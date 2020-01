Howzat !! Voici comment participer à une Fantasy Cricket League

Le cricket fait partie de notre culture depuis des siècles et il lie avec succès des personnes de différents horizons, lieux, religions, etc. en une seule chaîne. Le cricket fait partie de la vie quotidienne de chaque enfant, adolescent et adulte en Inde.

Avec des panoramas techniques en constante expansion, l’engouement pour le cricket parmi les masses est intelligemment utilisé par les sociétés de jeux en ligne. Diverses applications de fantasy de cricket en ligne sont disponibles sur Internet et gagnent le cœur de millions de personnes. Les entreprises de jeux en ligne fleurissent déjà à un rythme incroyable et l’inclusion du cricket va certainement catalyser encore plus cette croissance.

Cricket fantastique

Fantasy cricket est un jeu en ligne fascinant dans lequel vous pouvez former votre propre équipe de rêve en sélectionnant des joueurs dans de vraies équipes et gagner de l’argent réel. Vous pouvez jouer des matchs dans tous les formats, y compris Test, T20, ODI. Vos points, votre classement et votre succès dépendent des performances des joueurs de votre équipe lors de matchs réels joués dans le monde réel. Toutes les meilleures applications de fantasy de cricket avoir des systèmes de sécurité infaillibles en place pour assurer un environnement de jeu sûr et sécurisé.

Comment jouer à une ligue de cricket fantastique

Sélectionnez une correspondance

Choisissez un match dans la liste des matchs à venir. Il existe différents prix en espèces dans les matchs avec différents frais d’entrée. Jouez avec le montant que vous pouvez vous permettre facilement. Essayez de sélectionner les matchs dont les équipes vous sont bien connues.

Sélectionnez votre propre équipe

Près de 30 minutes avant le début du match, tous les 11 joueurs jouant de chaque équipe sont visibles pour vous à partir desquels vous pouvez choisir votre équipe de rêve, en fonction des points de crédit des joueurs.

Sélectionnez ensuite un capitaine et un vice-capitaine pour votre équipe, car leurs performances ont une pondération plus élevée que les performances des autres joueurs. Vous devez utiliser toutes vos connaissances en cricket et les dernières statistiques des joueurs pour sélectionner la meilleure équipe possible car votre victoire ne dépend que de la façon dont votre équipe joue. Vous pouvez obtenir des conseils de cricket fantaisie sur Internet et faire des recherches sur les jeux précédents des joueurs. Plus votre équipe joue mieux, plus vous marquez, vous menant à la victoire. Une fois que vous avez sélectionné votre équipe, votre équipe fera le reste pour vous.

Suivez le score pour obtenir le frisson

Une fois le match commencé, les joueurs de votre équipe et celle de vos adversaires commencent à marquer des points et le classement de votre équipe dans le classement peut continuer à monter et à descendre en fonction des scores changeants. Vous pouvez voir le score en direct du match et les points gagnés par votre équipe simultanément. Plus vous obtenez un rang élevé, plus votre prix en argent sera important. Une fois le match terminé, vous obtiendrez une liste de classement complète et si votre équipe est l’une des meilleures équipes, vous recevrez un prix en espèces. Vous pouvez retirer vos gains en espèces sur votre compte bancaire.

Principales caractéristiques de Fantasy Cricket

Vous pouvez sélectionner votre propre équipe et votre score dépend de la façon dont vos joueurs jouent dans le match. Vous pouvez choisir un capitaine et un vice-capitaine de votre choix indépendamment de ceux du match réel.Chaque joueur se voit attribuer des points de crédit et vous devez former votre équipe dans les limites de votre crédit.Les scores étant en direct, il n’y a aucune chance de biais. Vous pouvez calculer vos points. Les équipes les plus performantes gagnent de l’argent réel Vous pouvez lier votre compte Facebook à votre compte de cricket fantastique et inviter des amis. De nombreuses applications offrent un bonus pour chaque référence

Les matchs de Fantasy League vous offrent beaucoup d’excitation avec des classements et des points en constante évolution. En plus de l’excitation, les prix en espèces vous procurent également un frisson et en font une forme de divertissement productive. Ne manquez pas la chance de gagner beaucoup d’argent tout en profitant de votre sport préféré. Alors téléchargez l’un des meilleures applications de fantaisie de cricket comme Howzat et commencez à remplir vos poches tout en vous amusant.