorties dans l’espace depuis la Station spatiale internationale.

Le Dr Reisman est également professeur d’ingénierie astronautique à l’Université de Californie du Sud, conférencier motivateur, conseiller principal pour SpaceX, consultant technique pour le film Ad Astra et conseiller technique pour la série «For All Mankind» sur Apple TV +.

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

For All Mankind sur Apple TV +

Apple renouvelle «For All Mankind» et d’autres émissions TV + pour la deuxième saison

Couvrir un lancement de fusée SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA avec l’iPhone 11 Pro Max

