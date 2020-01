HomeKit Weekly: Apple devrait autoriser l’accès sélectif aux appareils HomeKit pour le partage familial

HomeKit est la plate-forme que j’ai choisie pour ma maison intelligente, mais Apple peut encore étendre sa plate-forme pour croître avec ses utilisateurs à mesure que leur maison grandit et que leur famille change. Tandis qu’Apple vous permet d’inviter des membres de votre famille à accéder à votre domicile ainsi que d’inviter des invités. Mon problème actuel est que je veux donner à mon enfant un accès sélectif à des appareils spécifiques, mais pas à tous. Le partage sélectif des appareils est quelque chose qu’Apple devrait ajouter à HomeKit.

HomeKit Weekly est une série consacrée aux accessoires pour la maison intelligente, aux trucs et astuces sur l’automatisation et à tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Mon fils aîné se rapproche de l’âge où il utilise son iPad pour accéder à Apple Music, et il utilise son Echo Dot pour contrôler les lampes dans ses chambres. J’ai envisagé de partager notre configuration HomeKit avec lui, mais je souhaite également lui donner accès à l’ensemble de notre structure HomeKit.

Au cours des dernières semaines, j’ai investi dans l’intégration de nos thermostats à HomeKit et dans l’installation d’un système de sécurité intégrant HomeKit. Bien que mes enfants aient accès à des choses comme les lumières, les haut-parleurs et les Apple TV, j’aimerais les verrouiller sur des appareils auxquels ils n’ont pas besoin d’accéder à leur âge.

Comment le partage familial avec HomeKit devrait-il fonctionner?

Au cours des dernières années, nous sommes passés de quelques lampes sur HomeKit à presque toutes les lumières de notre maison, chaque téléviseur, système d’alarme, serrures et serrures de porte. Cela va de la commodité à une partie essentielle de notre maison. Grâce à l’accès depuis l’application Home sur iPhone et Siri sur HomePod, je peux faire tellement de choses dans ma maison sans même y penser.

En conséquence, la sécurité de HomeKit est de plus en plus critique. Si mes enfants pouvaient contrôler les thermostats à partir de leur iPad, ils pourraient potentiellement augmenter ma facture d’électricité s’ils augmentaient la chaleur à 75 degrés en hiver au lieu des 68 degrés que je garde. S’ils avaient accès à notre système d’alarme ou à nos serrures de porte, ils pourraient potentiellement accéder à des parties sensibles de notre configuration HomeKit sans autorisation préalable.

Ce que j’aimerais voir Apple faire avec les futures versions de l’application Home sur iOS et macOS, c’est me permettre de donner aux autres membres de ma famille un accès en lecture à tous nos appareils, mais pas la possibilité de les changer. Je serais d’accord s’ils pouvaient voir l’état de notre système d’alarme, mais pas le modifier. Ils pourraient être en mesure de voir la température sur leur plancher de la maison sans être en mesure de changer la température que je l’ai fixée dans notre horaire. Ils devraient pouvoir voir si les portes sont verrouillées, mais pas pouvoir les déverrouiller à partir de leur iPad ou de Siri.

Emballer

Alors que les familles intègrent de plus en plus d’appareils HomeKit, il sera impératif qu’Apple permette aux principaux propriétaires de HomeKit de partager de manière sélective des appareils spécifiques avec d’autres membres de leur famille. Avec mon August Lock sur Alexa, je dois saisir un code PIN pour déverrouiller verbalement ma porte. Alors que j’intègre de plus en plus de ma maison dans HomeKit, je veux qu’Apple reconnaisse que tous les membres d’une maison ne peuvent pas accéder à tous les appareils.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: