HMD Global déploie la mise à jour Android 10 pour les téléphones Nokia 4.2 et 3.2

HMD Global a commencé à déployer la mise à jour Android 10 pour le milieu de gamme Nokia 7.2 la semaine dernière, en tenant sa promesse de mettre à jour le téléphone vers la dernière version d’Android entre le T1 et le T2 2020. La société a maintenant commencé à pousser la mise à jour Android 10 pour deux. plus de téléphones – Nokia 3.2 et Nokia 4.2.

La mise à jour Android 10 pour Nokia 3.2 arrive en tant que version V2.270 et est livrée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités telles qu’une interface utilisateur rafraîchie, un mode sombre à l’échelle du système, une navigation gestuelle, une réponse intelligente, des contrôles supplémentaires pour l’emplacement et la confidentialité, et le mars 2020 Patch de sécurité Android.

HMD Global déploie la mise à jour par lots, il faudra donc quelques semaines pour que le déploiement soit terminé. La mise à jour devrait toucher toutes les unités Nokia 3.2 dans les pays suivants d’ici le 12 avril:

Arménie

Azerbaïdjan

Bangladesh

Biélorussie

Belgique

Cambodge

Danemark

Estonie

Finlande

Géorgie

Hong Kong

Islande

Inde

Kazakhstan

Laos

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Macao

Malaisie

Mongolie

Myanmar

Népal

Pays-Bas

Norvège

Philippines

Russie

Sri Lanka

Suède

Thaïlande

Ukraine

Vietnam

Quant au Nokia 4.2, HMD a commencé à pousser la mise à jour dans la première vague à un total de 43 pays. La société finlandaise indique que le déploiement devrait être achevé dans les pays suivants d’ici le 14 avril:

Arménie

L’Autriche

Azerbaïdjan

Bahrein

Biélorussie

Belgique

Cambodge

Danemark

Estonie

Finlande

France (sauf Orange FR)

Géorgie

Hong Kong

Islande

Inde

Indonésie

Irlande

Kazakhstan

Koweit

Laos

Lettonie

Libye

Lituanie

Luxembourg

Macao

Malaisie

Mongolie

Maroc

Pays-Bas

Norvège

Oman

le Portugal

Qatar

Russie

Arabie Saoudite

Espagne

Suède

Thaïlande

Tunisie

Emirats Arabes Unis

Ukraine

Etats-Unis

Yémen

Tout comme le Nokia 3.2, la mise à jour Android 10 pour le Nokia 4.2 est livrée avec toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 10 et le correctif de sécurité de mars 2020. Pour vérifier la mise à jour manuellement, appuyez sur Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système.