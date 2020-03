HomeKit Secure Video arrive sur eufyCam2

Une mise à jour du firmware qui apporte la prise en charge de HomeKit Secure Video à l’eufyCam 2 a commencé à être déployée via (iMore). Cela signifie que les utilisateurs peuvent enregistrer en toute sécurité et directement depuis la caméra vers l’application Home.

Mise à niveau du micrologiciel vidéo sécurisé HomeKit en cours de déploiement

La prise en charge par eufy de HomeKit Secure Video a été annoncée lors du discours d’ouverture de la WWDC 2019. Cependant, la fonctionnalité n’était pas disponible lors du premier lancement du produit. La mise à jour du micrologiciel qui offre cette option aux utilisateurs se déploie désormais automatiquement. Ils peuvent également vérifier la disponibilité de la mise à niveau dans l’application eufy Security. L’eufyCam 2 stocke la vidéo localement et la rend également accessible via une connexion cryptée 256 bits.

HomeKit Secure Video est différent des clips apparaissant simplement dans HomeKit. Cela signifie que les utilisateurs peuvent décider où les séquences vidéo sont stockées. Bien que le streaming vidéo et le stockage de clips ne nécessitent pas de plan de stockage iCloud, pour enregistrer des vidéos, les utilisateurs ont besoin d’un plan de 200 Go pour une caméra ou de 2 To pour prendre en charge jusqu’à cinq caméras. Comme l’explique le site Web d’Apple pour le service, les utilisateurs peuvent «choisir quand votre caméra diffuse et enregistre et qui peut visionner cette vidéo».