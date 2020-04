HBO rend la Silicon Valley, des dizaines d’émissions et de films gratuits à regarder ce mois-ci

Étant donné que la nouvelle pandémie de coronavirus devrait culminer au cours des prochaines semaines, le fait que les masses restent à la maison sera le plus crucial pendant cette période. Mais les ordonnances de blocage ont leurs effets domino délétères du chômage à la détérioration mentale. C’est sous ces prétextes que HBO, propriété d’AT & T, a décidé d’offrir environ 500 heures d’émissions et de films à tout le monde, sans abonnement.

À partir d’aujourd’hui et de ce mois-ci, vous pourrez diffuser gratuitement neuf séries HBO, dix documentaires et documentaires et 20 films Warner Bros. via les plateformes HBO GO et HBO NOW. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour un essai gratuit: il suffit de sauter sur le site ou l’application, de sélectionner une émission et de regarder.

Les titres comprennent:

Séries

Ballers (5 saisons)

Barry (2 saisons)

Silicon Valley (6 saisons)

Six Feet Under (5 saisons)

Les Sopranos (7 saisons)

Succession (2 saisons)

True Blood (7 saisons)

Veep (7 saisons)

The Wire (5 saisons)

Docu-shows

L’Apollon

L’affaire contre Adnan Syed

Elvis Presley: le chercheur

Je t’aime, meurs maintenant: le Commonwealth c. Michelle Carter

L’inventeur: à la recherche de sang dans la Silicon Valley

Jane Fonda en cinq actes

McMillion $

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité

United Skates

Nous sommes le rêve: les enfants du MLK Oakland Oratorical Fest

Théâtres WB

Arthur

Arthur 2: Sur les rochers

Aveuglé par la lumière

Les ponts de Madison County

Fou, stupide, amour

Empire du Soleil

Oubliez Paris

Pieds heureux deux

N’est-ce pas romantique?

Le film Lego 2: la deuxième partie

Spécial Minuit

Mon chien passe

Nancy Drew et l’escalier caché

La poêle

Détective Pokémon Pikachu

Chaperon Rouge

Cigognes

Sucker Punch

Inconnue

Des émissions et des films supplémentaires peuvent être disponibles. Il vous suffira de faire défiler le carrousel de chaque application dédiée au contenu gratuit.

Ce que vous verrez sur les applications HBO GO et HBO NOW (moins un changement de logo)

Si vous ne souhaitez pas visiter HBONOW.com ou HBOGO.com pour accéder à ce contenu ni télécharger leurs applications, votre fournisseur de services de télévision peut également offrir le même contenu gratuitement – il faudra quelques jours pour actionner ces commutateurs, bien que.

En passant, si vous téléchargez HBO MAINTENANT sur le Play Store jusqu’au 19 avril, vous gagnerez 5 Play Points.