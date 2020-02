HTC lancera un smartphone 5G en 2020, mais quelqu’un s’en soucie-t-il encore?

Poste d’opinion par

Hadlee Simons

La connectivité 5G devrait croître massivement en 2020, car la plupart des téléphones phares offriront la fonctionnalité ainsi que certains appareils de milieu de gamme avec le bon chipset.

Nous avons vu une série d’entreprises annoncer leur intention d’offrir la 5G en 2020, et HTC a rejoint le parti pour annoncer ses plans pour un smartphone 5G.

Le président de la société, Yves Maitre, a annoncé la nouvelle dans une interview avec UDN (h / t: XDA), mais la triste vérité est que cela ne fera probablement pas grand-chose pour changer la situation précaire de l’entreprise.

Ce navire a navigué il y a longtemps

Les téléphones HTC ont connu des ventes catastrophiques au cours des dernières années et il a enregistré sa sixième perte trimestrielle consécutive au troisième trimestre 2019. En d’autres termes, les gens n’achètent tout simplement pas les téléphones HTC et ne le font pas depuis quelques années.

La situation actuelle de la société est en grande partie due à plusieurs ratés, remontant au HTC One M9 décevant, qui ont donné des résultats financiers horribles. Nous avons ensuite vu le grand HTC 10 en 2016, mais cela aurait été bien inférieur aux attentes des ventes. La série HTC U11 2017 a inversé la tendance et a apparemment dépassé les HTC 10 et One M9, mais la société a enchaîné avec un autre flop critique et commercial dans le HTC U12 Plus.

La société n’a même pas sorti un véritable téléphone phare en 2019, choisissant de se concentrer sur les téléphones économiques Wildfire et son téléphone Exodus axé sur la blockchain. Curieusement, la dernière série semble avoir répondu ou dépassé les attentes de HTC, montrant peut-être qu’il y a une niche en dehors des produits phares (quoique minuscule).

Maitre a précédemment déclaré que HTC avait l’intention de revenir dans l’espace phare premium, reconnaissant que l’entreprise n’avait pas innové ces dernières années. Ce produit phare premium sera probablement le téléphone 5G dont parle le PDG, mais l’époque du HTC One M8 et même du HTC U11 est loin derrière. L’entreprise fait face à un paysage de smartphones clairement différent en 2020.

Oubliez les produits phares, les téléphones de milieu de gamme font les plus grands sauts technologiques

Les téléphones de milieu de gamme représentent une grande partie de tous les achats de smartphones, offrant un matériel impressionnant à des prix raisonnables. Les smartphones de milieu de gamme de 2019 ont connu des avancées technologiques majeures, sans doute davantage que les innovations du niveau phare. …

Cela est en grande partie dû à la montée en puissance de marques chinoises telles que Huawei, OnePlus, Realme, Vivo, Oppo et Xiaomi. Ces marques ont réussi à usurper l’ancien poids lourd Android à divers prix. Plus important encore, ils ont également réussi à se développer en Europe, au Moyen-Orient, dans d’autres pays d’Asie et même en Amérique du Nord dans le cas de OnePlus. Pendant ce temps, HTC s’est retiré de plusieurs pays au cours des dernières années.

Toutes ces sociétés rivales ont déjà sorti des smartphones 5G et se préparent pour plus d’appareils 5G. Les goûts de Motorola, Asus, LG et même Sony sont également là pour ramasser les restes, laissant HTC avec pratiquement rien devant son premier smartphone 5G.

Cela ne veut pas dire que HTC ne pourrait pas nous surprendre avec un grand smartphone phare 5G à acheter, mais entre l’apathie des consommateurs, la concurrence et la perte de nombreux employés pour Google, l’entreprise a une tâche gigantesque devant elle. Nous espérons cependant que l’entreprise réussira. Ses téléphones phares offraient des designs intéressants, une excellente qualité d’appareil photo et quelques fonctionnalités innovantes. Peut-être qu’un HTC One M7 5G 2020 Edition (veuillez ne pas l’appeler ainsi) serait juste le billet?