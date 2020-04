HBO débloque 500 heures de films et séries télévisées à voir gratuitement

Netflix et Hulu et toutes les autres plates-formes de streaming récentes peuvent avoir leurs propres émissions que vous ne pouvez regarder nulle part ailleurs, mais HBO abrite les meilleures émissions exclusives depuis des décennies. Avec des séries emblématiques comme The Wire, The Sopranos et True Blood, la chaîne premium s’est fait connaître non seulement en diffusant des films populaires et classiques, mais aussi en présentant des émissions qui ne ressemblent vraiment à aucun autre qui les a précédées.

Aujourd’hui, avec la distanciation sociale en hausse et tout le monde coincé dans leurs maisons, HBO redonne au public en débloquant 500 heures de son contenu premium, des séries télévisées aux films et documentaires. À partir du 3 avril, tout le contenu ci-dessous peut être diffusé gratuitement via HBO Now ou HBO Go aux États-Unis sans compte. Rendez-vous simplement sur le site Web que vous souhaitez utiliser et commencez à regarder.

Vous ne trouverez pas tout le contenu de HBO gratuitement, et notamment les séries récentes comme Westworld, Game of Thrones, Euphoria et The Leftovers ne sont pas incluses dans l’offre. Vous pouvez les regarder et suivre votre progression à travers la série que vous visualisez en ouvrant un compte HBO Now. Alternativement, HBO Max devrait arriver en mai et offrir tout le contenu que vous trouverez sur HBO Now et plus pour le même prix mensuel de 14,99 $.

Selon HBO, le contenu répertorié ci-dessous sera également disponible en streaming gratuitement sur les plateformes des partenaires de distribution américains participants dans les prochains jours.

La plupart seront probablement chez eux en ce moment, mais si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez toujours diffuser le contenu gratuit de HBO, pensez à vous inscrire à ExpressVPN. Cela donne l’impression que vous êtes de retour à la maison aux États-Unis et vous contourne les restrictions de localisation en quelques étapes simples.

