HBO offre une tonne de contenu gratuit pour vaincre le blues du verrouillage

Les services de streaming connaissent une augmentation massive de la popularité au cours de la pandémie de COVID-19, alors que les gens coincés à la maison essaient de garder l’ennui à distance.

Cependant, suivre tous les services peut coûter cher.Nous sommes donc heureux de voir que HBO a annoncé qu’il propose de nombreux contenus gratuits sur HBO Go et HBO Now.

Le contenu rendu gratuit par HBO comprend The Sopranos, Veep, Ballers, Silicon Valley, True Blood, The Wire, The Lego Movie 2 et Detective Pikachu. Il permet également de diffuser gratuitement plusieurs documentaires, notamment The Apollo, True Justice et We Are The Dream.

Mes patrons veulent que je vous dise que ces séries seront disponibles en streaming sur HBO NOW et HBO GO gratuitement à partir de demain: @BallersHBO

Barry @ SiliconHBO

Six pieds sous terre

Les Sopranos

Succession

True Blood @ VeepHBO

The Wire # StayHomeBoxOffice

– HBO (@HBO) 2 avril 2020

Le contenu sera disponible en streaming sans abonnement à partir d’aujourd’hui (vendredi 3 avril), bien que personne ne sache quand cette initiative prendra fin. Néanmoins, cela devrait certainement aider à l’ennui si vous êtes obligé de rester à la maison.

Vous aimez l’idée de plus de contenu HBO? Ensuite, vous pouvez également vous inscrire au service de streaming HBO Now via le bouton ci-dessous.

