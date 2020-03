Headspace offre une adhésion gratuite aux professionnels de la santé américains jusqu’en 2020

Ce sera un article difficile à écrire pour moi. Je peux généralement tracer une ligne claire entre mon travail avec Android Police et mon autre travail en tant que pharmacien, et faire appel à un ton (légèrement) plus objectif et professionnel tout en relayant les informations, mais aujourd’hui, c’est différent. Tout est différent depuis un moment. Donc, au lieu d’une introduction régulière, je dirai simplement que je suis très reconnaissant aux entreprises qui apprécient l’effort et le stress que nos professionnels de la santé subissent tout en luttant contre la pandémie de COVID-19, et font de leur mieux pour leur offrir un certain soulagement. Headspace est l’un d’entre eux.

La société de méditation rend son abonnement Headspace Plus gratuit pour les professionnels de la santé aux États-Unis jusqu’en 2020. Pour le racheter, il vous suffit de vous rendre sur cette page, de choisir votre état, de saisir votre identifiant national de fournisseur et votre adresse e-mail, et vous devriez sois sage.

Le service comprend des méditations guidées, y compris celles axées sur le sommeil et des séances très courtes pour les horaires chargés, des exercices de pleine conscience, des sons du sommeil et des conseils d’experts. Pour toute autre personne intéressée à l’essayer en ces temps très stressants, Headspace est gratuit pendant une semaine, puis l’abonnement coûte 13 $ / mois ou 70 $ / an. Les étudiants peuvent obtenir un abonnement annuel de 10 $, tandis que les familles de six personnes peuvent l’obtenir pour 100 $.

Si vous êtes un professionnel de la santé, prenez soin de vous, que ce soit en utilisant ce cadeau ou avec toute autre méthode appropriée. Si vous n’êtes pas mais connaissez quelqu’un qui est, envoyez-leur ce conseil. Parlez-leur également et aidez-les comme vous le pouvez. Vous ne pouvez pas commencer à imaginer ce que le mois dernier a été pour eux et à quoi ressembleront les prochains mois.

Parlant de mon expérience très limitée (je ne suis qu’un pharmacien dans une petite communauté), je dirai que le niveau de stress ne baisse pas une seule seconde. Je dois offrir les mêmes conseils, répondre aux mêmes questions et apporter un soutien émotionnel aux personnes apparemment «en bonne santé» toute la journée. Je dois me méfier de tout l’argent que je reçois ou que je redonne, de tout contact avec toute personne, de tous les représentants des médicaments, de toutes les livraisons de médicaments et des personnes qui les livrent, puis je désinfecte les points de contact à plusieurs reprises, les boîtes de médicaments nouvellement reçues une fois et me laver les mains après avoir touché quoi que ce soit. Tant que je suis à l’intérieur de la pharmacie, je suis ON. (Et même quand je suis parti pour une course essentielle, ça ne cède pas.) Chaque fibre de moi est branchée parce que ce niveau de prudence n’est pas encore ancré en moi, et parce que je ne peux pas me permettre d’oublier ou faites une erreur. Je sais que je ne peux pas tout contrôler, mais je fais tout pour ne pas rapporter ce virus invisible et mortel à mon mari ni le transmettre à mes patients et à ma communauté.

Je n’ai travaillé qu’un horaire limité d’une journée sur deux, six heures par jour au lieu de mes dix heures habituelles, et pourtant, chaque fois que je rentre à la maison, je suis absolument épuisé. J’ai mal au cou et au dos, j’ai mal aux genoux et à la plante des pieds, j’ai mal à la tête, j’ai sommeil, je suis épuisé, je ne peux pas enchaîner deux phrases ou me concentrer sur quoi que ce soit. Même écrire ceci maintenant, à la maison, me rend mal à l’aise. Et cela, ce n’est rien comparé à ce que vit un médecin, une infirmière, un technicien de laboratoire ou un intervenant d’urgence qui est en contact direct avec des personnes malades. Soyez gentil et serviable avec eux, si vous en connaissez un. Et pour l’amour de tout et n’importe quoi, restez à la maison.