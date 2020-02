Honor Magic Earbuds: un clone d’AirPods, mais en turquoise

Honneur

Honor a annoncé toute une série de choses aujourd’hui, y compris la version mondiale du Honor 9X Pro. Parallèlement à ce nouveau smartphone, il a également lancé un nouvel ensemble de vrais écouteurs sans fil: les écouteurs Honor Magic. Notamment, les écouteurs disposent d’une forme de suppression de bruit hybride, ce qui est certainement agréable.

Cependant, comme cela est devenu la norme de nos jours, les écouteurs Honor Magic ressemblent beaucoup à la gamme populaire d’AirPod d’Apple.

Pendant le lancement de Honor, il s’est concentré sur la qualité sonore des écouteurs Magic. Les écouteurs sont alimentés par Bluetooth 5.0 et prennent en charge A2DP 1.3, HFP 1.6 et AVRCP 1.5. Les pilotes de 10 mm créeront probablement un son plein et net.

La société affirme que les écouteurs Honor Magic bénéficieront de 3,5 heures de lecture de musique en continu sur une seule charge. Cela peut atteindre jusqu’à 13 heures de lecture en utilisant le boîtier de chargement compatible USB-C. Il faut environ 1,5 heure pour charger le boîtier de vide à plein.

La star du spectacle, cependant, est l’annulation du bruit. Honor décrit le système comme «une solution hybride à action directe / rétroaction» qui peut obtenir «un effet d’annulation de bruit moyen de plus de 24 dB». En d’autres termes, ceux-ci aideront à bloquer le son ambiant, mais ne seront pas aussi bons que certains écouteurs plus chers ou un bon ensemble d’écouteurs.

Malheureusement, les écouteurs Honor Magic n’ont pas de type de résistance à l’eau intégré, vous ne pourrez donc pas les faire nager.

Bien que les écouteurs Magic soient clairement des clones AirPods, les deux couleurs proposées – Pearl White et Robin Egg Blue – ont l’air plutôt bien. De plus, vous ne dépenserez pas autant d’argent sur ces appareils que vous le feriez avec un ensemble d’AirPods Pro, car les écouteurs Magic commencent à 129 € (~ 140 $). Ils arriveront dans les magasins à travers l’Europe en avril.

Aux États-Unis, cependant, rien n’est dit sur leur publication.