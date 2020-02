Hipster Whale lance “Crossy Road Castle” exclusivement pour Apple Arcade

Hipster Whale, le studio de développement derrière le populaire titre “Crossy Road” pour iOS et Android, a dévoilé un nouveau titre exclusivement pour Apple Arcade. “Crossy Road Castle” rassemble vous et vos amis dans un coureur sans fin ensemble, et vous devez tous travailler ensemble pour grimper le plus haut possible dans le château.

“Amenez vos amis et voyez jusqu’où vous pouvez aller dans cette tour sans fin de plaisir d’arcade! Continuez à grimper le plus haut possible. Chaque course est différente.

Selon le studio, le jeu a été conçu pour un jeu coopératif et, bien que vous puissiez choisir de jouer par vous-même, ils recommandent vraiment de réunir un groupe pour un “chaos de plate-forme” amusant. Le jeu peut être joué sur un seul appareil avec plusieurs contrôleurs connectés ou via plusieurs appareils et est également compatible avec le jeu hors ligne si vous n’avez pas de connexion Internet à portée de main.

Jouez ensemble: Conçu pour le chaos de plateformes d’arcade coopératives. Vous pouvez également jouer en solo, mais tout est plus amusant avec des amis, non?

Connectez-vous facilement: connectez tous les joueurs sur un seul appareil avec des contrôleurs de jeu, ou connectez-vous ensemble sur plusieurs appareils (ou tout mélange qui vous convient).

Collectionnez tout: déverrouillez Crossy Chicken et ses amis. Habillez-vous avec des chapeaux stupides.

Trouvez de nouvelles choses: avec les niveaux et les variations générés de manière procédurale, votre tour de tour sera différente à chaque fois!

Vaincre un aigle en colère surdimensionné: pourquoi est-il si en colère?!

Jouer hors ligne: pas d’Internet? Pas de soucis. Hors ligne entièrement agréable.

Hipster Whale dit que le jeu obtiendra régulièrement de nouveaux contenus, comme de nouvelles tours et des personnages amusants.

Le jeu est maintenant disponible sur l’App Store et fonctionne avec l’iPhone, l’iPad, l’iPod Touch et l’Apple TV au lancement. Il n’y a pas encore d’informations sur le moment où il peut arriver sur le Mac.

