«Hiv Trivia» sort de la tombe moins de deux mois après sa disparition – .

HQ Trivia a organisé son premier match en direct depuis plus d’un mois dimanche soir.

HQ Trivia a fermé ses portes en février à la suite d’une série de luttes internes et d’un manque d’audience.

La première cagnotte pour le Trivia HQ ressuscité était de 1000 $, et la société a également fait don de 100 000 $ à un organisme de bienfaisance travaillant pour nourrir les personnes dans le besoin pendant la pandémie de coronavirus.

Considérant qu’il y a moins d’un mois, la plupart des Américains ne savaient même pas qu’il était possible qu’ils soient tous coincés dans leurs maisons en attendant une pandémie mortelle, il ne sera pas facile de les surprendre. Mais le retour inattendu d’une application de quiz mobile bien-aimée a certainement créé du buzz dimanche soir alors que HQ Trivia est revenu avec un tout nouveau jeu pour la première fois depuis la fermeture soudaine de l’application à la mi-février.

HQ Trivia a été un succès viral lors de son lancement en 2017, donnant à tous ceux qui ont téléchargé l’application une chance de concourir pour des prix en espèces en répondant à des questions sur un quiz en direct. Tout comme Pokemon Go, la popularité du concept a culminé et a commencé à s’estomper, mais la société mère Intermedia Labs Inc. n’a pas réussi à s’adapter, et les problèmes internes auxquels la société était confrontée ont commencé à apparaître, ponctués par le départ de l’hôte Scott Rogowsky .

Cette période tumultueuse s’est terminée avec la disparition de l’application, mais un peu plus d’un mois plus tard, HQ Trivia est de retour.

Selon un rapport du Wall Street Journal, la relance de l’application peut être attribuée à un investisseur anonyme qui a donné à la société le financement dont elle avait besoin pour remettre le jeu en marche. Le premier match depuis la mi-février comportait un prize pool de 1 000 $. Après la fin du jeu, la société a également annoncé qu’elle verserait 100 000 $ aux efforts de World Central Kitchen pour nourrir les personnes dans le besoin pendant la pandémie:

Félicitations à tous les gagnants de ce soir! Nous sommes heureux d’être de retour et également fiers de faire un don de 100 000 $ à @WCKitchen @ chefjoseandres, qui aide tant de personnes dans le besoin pendant cette pandémie.

– HQ Trivia (@hqtrivia) 30 mars 2020

Peu de temps après la fermeture de HQ Trivia le mois dernier, le co-fondateur de HQ Trivia, Rus Yusupov, a expliqué dans une série de tweets que «HQ VIVRE». À l’époque, il a déclaré qu’il avait passé le week-end des derniers jeux de l’application sur le téléphone à trouver un acheteur disposé et a révélé qu’il y aurait “une nouvelle maison pour le siège social, avec une entreprise qui veut la faire fonctionner”. C’est la dernière fois que nous avons entendu Yusupov jusqu’à hier soir, et il n’est pas clair si l’accord dont il a discuté dans ces tweets est le même que celui qui a soudainement relancé le quiz dimanche soir.

Il convient de noter que ce n’était pas une reprise ponctuelle. Hiv Trivia est de retour pour le moment, et toute personne qui n’a pas pu retirer de fonds en raison de l’expiration soudaine de l’application pourra le faire cette semaine, selon l’animateur du siège, Matt Richards. Quels que soient les détails de cet arrangement, une autre distraction en quarantaine ne peut pas nuire.

