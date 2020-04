HomeTags, une application simple pour utiliser des tags NFC avec des scènes HomeKit maintenant disponible

HomeTags, une nouvelle application de numérisation NFC du développeur Christopher Hatch qui se concentre sur le lancement de scènes HomeKit a frappé l’App Store aujourd’hui. Alors que la possibilité d’utiliser des balises NFC pour les commandes HomeKit a été ajoutée par le biais d’automatisations personnelles dans iOS 13, HomeTags simplifie le processus et ne lance que les scènes HomeKit.

Contrôlez la configuration de votre HomeKit en appuyant simplement sur les tags NFC. Cette application permet à toute personne possédant un iPhone 7 ou version ultérieure de programmer des balises NFC et de les affecter à leurs scènes HomeKit.

Ajoutez le widget HomeTags à votre écran de verrouillage pour un déclenchement rapide de la scène

Utilisez l’analyse en arrière-plan (iPhoneX et versions ultérieures) pour fournir une notification de lien rapide qui vous permet d’ouvrir rapidement les Hometags et de déclencher la scène sans ouvrir manuellement l’application

En seulement 3 étapes, les utilisateurs peuvent programmer une balise NFC pour exécuter leurs scènes préférées, ce qui en fait une excellente option pour diverses applications. Une étiquette sur un bureau peut allumer une lampe à proximité, ou une étiquette près d’une porte d’entrée peut exécuter une scène qui éteint tout avant de sortir. Avec la bonne balise et les HomeTags, le processus peut être terminé en une minute environ.

L’application HomeTags fonctionne également avec les anciens appareils iOS, remontant jusqu’à l’iPhone 7, qui n’est pas une option pour les automatisations personnelles car ils sont limités aux appareils iPhone XS / XR et versions ultérieures. Les appareils plus anciens ont cependant certaines limitations, car ils ne peuvent pas rechercher de balises NFC en arrière-plan, ce qui signifie que l’application HomeTags doit être ouverte pour qu’elle fonctionne.

HomeTags est maintenant disponible gratuitement sans achats intégrés dans l’App Store.