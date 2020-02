HBO sera disponible sur YouTube TV ce printemps

La coupure de cordon a été formidable et amusante jusqu’à ce que chaque fabricant de réseau et de contenu saute dans le train des services de streaming et que les utilisateurs commencent à découvrir le nombre d’abonnements qu’ils devraient accumuler pour remplacer ce qui était leur seule facture de câble. YouTube TV a essayé de combler cet écart en offrant un peu de tout, y compris des sports en direct, aux utilisateurs américains. Ce printemps, il ajoutera également HBO.

YouTube TV a fait l’annonce sur Twitter, disant qu’il offrira HBO ce printemps. Aucun détail n’est encore disponible, il n’est donc pas clair si les abonnés devront payer plus pour accéder au contenu de HBO ou non.

Nous nous sentons bien à l’avance, très bien à propos de ces nouvelles que nous devons partager avec vous … @ HBO arrive sur YouTube TV ce printemps. Bienvenue à la famille!

– YouTube TV (@YouTubeTV) 20 février 2020

L’addition fait partie d’un accord plus large de WarnerMedia avec YouTube TV rapporté par Variety, selon lequel le contenu de HBO et de Cinemax viendra au service de Google. HBO Max les rejoindra également lors de son lancement. Cela signifie également que le contenu de WarnerMedia déjà disponible sur YouTube TV – TNT, TBS, CNN, Adult Swim, Cartoon Network, etc. – ne craint pas de disparaître du service.