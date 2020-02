HomePod fête ses deux ans, un modèle moins cher pourrait être lancé plus tard cette année

Aujourd’hui marque deux ans depuis la sortie d’Apple du HomePod, les livraisons aux clients et la disponibilité en magasin ayant commencé le 9 février 2018 aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni.

Au lancement, le HomePod a coûté 349 $, mais Apple a réduit son prix à 299 $ en avril 2019. Apple n’a jamais divulgué les ventes de HomePod, regroupant plutôt le haut-parleur dans sa catégorie “Wearables, Home, and Accessories”, qui a établi un record trimestriel de 10 milliards de dollars. de chiffre d’affaires sur les trois derniers mois de 2019.

Cependant, une grande partie de la croissance de l’activité des appareils portables d’Apple a été attribuée à l’Apple Watch et aux AirPods. De nombreuses estimations placent la part de marché mondiale du HomePod à environ cinq pour cent seulement.

Le prix est le plus gros obstacle du HomePod. Les deux plus grands concurrents de l’orateur sur Amazon Echo et Google Home ont des modèles à bas prix qui se vendent souvent pour 49 $ ou moins, alors qu’un seul modèle HomePod est disponible pour 299 $. Cela pourrait changer dans un proche avenir, cependant, Bloomberg a annoncé l’année dernière qu’un HomePod moins cher avec moins de tweeters pourrait être lancé dès cette année:

Apple travaille également sur un HomePod moins cher dès l’année prochaine. Le modèle actuel à 300 $ ne s’est pas très bien vendu. Le nouveau modèle est susceptible d’avoir deux tweeters (un type de haut-parleur), contre sept dans le HomePod actuel.Apple a commercialisé le HomePod comme un haut-parleur premium qui a également Siri, par opposition à un assistant personnel qui joue également de la musique. Les premières critiques ont convenu que la qualité sonore est excellente, mais ont trouvé Siri terne.

Au cours des dernières années, Apple n’a cessé de rendre le HomePod plus utile en ajoutant des fonctionnalités telles que la prise en charge du transfert, la détection vocale multi-utilisateurs, les sons ambiants et l’audio multi-pièces. Au-delà d’un modèle potentiel à moindre coût, cependant, il reste à voir quand Apple lancera un HomePod de deuxième génération. Avec le lancement actuel du modèle actuel en Inde, nous serons peut-être encore loin. .