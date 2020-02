Hey Google, pourquoi ne puis-je pas acheter un Chromecast avec une télécommande?

Poste d’opinion par

Oliver Cragg

Voici une opinion non controversée: le Google Chromecast est plutôt génial.

Le grand G a une histoire inégale avec les lecteurs multimédias (bonjour, Nexus Q), mais le Chromecast a été un phare de qualité depuis son introduction en 2013.

Voir une vidéo sur votre téléphone ou votre PC? Appuyez sur ce bouton Cast et boum, c’est sur votre téléviseur. Ajoutez le prix abordable et étendez continuellement le support pour les nouvelles plateformes de streaming (plus récemment Amazon Prime Video et Disney Plus) et le Chromecast reste le moyen le plus simple et le moins cher de transformer même le téléviseur le plus stupide en une machine de streaming conviviale.

Malgré sa brillance simple et sa popularité auprès des acheteurs, le Chromecast se sent comme l’enfant oublié chaque fois que le géant de la recherche organise un événement de lancement de matériel. Cela doit changer cette année, et un bon point de départ serait enfin l’introduction d’une fonctionnalité demandée depuis longtemps.

Il est temps pour Google de nous donner un Chromecast avec une télécommande.

Confessions d’un coupe-cordon

En surface, ajouter un peu de kit secondaire au package Chromecast semble un peu contre-intuitif. L’ensemble de l’écosystème Google Cast est basé sur les applications et la voix. Pourquoi auriez-vous besoin d’une télécommande lorsque vous pouvez utiliser votre téléphone pour contrôler vos médias, ou simplement demander à Google Assistant?

C’est une bonne question et, honnêtement, le manque de télécommande était quelque chose que je n’avais jamais vraiment considéré comme un problème il y a quelques mois.

Dans un certain contexte, j’ai récemment fait quelque chose que j’aurais dû faire il y a des années: j’ai coupé le cordon. Après des années à payer pour la télévision par câble, une hausse forcée des prix offerte par mon fournisseur juste avant Noël (merci pour cela, Virgin Media) m’a finalement donné le coup de pied dont j’avais besoin pour couper ces fils.

En relation: Pourquoi les services de streaming vous permettent de partager votre mot de passe, pour l’instant

Plusieurs appels difficiles avec rétention plus tard et disparus étaient les centaines de canaux étranges et merveilleux que personne n’a jamais regardés. Avec les abonnements Netflix, Prime Video et Now TV dans le sac (et bientôt Disney Plus quand il sortira enfin au Royaume-Uni), j’avais entièrement promis ma fidélité éternelle aux suzerains du streaming. Maintenant, tout ce dont j’avais besoin était un moyen d’utiliser réellement toutes ces plateformes sur un téléviseur.

Ayant rapidement banni l’idée de s’appuyer sur un système d’exploitation intelligent pour tout (ils sont vraiment mauvais), je me suis d’abord tourné vers mes deux Chromecasts comme alternative – un modèle original et une unité de troisième génération – comme stand-in pour tous mes besoins TV. Il n’a pas fallu longtemps pour réaliser que cela ne pouvait être qu’une solution temporaire. Faire mes adieux à ma boîte Tivo couverte de poussière s’est avéré être un jeu d’enfant, mais vivre sans télécommande m’a piqué beaucoup plus fort que ce à quoi je m’attendais.

Sauter derrière

Je dois noter que l’écosystème sans interface utilisateur de Google Cast est loin d’être le substitut idéal d’un décodeur traditionnel. Chromecast et autres gadgets Cast s’appuient sur un appareil expéditeur pour rechercher et diffuser du contenu localement. La plupart des applications mobiles ont un bouton Cast pratique, mais malgré les meilleurs efforts de certaines des meilleures applications Chromecast, tout le monde n’a toujours pas accès à un guide TV officiel ou à une interface sur laquelle vous pouvez naviguer. L’assistant n’est pas d’une grande aide non plus en raison de la prise en charge limitée de certaines des applications de streaming, même les plus populaires.

Je savais tout cela, mais je savais également que je possédais déjà deux Chromecasts. Je viens de couper mon forfait triple-play en seulement du haut débit en fibre optique (je me suis également débarrassé de ma ligne téléphonique à domicile parce que j’ai un smartphone), je cherchais une économie décente si je n’avais pas à dépenser supplémentaire sur les nouveaux appareils de streaming. Cependant, ce sont les commandes de lecture du Chromecast qui ont fait la différence.

En supposant que vous utilisez un téléphone et non un PC ou un ordinateur portable, le scénario idéal pour diffuser du contenu sur un Chromecast est via des applications multimédias officiellement prises en charge (Netflix, Play Films, etc.) ou le navigateur Chrome. Non seulement le processus est vraiment simple, mais vous pouvez également utiliser votre téléphone pour rembobiner et avancer rapidement, augmenter et diminuer le volume, basculer vers un autre appareil Cast, et bien plus encore avec seulement quelques tapotements ou balayages de l’écran tactile. L’inconvénient est que vous devez revenir à chaque application à chaque fois ou garder un onglet ouvert dans Chrome.

Retour sur la façon dont la dernière décennie a façonné le streaming vidéo, et quelle est la prochaine

Les services de télévision et de streaming vidéo existent depuis un certain temps, avec des services comme Amazon Video, Netflix et Hulu apparaissant entre 2006 et 2008. Soyons honnêtes, la dernière décennie, c’est quand…

Alternativement, vous pouvez compter sur la diapositive Cast qui apparaît dans la barre de notification, bien que, selon mon expérience, cela disparaisse au hasard et parfois ne s’affiche pas du tout. Il existe également l’application Google Home, mais cela ne vous permet de modifier le volume ou de faire une pause que pour une raison étrange. Enfin, il y a Assistant, bien que demander à l’assistant vocal de Google de faire quelque chose de trop complexe entraîne généralement une réponse “désolé, je ne sais pas comment faire”.

Même si vous pouvez supporter tout ce qui précède, avoir à compter sur votre téléphone pour faire quelque chose d’aussi simple que de reculer de quelques minutes pour répéter une ligne dans un film peut être gênant. Que faire si votre téléphone est en charge dans une autre pièce? Et si quelqu’un l’utilise pour passer un appel? Et si vous avez vraiment besoin de dire à tous vos abonnés sur Twitter que le dernier épisode de votre émission préférée est le meilleur de tous les temps?

Un téléphone n’est pas aussi simple qu’une bonne télécommande à l’ancienne

Une télécommande Chromecast ne serait pas la solution la plus élégante, mais ce serait la plus simple. Il semble assez clair à ce stade que Google espère que sa technologie vocale arrivera à maturité suffisamment pour éliminer le besoin de rien d’autre que des commandes vocales pour interagir avec ses divers produits. Mais jusqu’au jour où l’Assistant comprendra quand je veux regarder un épisode de Breaking Bad et non un clip vidéo sur une musique terrible sur YouTube, je vais prendre en appuyant quelques boutons en caoutchouc à l’ancienne sur un bâton en plastique, s’il vous plaît.

Bien sûr, quelque chose que beaucoup d’utilisateurs de Chromecast ne savent pas, c’est que vous pouvez réellement utiliser une télécommande traditionnelle avec elle – et je ne veux pas simplement dire régler le volume de votre téléviseur lorsque vous diffusez. Tout ce dont vous avez besoin est un ensemble prenant en charge HDMI-CEC. Le mauvais côté? Même si cela est tout à fait possible d’un point de vue technique, Cast ne prend pas en charge l’avance rapide, le rembobinage ou l’arrêt via cette méthode. Proche, mais pas de cigare.

Avons-nous vraiment besoin d’un Chromecast avec une télécommande? Oui.

J’ai remédié à mes problèmes de streaming en achetant un Roku Streaming Stick Plus pour notre téléviseur de salon et un téléviseur Nvidia Shield (2019) pour la configuration de mon bureau. La télécommande de Roku est un peu moche, mais la fonction de recherche universelle fonctionne à merveille.

Lire la suite: Les meilleurs lecteurs de streaming Roku: quelles sont vos options?

La télécommande du Shield TV, malgré son ergonomie bizarre de type Toblerone, est également excellente. Mais plus que cela, c’est une vision de ce qui pourrait être si Google vendait réellement un Chromecast avec une télécommande. La fonctionnalité Chromecast intégrée du Shield TV est entièrement compatible avec la télécommande fournie, ce qui inclut le rembobinage et l’avance rapide. Imagine ça.

Tout le monde ne considérera pas ses Chromecasts comme un remplacement complet de la télévision par câble ou par satellite comme je l’ai fait, et ils ne devraient pas vraiment. Il était un peu injuste de ma part de m’attendre à ce qu’ils soient une solution de diffusion intégrale – c’est pourquoi Android TV existe. Néanmoins, je ne vois toujours pas pourquoi Google résiste à ce qui serait une mise à niveau évidente pour la famille Chromecast.

Le Chromecast mérite plus d’amour de Google

En tant que l’une des propositions matérielles les plus populaires de Google, vous penseriez qu’elle serait impatiente de capitaliser et de développer son succès. Au lieu de cela, nous avons vu une mise à niveau matérielle incrémentielle en 2018 et c’est un silence radio depuis. Les choses sont encore pires pour le modèle 4K, le Chromecast Ultra, qui n’a pas été mis à jour depuis 2016. Même le lancement (raté) de Stadia n’a pas pu convaincre Google de montrer à son produit de streaming le plus premium un amour en retard.

Le Chromecast est toujours un excellent produit et Google Cast a évolué bien au-delà de ses humbles débuts ces dernières années. Il est grand temps de rafraîchir le matériel, cependant, et même si cela peut empêcher Google de céder et de suivre les traces d’Amazon, d’Apple, de Nvidia et d’autres fabricants de lecteurs multimédias, rien ne remplace une bonne télécommande à l’ancienne.

Plus d’articles sur Streaming