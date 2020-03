HQ Trivia est de retour et diffuse une émission en direct

La saga de HQ Trivia n’est pas encore terminée. L’application de quiz en direct, qui a brièvement pris d’assaut le monde, est de retour dans l’App Store et a diffusé une émission dimanche soir.

La saga de Hiv Trivia

Pour ceux qui n’ont pas suivi tous les rebondissements – HQ Trivia a organisé des matchs en direct dans lesquels les joueurs pouvaient gagner de l’argent. En 2018, le PDG et co-fondateur Colin Kroll est décédé tragiquement d’une surdose de drogue. Son successeur, son co-fondateur Rus Yusupov, a lutté contre la baisse des cotes d’écoute et une mutinerie du personnel avant que les choses ne finissent par s’effondrer en février de cette année après la rupture d’un éventuel accord de sauvetage.

Cependant, quelques jours seulement après, M. Rusupov s’est engagé à trouver un nouvel investisseur, et il semble qu’il ait réussi. Au moment d’écrire ces lignes, l’application HQ Trivia est de retour dans l’App Store. En outre, il a organisé un spectacle en direct organisé par l’un de ses anciens principaux présentateurs dimanche soir (via Axios). Au moment d’écrire ces lignes, on ne savait pas si tout le personnel était revenu ni qui finançait la renaissance.