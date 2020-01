HomePod arrive bientôt en Inde

Apple prévoit de rendre son enceinte HomePod disponible en Inde dans un proche avenir, selon une section «HomePod» mise à jour sur le site Web d’Apple India.

La nouvelle du lancement prochain du omeHomePod‌ fait suite à la sortie du logiciel 13.3.1 pour HomePod, qui comprenait la prise en charge des voix Siri en anglais indien.

Le omeHomePod‌ coûtera 19 900 ₹ en Inde, ce qui équivaut à 279 $ US. C’est un peu moins cher que le prix de base du omeHomePod‌ aux États-Unis, où l’enceinte se vend 299 $.

Apple n’a pas fourni de date précise pour le lancement du «HomePod» en Inde, et dit de «vérifier plus tard la disponibilité». Apple prévoit d’ouvrir une boutique en ligne en Inde plus tard cette année, mais pour l’instant, les HomePod du pays devront être achetés auprès d’un détaillant tiers après le lancement.

OmeHomePod‌ est déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Espagne, au Mexique, en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Taiwan.

