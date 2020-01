Hé Apple, ce serait le moment idéal pour abandonner Lightning et utiliser USB-C

Poste d’opinion par

La semaine dernière, le Parlement européen a dévoilé une proposition visant à forcer les géants mondiaux de la technologie à adopter une norme de charge universelle unique, dont la plus omniprésente et la plus moderne est l’USB-C. L’UE souhaite que les trois principaux types de ports de charge (USB-C, Lightning et MicroUSB), contre 30 normes propriétaires en 2009, soient réduits à un seul.

Le raisonnement derrière l’appel porte principalement sur la réduction des déchets électroniques, tout en simplifiant également les décisions d’achat des utilisateurs. Même si l’UE ne force pas la conformité pour l’instant, les nouvelles ont déjà des implications pour au moins l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde.

Apple, avec son connecteur Lightning propriétaire pour l’iPhone, semble être la cible principale de toute future législation. Après tout, Apple vend des dizaines de millions d’iPhones chaque année, nécessitant des câbles, des prises et des ports uniques que l’entreprise a déjà supprimés de ses propres produits PC. Cependant, il s’agit plus de chargeurs que de câbles. Apple fournit déjà un chargeur USB-C avec l’iPhone 11 Pro, qui pourrait facilement être expédié avec une plus large gamme de produits iPhone pour satisfaire les demandes de l’UE. Même ainsi, pourquoi ne pas couper l’intermédiaire et opter pour une interface USB-C?

Tout aussi important, de nombreux autres fabricants sont également dans la ligne de mire. La populaire gamme Kindle de liseuses électroniques et de tablettes Fire d’Amazon, par exemple, traîne encore avec des connecteurs microUSB et des chargeurs lents. Il existe également une large gamme d’accessoires et d’autres produits, des banques d’alimentation aux écouteurs Bluetooth, qui n’ont pas encore adopté l’USB-C.

Pourquoi adopter une norme unique?

Pour les consommateurs, l’avantage d’une interface de charge unifiée sur tous les appareils est assez explicite. Un seul type de chargeur pour connecter et alimenter tous vos appareils est tout simplement pratique. Un problème majeur avec l’état actuel de l’industrie mobile est de savoir quels câbles et fiches vous donneront la vitesse de charge la plus rapide avec un appareil particulier. C’est actuellement un peu compliqué, mais le passage à l’USB-C et à l’USB Power Delivery aiderait à résoudre ce problème.

En théorie, un seul chargeur alimente tous vos gadgets, de votre smartphone à votre ordinateur portable. Techniquement, Apple dispose déjà d’un tel chargeur, bien qu’il ne soit pas livré avec tous les modèles d’iPhone. De même, les combinés Android adoptent de plus en plus l’USB Power Delivery, en plus de leurs méthodes de charge rapide propriétaires. Les capacités technologiques partagées entre les appareils peuvent considérablement réduire la confusion et les dépenses des consommateurs.

De plus, le passage à un seul type de chargeur est un bon choix pour l’environnement. Les régulateurs européens estiment que les chargeurs obsolètes génèrent plus de 51 000 tonnes de déchets par an. C’est une petite baisse des quelque 50 millions de tonnes de déchets électroniques produits l’année dernière, dont seulement 20% sont recyclés. Mais les chargeurs et les câbles sont une zone facile à réduire les déchets et semblent être un point de départ pratique.

Ce n’est pas seulement Apple, tous les fabricants de technologies devraient prendre en charge une norme de charge rapide unifiée plutôt que propriétaire.

La combustion des déchets électroniques pour récupérer des métaux précieux, tels que le cuivre dans les câbles, libère des polluants dans l’air. Les pièces d’autres gadgets, y compris les fiches de charge, contiennent également du plomb, du baryum, du mercure et du lithium. Ces métaux sont mauvais pour la santé publique, surtout s’ils se frayent un chemin dans les réserves d’eau locales ou les sols cultivés.

Apple affiche déjà ses efforts respectueux de l’environnement, tels que l’utilisation d’aluminium 100% recyclé dans ses combinés et la construction d’appareils qui consomment moins d’énergie. Certes, la société, et d’autres, ne peuvent pas renoncer à la bonne volonté offerte pour se soucier un peu plus de l’environnement.

Apple devrait rejoindre d’autres acteurs mondiaux

Bien qu’il soit possible de prendre en charge le connecteur Lightning et d’offrir un chargeur USB-C unifié, cela laisse toujours les consommateurs surchargés de plusieurs câbles et adaptateurs pour effectuer la même fonction sur différents appareils. Mieux vaut embarquer pleinement avec l’interface USB-C ainsi que sa norme de charge. Les allégations selon lesquelles il est plus difficile de construire des appareils minces ne s’accumulent pas lorsque les fabricants d’Android se débrouillent très bien avec USB-C. De plus, l’USB-C prend en charge une large gamme de vitesses de données et de fonctionnalités avancées, notamment le plug-and-play audio et d’affichage, qui sont de plus en plus utilisées dans l’industrie.

Le dévouement d’Apple au connecteur Lightning est l’un des derniers obstacles majeurs à l’adoption de l’USB-C omniprésent. Bien que, comme nous l’avons mentionné, il reste probablement un peu de chemin à parcourir avant que les accessoires ne se rattrapent. Cependant, les chefs de file de l’industrie devraient entraîner l’essentiel de l’industrie. Apple a déjà adopté USB-C sur l’iPad Pro, permettant des fonctionnalités telles que le protocole DisplayPort et la lecture audio sur le connecteur standard. L’USB-C est également de série sur la gamme Macbook de la société, laissant l’iPhone comme dernier blocage.

Malgré ses problèmes, l’industrie s’oriente vers l’adoption de l’USB-C et de l’USB Power Delivery en tant que guichet unique pour la connectivité et la charge. Apple, et d’autres récalcitrants, devraient adopter rapidement la norme de l’industrie avant d’être imposés par la législation. Après tout, si les fans détestent le changement, Apple peut toujours blâmer l’infâme bureaucratie de l’UE. Il n’y a aucune raison de retarder.