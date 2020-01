Honor pense que des pixels plus gros (pas plus) sont la voie à suivre en 2020

Nous avons vu Xiaomi livrer un smartphone 108MP dans le Mi Note 10 à la fin de l’année dernière, tandis que des rumeurs persistent selon lesquelles au moins un des téléphones Samsung Galaxy S20 offrira un appareil photo 108MP.

Honor semble penser que de plus grands pixels sont l’avenir de la photographie en 2020, comme le dit le directeur marketing de la société sur Weibo.

“Pour atteindre 100 millions de pixels [100MP – ed], la taille des pixels est difficile à dépasser 0,8 µm. Sony et nous pensons tous qu’une taille de pixel de 1 μm ou plus peut garantir les exigences phares en matière de sensibilité et de qualité d’image. En 2020, notre entreprise phare choisira fermement la route des grands pixels inférieurs (sic) », lit une version traduite automatiquement de l’article, vue ci-dessous.

Weibo

En d’autres termes, il semble que Honor et Sony ne fonctionnent pas encore sur un smartphone avec un appareil photo 100MP + en 2020. Et il est difficile de contester une telle décision lorsque le Google Pixel 4 et les produits phares de Samsung en 2019 ont réussi à fournir d’excellents résultats avec des capteurs de caméra 12MP 1,4 micron pixel.

Là encore, nous avons pensé que le Xiaomi Mi Note 10 a produit des résultats exceptionnels grâce à son appareil photo 108MP 0,8 micron. En fait, notre propre Rob Triggs a déclaré que le téléphone pouvait être comparable à celui du Pixel 4 en basse lumière et le battre pour le détail dans des conditions idéales.

Examen de la caméra Xiaomi Mi Note 10: la première caméra de téléphone 108MP

Cent huit mégapixels! C’est un chiffre gargantuesque pour n’importe quel appareil photo, pas seulement le capteur emballé à l’intérieur du Xiaomi Mi Note 10. Avec une résolution aussi énorme, cet appareil photo mérite une analyse approfondie…

Mais opter pour des pixels plus grands devrait théoriquement se traduire par de meilleures capacités de collecte de lumière et des couleurs plus précises. Et nous avons déjà vu des sociétés comme Omnivision, société de capteurs, annoncer un appareil photo 48MP avec des pixels encore plus grands que les capteurs 48MP de Sony et Samsung (1,2 microns contre 0,8 microns).

Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de voir Honor opter pour de plus grands pixels au lieu de simplement suivre le pack et d’ajouter plus de mégapixels. Cela va-t-il porter ses fruits? Eh bien, nous devrons simplement attendre et voir.