Hey Google, veuillez ajouter ces fonctionnalités à l’Assistant

“Hey Google” est une phrase que je dis souvent. J’utilise Google Assistant régulièrement sur mon téléphone depuis un certain temps maintenant, et même si j’adore ça, c’est encore loin d’être parfait. Le logiciel manque de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs embrasseraient à bras ouverts, dont certains auraient dû être disponibles il y a longtemps à mon avis. Intéressé à entendre ce qu’ils sont? Continuez à lire pour le découvrir.

Hé Google, change le mot clé en…

Pour attirer l’attention de l’Assistant, vous devez soit dire “Hé Google”, soit “OK Google”. Je serais ravi de voir la possibilité de modifier le mot clé afin que je puisse dire un mot ou une phrase par choix pour invoquer l’Assistant. Je ne suis pas seul sur ce point, car la possibilité de changer le mot clé est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de l’Assistant depuis un certain temps maintenant.

«Hey Coco» a une meilleure sonnerie que «Hey Google».

Je pense que cette fonctionnalité profiterait non seulement aux utilisateurs, mais aussi à Google. Les gens hésiteraient probablement moins à parler à leur téléphone s’ils pouvaient personnaliser le mot clé à leur guise. Android a toujours été axé sur la personnalisation, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est aussi populaire qu’il est. En suivant la même recette, Google Assistant pourrait augmenter sa base d’utilisateurs.

Voici une autre idée: ce serait formidable si vous pouviez changer le mot clé avec une commande vocale. Quelque chose comme, “Hé Google, change le mot clé en Coco.” C’est celle avec laquelle j’irais, de toute façon.

Hé Google, éteins juste les fichues lumières

Vous ne pouvez pas utiliser l’Assistant Google lorsque l’écran de votre téléphone est éteint. Vous devez d’abord déverrouiller le téléphone, sinon l’Assistant ne fera pas ce que vous lui avez demandé. Je déteste ça à tant de niveaux.

Laisse moi te donner un exemple. J’ai une lampe intelligente qui prend en charge Google Assistant, ce qui signifie que je peux faire des choses comme l’allumer, changer sa couleur et jouer avec le niveau de luminosité avec des commandes vocales simples. Quand je me couche le soir, je voudrais éteindre la lampe avec une commande vocale pendant que je suis déjà sous les couvertures. Mais malheureusement, cela ne peut pas être fait.

Pour faire le travail, je devrais me lever, saisir mon téléphone de la table de l’autre côté de la pièce, le déverrouiller, dire une commande, puis remettre le téléphone à sa place avant de retourner au lit. Cela me rend inutile, car il est plus rapide et plus facile de simplement éteindre la lampe manuellement car il est plus proche de mon lit que de mon téléphone.

Je comprends pourquoi Assistant fonctionne de cette façon. Google l’a conçu dans un souci de sécurité, empêchant d’autres personnes de mettre votre téléphone au travail en lui parlant. Pour vous assurer que seul le propriétaire du téléphone peut le faire, le téléphone doit d’abord être déverrouillé. Cependant, tant que la technologie de reconnaissance vocale fonctionne comme elle le devrait, la possibilité que quelqu’un d’autre contrôle votre téléphone avec des commandes vocales doit être éliminée. Faites-le arriver, Google! Et pour ce que ça vaut, l’Assistant Google le permettait, donc ce n’est pas comme s’il était impossible de réactiver cette fonction.

Hey Google, montre-moi mes abonnements

Les services de streaming et les abonnements numériques font fureur ces jours-ci. J’en utilise plusieurs, dont Tidal, Prime Video, NBA League Pass et YNAB. Ce ne sont que les standards. J’ai également l’habitude d’essayer de nouveaux services souvent et de basculer entre eux lorsque j’en ai marre. Dans cet esprit, il peut être difficile de suivre tous les services que je paie sur une base mensuelle. Voici où Google Assistant pourrait vous aider.

Je serais ravi si je pouvais simplement dire quelque chose comme “Hé Google, montrez-moi mes abonnements”, et Assistant tirerait les données de mes e-mails et me montrerait tout en détail. Cela comprend les services auxquels je suis abonné, les prix mensuels et les dates d’inscription. Je sais donc quand je serai de nouveau facturé.

L’assistant extrait régulièrement des données des e-mails, en particulier lorsque je parle de vols et d’hôtels réservés. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en faire de même pour le streaming et les autres services d’abonnement.

Hé Google, où est mon colis

Je commande beaucoup de choses sur Amazon et je vérifie constamment la page de suivi sur le site Web du détaillant pour voir exactement où se trouve mon colis. L’Assistant Google pourrait vraiment m’aider avec ça.

L’idée est de dire quelque chose comme “Hey Google, où est situé mon colis”, après quoi le logiciel me montrerait l’emplacement actuel du produit que j’ai commandé avec la date de livraison prévue.

À l’heure actuelle, tout ce que l’Assistant peut faire est d’extraire des données d’un e-mail et de vous montrer un résumé de votre commande (article acheté, adresse de livraison ..) lorsque vous dites “Hey Google, où est mon colis”. Pour suivre l’emplacement d’un colis, vous devez visiter le site Web du détaillant ou du coursier.

De plus, une excellente fonctionnalité serait que l’Assistant m’informe chaque fois que l’emplacement du package change. De cette façon, je n’aurais pas à vérifier le suivi aussi souvent que moi.

Hey Google, montre-moi mon utilisation des données

Il y a beaucoup d’informations dans le système d’exploitation Android que j’aimerais voir l’Assistant tirer et afficher sur commande. Le principal est l’utilisation des données. L’Assistant doit afficher une page indiquant la quantité de données que j’ai utilisées dans un cycle de facturation donné et combien il me reste quand on me le demande. La date de fin du cycle de facturation s’affiche également.

De plus, l’Assistant peut également afficher les données suivantes:

Espace de rangement: Quantité de stockage utilisée et disponible à un moment donné.Temps de conversation: Nombre de minutes utilisées dans un cycle de facturation donné.Textes envoyés: Le nombre de messages envoyés dans un cycle de facturation donné.Vie de la batterie: Informations sur la quantité de batterie restante en fonction de l’utilisation actuelle (en heures / minutes)Âge de l’appareil: La date et l’année de la première activation du téléphone.

La plupart de ces éléments peuvent être localisés dans les paramètres d’un appareil, ce qui me fait penser que l’Assistant pourrait facilement extraire puis afficher ces données sur demande. Cela me ferait économiser quelques robinets et la frustration liée à la détermination des informations spécifiques au menu.

Ce sont les principales fonctionnalités que j’aimerais voir ajoutées à Google Assistant, bien que quelques autres me viennent également à l’esprit. Ceux-ci incluent la possibilité de désactiver l’encoche en plaçant une barre noire en haut de l’écran et l’option de changer la langue du système. Lesquels ajouteriez-vous à cette liste? Faites-moi savoir dans les commentaires!