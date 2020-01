Honor Band 5i aura bientôt un capteur Sp02 pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang

Le Honor Band 5i a beaucoup à offrir en tant que groupe de fitness. La caractéristique la plus remarquable de la bande doit être l’inclusion du capteur Sp02. Même si le capteur faisait également partie de la précédente bande d’honneur 5, le capteur Sp02 n’était activé que pour la Chine.

Honor a tweeté le 24 janvier 2020 que son dernier Honor Band 5i aurait bientôt le capteur Sp02. Le capteur sera disponible via la mise à jour OTA qui, selon Honor, baissera le mois prochain.

Les capteurs Sp02 sont spécialement conçus pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang pendant et après l’exercice. De plus, il s’assure que suffisamment d’oxygène circule dans les muscles. Le capteur Sp02 mesure le taux d’hémoglobine dans le sang.

Toute lecture supérieure à 90% est considérée comme saine. Cependant, cela ne signifie pas que le bracelet de fitness pourrait être utilisé comme remplacement pour un examen médical. Loin de cela, un examen médical pourrait être nécessaire pour vérifier le niveau exact d’oxygène dans le sang.

Il sera bientôt possible de suivre les niveaux de saturation en oxygène dans votre circulation sanguine avec la fonction SpO2, bientôt disponible sur HONOR Band5i, via la mise à jour OTA (mise à jour logicielle) à partir du mois prochain. pic.twitter.com/Ogpdynoiav

– Honor India (@HiHonorIndia) 24 janvier 2020

Comme mentionné ci-dessus, le capteur Sp02 fait partie de la bande d’honneur 5, bien qu’il ne soit disponible qu’en Chine. L’application Huawei Health n’affiche pas encore les résultats, donc pour connaître la lecture, l’utilisateur doit exécuter le test. En outre, l’utilisateur doit également resserrer la bande et rester immobile pendant un certain temps pour que la bande de fitness prenne les mesures.

Huawei n’est pas la seule entreprise à avoir déployé un bracelet de fitness capable de mesurer le niveau d’oxygène dans le sang. Notamment, les bandes de fitness fabriquées par Fitbit sont également capables de le faire.

Le groupe de fitness Honor band 5i est sorti en octobre 2019 en Inde. Il est disponible en trois variantes de couleur: noir météorite, poudre de corail et vert olive. Le groupe est disponible à l’achat dans les magasins Honor et en ligne, et le prix commence à Rs. 3882.