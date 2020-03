HomeKit Secure Video: tout ce que vous devez savoir

Source: Apple

HomeKit Secure Video, annoncé en juin lors de la conférence annuelle World Wide Developers Conference (WWDC) d’Apple, est enfin arrivé. La fonctionnalité, qui a été déployée pour sélectionner des caméras et des sonnettes, offre un enregistrement vidéo privé et sécurisé à tous ceux qui l’utilisent. Voici tout ce que vous devez savoir sur la dernière et la meilleure fonctionnalité HomeKit.

Qu’est-ce que HomeKit Secure Video?

HomeKit Secure Video est la dernière fonctionnalité HomeKit d’Apple qui apporte les notifications de streaming, d’enregistrement et d’activité de la caméra directement à l’application Home, qui est intégrée à iOS. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’Apple, il fait tout cela de manière sécurisée et privée par rapport à la concurrence.

Qu’est-ce qui est si sûr avec HomeKit Secure Video?

Pour commencer, la vidéo en direct diffusée via l’application Home dispose d’un cryptage de bout en bout, ce qui signifie que seuls vous ou ceux que vous avez invités à votre domicile peuvent la voir.

Vous pouvez même attribuer le moment où des utilisateurs spécifiques peuvent visionner vos vidéos, que ce soit à votre domicile ou à tout moment. Cela s’applique également à tout métrage envoyé à iCloud – même Apple ne peut pas voir vos enregistrements.

La vidéo en direct est cryptée de bout en bout et tout métrage que vous enregistrez à l’aide de HomeKit Secure Video est crypté avant d’être envoyé à votre compte iCloud. Même Apple ne peut pas voir vos enregistrements.

Contrairement aux autres caméras domestiques intelligentes qui s’appuient sur le cloud pour analyser ce qui se passe devant elles, HomeKit Secure Video traite tout localement pour déterminer la cause d’un événement de mouvement et peut distinguer les personnes, les animaux domestiques ou les voitures.

Alors, qu’est-ce qui analyse réellement ma vidéo?

Votre hub HomeKit fait tout le travail de jambe localement. Cela signifie que quel que soit l’appareil que vous avez configuré pour votre maison, que ce soit un iPad, une Apple TV (4e génération ou ultérieure) ou un HomePod fonctionne en silence en arrière-plan à tout moment.

Si vous possédez un Apple TV ou un HomePod résident, vos séquences vidéo sont analysées sur votre appareil pour détecter si des personnes, des animaux ou des véhicules ont été capturés par la caméra. Il s’agit d’une tentative de “meilleurs efforts” pour la détection car elle est effectuée sur votre appareil domestique.

Quelle est la vitesse de ce processus? Vais-je être informé des événements immédiatement?

Lorsqu’un événement de mouvement se produit, vous recevrez une notification de l’application Home qui inclut le type d’activité vue, comme “La caméra de porte avant a détecté une personne”, ainsi qu’une image miniature. Appuyer sur la notification vous amènera directement au flux en direct de votre caméra, et vous serez également présenté avec des bascules pour les appareils qui sont dans la même “pièce” que votre caméra, tels que des lumières que vous pouvez allumer avec juste un robinet.

Si tout est fait localement, où sont enregistrées mes vidéos?

HomeKit Secure Video utilise iCloud pour le stockage des événements de mouvement. Apple stocke automatiquement les 10 derniers jours d’événements et les fournit dans une chronologie dans l’application Home.

Vous pouvez revoir toutes vos images à tout moment, et chaque événement sur votre chronologie a un petit indicateur décrivant le type de mouvement qui a été vu, comme une image d’un animal, ce qui facilite la recherche de ce que vous recherchez. Vous pouvez enregistrer ces vidéos à l’aide de la feuille de partage standard intégrée à iOS, notamment en les envoyant via des messages ou en les enregistrant dans l’application Fichiers.

Y a-t-il des frais d’abonnement pour HomeKit Secure Video?

Nan! Apple offre 10 jours d’enregistrements entièrement gratuits aux propriétaires de caméras prises en charge par HomeKit Secure Video. Cependant, HomeKit Secure Video n’est disponible que pour ceux qui ont acheté un plan de stockage iCloud au niveau de 200 Go pour 2,99 $ par mois, ou le plan de 2 To pour 9,99 $ par mois.

Mes enregistrements vidéo utiliseront-ils mon stockage iCloud?

Non. Bien qu’un plan de stockage iCloud soit requis, les enregistrements vidéo sécurisés HomeKit ne sont pas pris en compte dans votre stockage iCloud mensuel.

Quels types de contrôles puis-je utiliser avec HomeKit Secure Video?

Pour les vidéos enregistrées, vous pouvez les consulter, les sauvegarder et les partager à tout moment, à condition de le faire avant la fin de la période de 10 jours. Les commandes de base de la caméra sont également disponibles dans l’application Home, telles que l’activation et la désactivation de la vision nocturne et les LED d’état.

Des contrôles de notification sont également disponibles, vous donnant la possibilité de filtrer les alertes de nuisance, comme un chien qui court près de votre caméra. Cela s’applique également à l’enregistrement vidéo, car vous pouvez configurer l’application Accueil pour enregistrer uniquement les personnes ou les voitures si vous le souhaitez. Vous pouvez également contrôler qui a accès à vos caméras, et quand et ce que les autres peuvent voir.

Comment attribuer qui peut voir mes caméras?

Attribuer l’accès à vos caméras fonctionne à peu près de la même manière que vous attribuez d’autres autorisations dans l’application Accueil. Une fois que vous avez invité d’autres personnes à votre domicile, tous les utilisateurs seront en mesure de diffuser de la vidéo à partir de votre caméra lorsqu’ils sont dans votre maison. Vous pouvez également leur accorder la possibilité de visualiser vos caméras pendant qu’elles sont loin de votre domicile si vous le souhaitez, et vous pouvez également leur permettre de visualiser les enregistrements.

Quelles caméras fonctionnent avec HomeKit Secure Video aujourd’hui?

Actuellement, la Logitech Circle 2 et la Netatmo Smart Indoor Camera sont les seules caméras disponibles qui prennent en charge HomeKit Secure Video. Le support de Logitech est répertorié comme une “version bêta”, mais il est disponible pour tous les propriétaires de la caméra via l’application Logi Circle. Si vous souhaitez mettre à niveau votre caméra vers HomeKit Secure Video, consultez notre guide ci-dessous.

Quelles caméras prendront en charge HomeKit Secure Video à l’avenir?

En plus des caméras actuellement disponibles, il existe une poignée de caméras qui prendront en charge la fonctionnalité dans un proche avenir. Netatmo a promis une mise à jour de sa caméra d’extérieur Presence, ainsi qu’Eufy avec ses caméras Eufy Cam 2 et 2C qui devraient sortir courant 2020. La Eve Cam, qui a été annoncée au CES 2020, prendra en charge la fonctionnalité lors du lancement.

Et les sonnettes vidéo?

Oui, HomeKit Secure Video est également disponible pour les sonnettes vidéo avec les mêmes caractéristiques que les autres caméras. La sonnette vidéo ProLine de Robin et les modèles ProLine Compact prennent actuellement en charge cette fonctionnalité, cependant, ils ne sont disponibles que dans certains pays d’Europe. Netatmo prévoit également de le soutenir avec leur prochaine sonnette vidéo intelligente qui a été annoncée au CES 2019.

Vais-je perdre des fonctionnalités de mise à niveau vers HomeKit Secure Video?

Cela dépend entièrement de votre appareil photo. Pour la caméra Logitech Circle 2, votre caméra sera convertie pour fonctionner entièrement via l’application Home. En tant que tel, vous perdrez la possibilité de visualiser et de gérer votre caméra via l’application Logitech. Cela signifie que vous perdrez toutes les fonctionnalités auxquelles vous vous êtes peut-être habitué, comme la fonction pratique “Day Brief”, ainsi que tous les enregistrements enregistrés via leur service d’abonnement.

Vous perdrez également la possibilité de visualiser votre caméra Circle 2 via le Web ou sur d’autres plates-formes, comme Android. Si vous souhaitez récupérer ces fonctionnalités, vous devrez contacter l’équipe d’assistance de Logitech car ce n’est pas quelque chose qui peut être fait par vous-même. Les zones de mouvement et les réglages de sensibilité ne sont pas non plus disponibles via l’application Home.

Contrairement à la méthode de Logitech, la caméra intérieure intelligente Netatmo permet toujours aux utilisateurs de visualiser et de gérer leurs caméras comme auparavant. Cela signifie que les utilisateurs peuvent toujours compter sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle et les options de stockage de Netatmo, mais également obtenir la fonctionnalité HomeKit Secure Video dans l’application Home.

Comment fonctionne la fonctionnalité jusqu’à présent?

La qualité, la vitesse et la réactivité de la vidéo ont toutes été fantastiques jusqu’à présent. Cependant, certains utilisateurs connaissent une abondance de notifications envoyées depuis l’application Accueil. Cela pourrait être dû au manque d’ajustements de sensibilité dans l’application Accueil, et certains paramètres pour les notifications semblent ne pas s’appliquer correctement, ce qui entraîne des alertes pour les choses qui sont désactivées.

Rien d’autre?

L’analyse vidéo, qui fonctionne très bien dans la plupart des cas, n’est pas précise à 100%, ce qui conduit à des cas amusants où une personne est signalée comme un animal. Apple déclare que cette fonctionnalité est leur «meilleur effort» de détection, car elle est effectuée localement, c’est donc normal. Tous ces éléments seront sans aucun doute corrigés ou améliorés dans les futures mises à jour logicielles, mais cela peut être frustrant ou déroutant pendant un certain temps.

