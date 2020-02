HBO Max: Tout sur le nouveau service de streaming

Mise à jour: 21 février 2020: Nous avons mis à jour cet article avec des nouvelles que HBO Max sera la maison pour une nouvelle spéciale de réunion d’amis. Tous les acteurs se réuniront pour le spécial non scénarisé et il sera disponible lors du lancement du service en mai.

Le succès de Netflix et d’autres services de streaming vidéo premium au cours des dernières années a ébranlé toute l’industrie du divertissement. Pendant un certain temps, les grands studios hollywoodiens étaient plus qu’heureux de concéder sous licence leurs propriétés cinématographiques et télévisuelles à ces services. Maintenant, cela a changé, car ces services de streaming créent maintenant leur propre contenu original qui rivalise directement avec les studios de la vieille école.

En conséquence, des studios comme Disney et NBCUniversal ont lancé ou lanceront leurs propres services de streaming. Ils envisagent de reprendre avec eux leur catalogue de films et séries télévisées. C’est également ce qui se passe avec WarnerMedia, le groupe de divertissement appartenant à AT & T qui exploite, entre autres, HBO, Warner Bros et CNN. Récemment, le conglomérat a annoncé son propre service de streaming dédié à venir, HBO Max.

Avant le lancement de HBO Max, voici ce que nous savons actuellement sur ce service de streaming.

Qu’est-ce que HBO Max?

HBO Max est le nom du prochain service de streaming de WarnerMedia. Dans un communiqué de presse annonçant le nom du service, WarnerMedia a déclaré que les abonnés pourront accéder à 10 000 heures de contenu lors du lancement de HBO Max. Encore plus de contenu sera ajouté dans les mois et les années à venir.

En quoi est-il différent de HBO Now?

HBO Now est le service de streaming actuel de WarnerMedia. Il permet d’accéder à tous les films actuels du réseau câblé premium, ainsi qu’aux émissions HBO originales actuelles et passées, sans avoir besoin d’un service de télévision par câble. Pour le moment, WarnerMedia n’a pas révélé si HBO Max remplacera HBO Now, ou si l’actuel HBO Now restera comme un niveau de prix inférieur pour le nouveau service. J’espère que nous obtiendrons une certaine clarté sur cette situation dans un proche avenir.

Quand HBO Max sera-t-il lancé?

WarnerMedia a officiellement annoncé que HBO Max serait lancé en mai 2020. Une date exacte n’a pas encore été révélée.

Plateformes pour le service

À l’heure actuelle, la seule plate-forme que WarnerMedia a confirmée pour HBO Max est le service de télévision sur Internet YouTube TV. Nous mettrons à jour ce message lorsque plus d’informations sur la plate-forme seront révélées.

Combien coûtera l’inscription?

HBO Max coûtera 14,99 $ par mois. C’est également le même prix que WarnerMedia facture pour le service HBO Now actuel. Cela signifie que ces utilisateurs obtiendront tout le contenu de HBO, ainsi qu’une tonne d’émissions de télévision et de films supplémentaires, sans augmentation de prix. Le service sera sans publicité, bien que certains rapports indiquent que WarnerMedia pourrait lancer une version de HBO Max financée par la publicité à un moment donné après le lancement officiel en 2020. Si cela se produit, il est probable que le coût d’inscription sera beaucoup moins élevé. .

Les abonnés actuels à HBO et Now obtiendront-ils HBO Max gratuitement?

Certains le feront et d’autres non. Les abonnés HBO Now qui se sont inscrits directement auprès de HBO obtiendront HBO Max sans frais supplémentaires. Certains clients de smartphones AT&T avec des forfaits de données illimités peuvent également obtenir HBO Max gratuitement. Si vous vous êtes inscrit à HBO Now directement via WarnerMedia, HBO Max sera également gratuit.

Cependant, si vous vous êtes inscrit à HBO Now via un tiers, comme Apple TV ou Amazon Prime Video, vous n’obtiendrez pas HBO Max gratuitement. Si vous avez un abonnement standard au câble HBO via un fournisseur non AT & T, il y a d’autres mauvaises nouvelles. Vous n’obtiendrez pas non plus un accès gratuit à HBO Max.

Est-ce que Friends va vraiment quitter Netflix pour HBO Max?

La reponse courte est oui. Friends, la sitcom à succès des années 1990 sur six amis qui travaillent, vivent et aiment à New York, reste l’une des émissions de télévision les plus populaires. Netflix a acheté les droits des 10 saisons de l’émission à son propriétaire Warner Bros pour diffuser sur son service, à partir de 2015. Cependant, WarnerMedia reprend ces droits de diffusion pour Friends. L’émission a déjà quitté Netflix mais sera de retour via HBO Max lors de son lancement.

Y aura-t-il vraiment une réunion spéciale pour les amis sur HBO Max?

Oui. Deadline rapporte que les six membres de la distribution, ainsi que les créateurs originaux de la série, se réuniront pour une spéciale Friends non scénarisée qui sera présentée exclusivement sur HBO Max. Ce ne sera pas un véritable épisode de l’émission. Les acteurs et les créateurs se retrouveront sur la scène originale, mais comme eux-mêmes. Ils parleront probablement de leur temps dans la série et vous dévoileront quelques secrets en coulisses. Ce sera la première fois que les six membres de la distribution se réuniront en un seul endroit pour un spécial filmé (et ils auraient tous été payés une tonne d’argent pour cela).

L’émission Friends sera disponible le premier jour du lancement de HBO Max et contribuera à promouvoir le fait que toutes les saisons de l’émission seront disponibles en streaming sur le service.

HBO Max sera la nouvelle maison de streaming pour The Big Bang Theory

HBO Max sera également la maison de streaming exclusive de l’une des plus grandes sitcoms récentes, The Big Bang Theory. Les 12 saisons et 279 épisodes de l’émission qui se concentre sur un groupe de scientifiques geek seront enfin disponibles en même temps sur HBO Max lors de son lancement. Le Hollywood Reporter déclare que l’accord durera cinq ans et qu’il a coûté des centaines de millions de dollars à HBO Max pour obtenir les droits de l’émission.

Le redémarrage de Doctor Who arrive également sur HBO Max

HBO Max a également récupéré les droits de diffusion aux États-Unis sur un certain nombre d’émissions de la BBC, y compris les 11 saisons de la série Doctor Who redémarrée qui a commencé en 2005. Auparavant, les droits de diffusion américains de la nouvelle émission Doctor Who étaient revendiqués par Amazon Prime Video . La série classique Doctor Who continuera à être disponible en streaming via BritBox. La prochaine saison 12 de Doctor Who sera diffusée en premier sur la chaîne câblée BBC America en 2020, mais sera disponible en streaming via HBO Max après sa diffusion par câble.

D’autres émissions de la BBC qui seront disponibles sur HBO Max incluront la version britannique originale de The Office. Vous verrez également les saisons passées de Top Gear, Luther et The Honorable Woman sur HBO Max.

Sesame Street passe à HBO Max

Dans un avenir proche, la réponse à la question: «Pouvez-vous me dire comment l’obtenir. . . comment se rendre à Sesame Street »sera« HBO Max ». Le Hollywood Reporter déclare que l’émission pour enfants de longue date, qui en est à sa 50e saison, passera de HBO au service de streaming HBO Max. Il débutera en 2020 pour le début de la 51e saison de l’émission et durera au moins 5 ans. L’accord comprend également un certain nombre de nouvelles émissions et offres spéciales, ainsi que les 50 saisons précédentes en tant que contenu de bibliothèque. De nouveaux épisodes de Sesame Street continueront d’être diffusés sur le réseau de diffusion PBS plusieurs mois après leur première diffusion sur HBO Max.

South Park passe au service

South Park, la comédie à succès animée sur quatre enfants de South Park, Colorado, quitte son domicile actuel à Hulu. HBO Max offrira l’ensemble des 23 saisons sur le service et présentera également les trois saisons à venir. Il sera mis en ligne sur le service peu de temps après son lancement.

Quels autres spectacles et films seront sur HBO Max?

HBO Max sera la nouvelle maison de streaming pour des émissions comme The Fresh Prince of Bel-Air, Rick and Morty, Pretty Little Liars et The West Wing. De plus, les nouvelles émissions diffusées sur le réseau The CW à l’automne 2019, comme Batwoman et Katy Keene, seront diffusées sur le service.

HBO Max sera également le foyer de toutes les séries et films originaux et à venir de HBO. HBO Max offrira aux abonnés une tonne de contenu provenant de ses autres réseaux de cinéma et de télévision. Cela comprend des films de Warner Bros et New Line, ainsi que du contenu de DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth et Looney Tunes.

Des films spécifiques sur le service comprendront tous les longs métrages Superman et Batman. En outre, les fans de fantasy peuvent regarder tous les films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Les fans de science-fiction peuvent également regarder l’intégralité de la trilogie du film Matrix.

Si vous aimez les films d’animation pour enfants classiques qui n’ont pas été réalisés par Disney, consultez HBO Max. Il aura la bibliothèque complète des films du studio japonais Ghibli. Cela inclut des titres tels que Howl’s Moving Castle, My Neighbour Totoro et Spirited Away.

Quelles émissions scénarisées originales seront sur HBO Max?

HBO Max aura sa propre gamme d’émissions de télévision originales exclusives. Ils seront connus sous le nom de Max Originals. Vous pouvez vous attendre à voir au moins 31 séries prêtes pour la première année du lancement. Voici ce qui a été annoncé pour HBO Max jusqu’à présent:

Dune: The Sisterhood: Basée sur les romans de science-fiction classiques de Dune, cette série en 10 parties se concentrera sur le groupe de femmes Bene Gesserit dans cet univers.Tokyo Vice: Cette série mettra en vedette l’acteur de Baby Driver Ansel Elgort et se concentre sur la police métropolitaine de Tokyo.L’hôtesse de l’air: Kaley Cuoco de The Big Bang Theory jouera le rôle d’un agent de bord qui se réveille dans une chambre d’hôtel à Dubaï à côté d’un cadavre.Aimer la vie: Ce sera une série de comédie romantique d’une demi-heure avec Anna Kendrick.Station Eleven: Cette série traitera du monde après que la majeure partie de la population sera tuée lors d’une pandémie.Made for Love: Cette série parlera d’une femme qui essaie de s’éloigner de son mari. C’est un PDG de la technologie qui est obsédé par la trouver pour qu’elle puisse être obligée de se connecter avec lui via des puces cérébrales.Americanah: Cette série limitée se concentrera sur une jeune femme nigériane qui déménage aux États-Unis. Elle mettra en vedette la lauréate des Oscars Lupita Nyong’o.Circé: Une série limitée, basée sur le roman, qui se concentre sur le dieu mythologique grec Circé.Élevé par des loups – Ce sera une série de science-fiction réalisée par Ridley Scott.

Quelles émissions originales basées sur DC Comics seront proposées?

HBO Max proposera un certain nombre d’émissions basées sur les propriétés de DC Comics. Ils comprendront:

DMZ: Basée sur la bande dessinée DC Vertigo, cette série dépeindra une seconde guerre civile américaine dans un proche avenir.DC Super Hero High – Une série humoristique qui mettra en scène des super-héros DC classiques au lycée.Strange Adventures – Ce sera une série centrée sur le héros spatial Adam Strange.La lanterne Verte – Ce sera une adaptation de l’un des super-héros les plus anciens et les plus populaires de DC.

En outre, HBO Max présentera également la deuxième saison de la célèbre série Doom Patrol, qui a commencé pour la première fois sur le service DC Universe.

Quels films scriptés originaux seront sur HBO Max?

HBO Max proposera également un certain nombre de films originaux qui feront leurs débuts pour le service. Voici ce qui est prévu jusqu’à présent:

Non enceinte – Un film basé sur le célèbre roman de YA, sur une fille de 17 ans qui doit faire face à une grossesse non désirée.Laissez-les tous parler – Ce drame sur un voyage avec un groupe d’amis mettra en vedette Meryl Streep et sera réalisé par Steven Soderbergh.Superintelligence – C’est une comédie qui mettra en vedette Melissa McCarthy en tant que femme qui est observée par un personnage d’IA nouvellement né.

Quoi d’autre est créé juste pour le service?

L’acteur Reese Witherspoon produira au moins deux autres films pour le service. La société de production d’Ellen DeGeneres a signé avec HBO Max pour produire quatre émissions pour le service. Ils comprendront une série animée, Little Ellen, et trois spectacles non scénarisés: Ellen’s Home Design Challenge, First Dates Hotel et Finding Einstein.

Quels redémarrages seront sur HBO Max?

HBO Max accueillera également au moins quelques redémarrages d’émissions et de films plus anciens:

Gremlins – La série animée: Les créatures espiègles et destructrices des deux longs métrages de Gremlins seront de retour sous forme de série animée sur HBO Max.Une fille bavarde: Un redémarrage de la série CW, qui se concentrera à nouveau sur les adolescents riches qui fréquentent les écoles privées de New York.Les Boondocks – Ce sera un renouveau de la célèbre série animée. De plus, l’émission originale de Boondocks sera diffusée sur HBO Max.Graisse – Rydell High: Une émission de télévision musicale basée sur la comédie musicale classique de Broadway sur le thème des adolescents des années 1950. Il comportera à la fois des personnages originaux et de nouveaux.Temps de l’aventure – La célèbre série de dessins animés télévisés revient avec quatre spéciaux d’une heure sur HBO Max. Les deux premières promotions débutent en 2020 sur le service.Looney Tunes – En plus du short de dessin animé classique Warner Bros, HBO Max accueillera 80 nouveaux courts métrages de 11 minutes avec Bugs Bunny, Daffy Duck et plus encore.

Quels spectacles non scénarisés seront sur le service?

HBO Max proposera également un certain nombre d’émissions non scénarisées. Ils incluent:

Légendaire: Une série de compétitions de l’équipe derrière Queer Guy. Il se concentrera sur des équipes de personnes qui prendront part à des batailles de voguer.Le plus grand espace: Une autre série de compétitions qui opposent les architectes d’intérieur.Karma: Un concours pour les enfants de 12 à 15 ans qui résolvent des énigmes et relèvent des défis tout en étant complètement déconnectés de la grille.Craftopedia: Les enfants de 9 à 15 ans participeront à des défis d’artisanat dans cette série.

HBO Max proposera également des événements sportifs en direct à un moment donné, mais pas à temps pour le lancement du service. La programmation des nouvelles fera également partie du service de streaming à l’avenir également.

Quelles sont les autres fonctionnalités de HBO Max?

Le service comprendra des profils d’utilisateurs spécifiques afin que chaque membre d’une famille ait sa propre gamme d’émissions de télévision et de films préférés. De plus, il y aura également des profils communs afin qu’un parent puisse regarder le même contenu que ses enfants. Il y aura également des listes recommandées organisées d’émissions et de films HBO Max d’acteurs célèbres, de réalisateurs et plus encore.

HBO Max: Ça vaut le coup?

Pour les abonnés de HBO Now, HBO Max devrait être une évidence. Cela coûtera probablement quelques dollars de plus par mois pour accéder à beaucoup plus de contenu. Pour tout le monde, le prix probablement élevé de HBO Max peut l’empêcher de gagner une énorme quantité d’abonnés. Il ne fait aucun doute que les fanatiques de Friends passeront au nouveau service. L’ajout de The Big Bang Theory et Sesame Street sera également un énorme incitatif. Cependant, HBO Max devra s’assurer que ses séries originales sont de très haute qualité. Cela devrait attirer suffisamment de nouveaux abonnés pour que cela soit financièrement viable.

