HP annonce quatre nouveaux Chromebooks prêts pour la salle de classe

Source: HP

Le salon BETT est en cours à Londres – une conférence sur la technologie axée sur l’éducation – et bien que le CES 2020 nous ait peut-être montré une nouvelle génération de Chromebooks de luxe, BETT est l’endroit où les fans de Chrome les plus pratiques peuvent venir pour de nouveaux ordinateurs portables brillants qui justifient réellement leur prix Mots clés. HP est là pour dévoiler toute une série d’ordinateurs portables pour les enseignants, y compris non pas un mais quatre nouveaux Chromebooks, et ils ont cette fille très excitée pour l’avenir.

Mieux encore, nous n’avons pas à attendre l’été pour rouler afin de les acheter.

Tout d’abord, nous avons deux nouvelles versions du HP Chromebook 11: le HP Chromebook 11 G8 à processeur Intel Celeron et le Chromebook 11A G8 à moteur AMD A4 / A6. Mis à part le processeur, les deux modèles sont presque identiques: il existe des modèles à écran tactile et non tactile et des options de mémoire de 8 Go pour les deux. Le 11A a des options de stockage inférieures – restez à l’écart de cette option de 16 Go, s’il vous plaît – et les ports USB-A sont 2.0 au lieu de 3.1, mais sinon, à peu près tout correspond.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

HP prétend que les Chromebooks HP 11 et 11A G8 sont les “Chromebooks 11” les plus fins au monde pour une éducation “de 18,8 mm d’épaisseur, mais ils peuvent toujours contenir une batterie de 47,36 Wh à l’intérieur, une batterie qui, selon HP, peut également être rechargée à 90% en 90 quelques minutes avec le chargeur USB-C de 45 W. Il est livré avec. Je suis plus excité de voir ces Chromebooks offerts avec 8 Go de stockage et dans un nouveau “Sage Green” élégant qui donne à cet ancien élève UNT un peu d’école.

Catégorie

Chromebook HP 11 G8 EE

Chromebook HP 11A G8 EE

Processeur

Intel Celeron N4120

Intel Celeron N4100

Intel Celeron N4020

Intel Celeron N4000

AMD A6-9220C APU

AMD A4-9120C APU

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM LPDDR4-2400

8 Go de mémoire SDRAM LPDDR4-2400

4 Go de mémoire SDRAM LPDDR4-2400

8 Go de mémoire SDRAM LPDDR4-2400

Stockage interne

16 GB

32 Go

64 Go

16 GB

32 Go

Stockage extensible

fente pour carte microSD

fente pour carte microSD

Afficher

11,6 “(1366 x 768) non tactile

Écran tactile 11,6 “(1366 x 768)

Connectivité

Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac

Bluetooth 5

Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.2

Ports

2x USB 3.1 Type-C Gen 1

2x USB 3.1 Gen 1

Prise combo audio

2x USB 3.1 Type-C

2x USB 2.0

Prise combo audio

Batterie

47,36 Wh polymère Li-ion

Adaptateur secteur USB-C 45 W

47,36 Wh polymère Li-ion

Adaptateur secteur USB-C 45 W

Durabilité

Clavier résistant aux éclaboussures

Pare-chocs en caoutchouc plus grands

Ports et coins renforcés

Clavier résistant aux éclaboussures

Pare-chocs en caoutchouc plus grands

Ports et coins renforcés

Dimensions

11,61 x 8,08 x 0,74 pouces

295 x 205,3 x 18,8 mm

11,61 x 8,08 x 0,74 pouces; 295 x 205,3 x 18,8 mm

Poids

2,91 lb (1,32 kg)

3,02 lb (1,37 kg)

Couleurs

Vert cendré

Tableau noir gris

Vert cendré

Tableau noir gris

Prix ​​de départ

259 $

TBA

Disponibilité

Aujourd’hui

février

Source: HP

En passant de la coque à mon format 2-en-1 préféré, nous avons le HP Chromebook 11 x360 G3 EE. Cela a beaucoup en commun avec le 11 G8 – les processeurs, la taille, la mémoire et les options de port – mais l’écran tactile est standard et il y a une option avec un numériseur pour une utilisation avec un stylet WACOM. Cet écran tactile Gorilla Glass 3 est également résistant aux rayures et tout l’extérieur a été doté d’une coque plus durable et adhérente.

C’est le modèle avec lequel je veux le plus jouer, en particulier dans cette couleur Dusk Blue pulpeuse avec 8 Go / 64 Go. Nous avons eu quelques Chromebooks assez roses l’année dernière, mais le bleu et le vert ont été des couleurs difficiles à trouver, et je suis heureux de voir que HP nous offre ces options pour ses machines les plus durables. Tous les Chromebooks que HP présente à BETT cette année ont subi des tests encore plus poussés qui devraient leur permettre de survivre à de plus grosses chutes, à des coups durs et à des enfants agités qui aiment apparemment retirer les clés de leurs ordinateurs portables.

Catégorie

Chromebook HP 11 x360 G3 EE

Processeur

Intel Celeron N4120

Intel Celeron N4100

Intel Celeron N4020

Intel Celeron N4000 | AMD A6-9220C APU

AMD A4-9120C APU

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM LPDDR4-2400

8 Go de mémoire SDRAM LPDDR4-2400

Stockage interne

32 Go

64 Go

Stockage extensible

fente pour carte microSD

Afficher

Écran tactile IPS 11,6 “(1366 x 768) avec verre Corning® Gorilla® Glass 3

Écran tactile IPS 11,6 “(1366 x 768) avec verre Corning® Gorilla® Glass 3 et numériseur

Connectivité

Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac

Bluetooth 5

Ports

2x USB 3.1 Type-C Gen 1

2x USB 3.1 Gen 1

Prise combo audio

Batterie

47,36 Wh polymère Li-ion

Adaptateur secteur USB-C 45 W

Durabilité

Clavier résistant aux éclaboussures

Pare-chocs en caoutchouc plus grands

Ports et coins renforcés

Dimensions

12,85 x 8,93 x 0,72 pouces

326,5 x 227 x 18,3 mm

Poids

3,19 lb (1,45 kg)

Couleurs

Bleu crépuscule

Tableau noir gris

Prix ​​de départ

299 $

Disponibilité

Aujourd’hui

Source: HP

Si vous préférez vos ordinateurs portables robustes un peu plus gros, nous avons le HP Chromebook 14 G6. Cette génération partage les mêmes processeurs et options de mémoire que les 11 G8 et 11 x360 EE G3. Il a des options non tactiles et tactiles, mais je vous supplie d’avoir le modèle 1080p; 1366 x 768 est supportable pour un écran de 11,6 pouces mais il est loin d’être idéal lorsqu’il est étiré à 14 pouces.

En plus des normes de durabilité plus robustes pour cette génération, HP a inclus l’option d’une caméra de confidentialité avec une couverture physique pour ceux qui sont soucieux de la sécurité. Un autre ajustement que les enseignants aimeraient est que ce modèle évite un deuxième port USB-C afin d’avoir un port HDMI, donc si vous vous connectez constamment au projecteur pour montrer vos diapositives à la classe, vous n’aurez pas besoin de allez chercher un dongle!

Catégorie

Chromebook HP 14 G6 EE

Processeur

Intel Celeron N4120

Intel Celeron N4100

Intel Celeron N4020

Intel Celeron N4000 | AMD A6-9220C APU

AMD A4-9120C APU

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM LPDDR4-2400

8 Go de mémoire SDRAM LPDDR4-2400

Stockage interne

16 GB

32 Go

64 Go

128 Go

Stockage extensible

Lecteur numérique multiformat

Afficher

14 “(1366 x 768) non tactile

Écran tactile 14 “(1366 x 768)

14 “(1920 x 1080) non tactile

Écran tactile 14 “(1920 x 1080)

Connectivité

Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac

Bluetooth 5

Ports

USB 3.1 Type-C Gen 1

2x USB 3.1 Gen 1

HDMI 1.4b

Prise combo audio

Batterie

47,36 Wh polymère Li-ion

Adaptateur secteur USB-C 45 W

Durabilité

Clavier résistant aux éclaboussures

Pare-chocs en caoutchouc plus grands

Ports et coins renforcés

Dimensions

12,85 x 8,93 x 0,72 pouces; 326,5 x 227 x 18,3 cm

Poids

3,38 lb (1,54 kg)

Couleurs

Tableau noir gris

Prix ​​de départ

289 $

Disponibilité

Aujourd’hui

La plupart de ces Chromebooks sont disponibles dès maintenant – et j’espère en obtenir un examen dès que possible – mais le HP Chromebook 11A G8 sera disponible le mois prochain.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.