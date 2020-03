HBO annonce la dernière série télévisée américaine avec à son bord le directeur du jeu et l’écrivain de Tchernobyl

Une exclusivité de The Hollywood Reporter a révélé des nouvelles passionnantes. HBO a annoncé une série télévisée pour The Last of Us de Naughty Dog. Craig Mazin, bien connu pour avoir écrit la mini-série de Tchernobyl sur HBO, co-écrit le projet avec Neil Druckmann, directeur de The Last of Us et The Last of Us Part II chez Naughty Dog.

Evan Wells, président de Naughty Dog, est producteur exécutif du projet, tout comme Caroyln Strauss. La série est une collaboration entre PlayStation Productions, Sony Pictures et HBO. Selon THR, le spectacle sera une adaptation des événements du premier match.

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

“Dès la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été également époustouflé par son approche de la narration, son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us”, a déclaré Druckmann. “Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de The Last of Us en tant que série télévisée.”

The Last of Us Part II, suite du jeu de 2013, devrait sortir le 29 mai 2020.