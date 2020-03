HMD annonce l’événement Nokia du 19 mars: le rapprochement de James Bond à venir?

Le titulaire de la licence de la marque Nokia HMD Global devait initialement organiser un événement de lancement à Barcelone dans le cadre des festivités du MWC 2020. Malheureusement, la société a annulé l’événement après la fin de l’exposition.

Heureusement, nous n’avons pas dû attendre trop longtemps pour que HMD organise un nouvel événement, car il vient d’envoyer des invitations pour un lancement le 19 mars à Londres. Découvrez l’image d’invitation ci-dessous:

L’invitation ne nous donne aucun indice sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, mais le chef de produit Juho Sarvikas a publié un teaser sur Twitter. Et le teaser suggère qu’une collaboration avec James Bond 007 pourrait être en cours. Découvrez-le ci-dessous.

Pas le temps d’attendre. Nous avons quelque chose de très spécial pour vous. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6

– Juho Sarvikas (@sarvikas) 3 mars 2020

Ce ne serait pas non plus la première fois que la franchise serait associée à des produits de marque Nokia. Le smartphone Lumia McLaren annulé portait à l’origine le nom de code Goldfinger, tandis qu’une montre intelligente Nokia annulée s’appelait Moonraker.

Sinon, le diffuseur en série Evan Blass a précédemment montré un appareil Nokia surnommé Captain America. Le téléphone pourrait être le Nokia 5.2 et dispose de 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, quatre caméras arrière, un scanner d’empreintes digitales arrière et un écran goutte d’eau. Blass a ajouté que le téléphone était prévu pour un lancement le 4 mars pour environ 180 $. Nous attendons donc définitivement cet appareil lorsque l’événement HMD se déclenchera.

Il est également possible que le téléphone Nokia 5G et un appareil Nokia Android Go fassent leur apparition. Dans le cas du premier, HMD avait précédemment confirmé qu’il fonctionnait sur un téléphone de la série Snapdragon 765 avec optique Zeiss et technologie PureDisplay. Mais une chose à laquelle nous ne nous attendons pas est le Nokia 9.2 PureView, car il devrait arriver au second semestre 2020.

Qu’aimeriez-vous voir au début de l’événement Nokia? Donnez-nous votre réponse ci-dessous.

Plus d’articles sur HMD Global