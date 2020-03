HMD, fabricant de téléphones Nokia, prévoit de lancer une carte SIM mondiale pour l’itinérance des données

HMD Global est le fabricant derrière la renaissance de la marque Nokia et a créé une pléthore de smartphones Android bien reçus depuis que ce pari sur Windows Phone n’a pas fonctionné. Avec le rétablissement de Nokia, l’entreprise semble être à la recherche de la prochaine frontière, et il semble qu’elle souhaite démarrer une activité supplémentaire en tant qu’opérateur mobile. Une application “HMD Connect” est apparue en silence sur le Play Store, et à en juger par la description et les images de la fiche, la société finlandaise souhaite concentrer ses efforts sur la fourniture de plans de données uniquement à ceux qui voyagent beaucoup à l’étranger.

Bien que de nombreux détails, y compris les prix exacts, soient encore en suspens, les premiers mots de la liste Play Store rendent les objectifs de l’entreprise clairs: “HMD Connect est votre carte SIM de données sans tracas pour tous vos déplacements. Économisez jusqu’à 70% en itinérance dans plus de 120 pays. ” Il indique en outre que les plans commencent à 9,95 €, bien qu’un examen des captures d’écran du Play Store révèle également qu’un package de 1 Go peut coûter jusqu’à 14,95 €. Les prix varient probablement beaucoup selon l’endroit exact où vous avez besoin d’Internet. Il est également possible que le service comprenne un VPN, comme l’indique la fiche Play Store: “Vos données sont toujours anonymes et plus sûres [sic]”Il révèle également que l’application vous permettra de gérer vos packages, de voir la quantité de données que vous avez utilisées et de commander plus de deux cartes SIM.

Cependant, nous ne pouvons pas en savoir beaucoup plus sur le service pour le moment. Lorsque vous installez l’application, vous êtes invité à vous connecter ou à commander une carte SIM sur le site Web de HMD Connect immédiatement, mais elle n’est pas encore en ligne. L’application pourrait être préinstallée sur les téléphones Nokia à l’avenir, mais comme je pourrais la faire fonctionner sans problème sur mon Pixel 3, le service n’est probablement pas exclusif aux appareils HMD – une carte SIM “Navigation automobile” dans la capture d’écran de droite ci-dessus rend cela encore plus probable. Nous ne savons pas non plus où HMD distribuera et commercialisera ses plans de données. Dans la liste des applications, les prix ne sont indiqués qu’en euros, il pourrait donc être exclusif aux Européens au début.

Il est certainement possible que nous en apprenions plus sur le plan lors de l’événement Nokia de HMD plus tard dans la journée – la sortie prématurée de l’application le même jour le montre, du moins. Vous pouvez écouter la diffusion en direct ici.

N’hésitez pas à consulter l’application sur le Play Store vous-même ou à la télécharger sur APK Mirror, mais comme vous le savez, vous n’irez pas beaucoup plus loin que la page de connexion.