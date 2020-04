HTC travaillerait sur un autre téléphone économique, le Desire 20 Pro

HTC n’est pas encore mort, mais la société a apparemment abandonné la sortie des téléphones phares. Le dernier appareil haut de gamme de HTC était l’Exodus 1 2018, qui était lui-même un HTC U12 + légèrement modifié, mais il y a eu une poignée de téléphones économiques de marque Desire et Wildfire depuis lors. Il semble maintenant qu’un autre téléphone de milieu de gamme soit en route.

@LlabTooFeR, développeur de ROM réputé et leaker HTC, a révélé que HTC travaille sur un Desire 20 Pro. La société a sorti le Desire 12/12 + à la mi-2018, puis a sauté quelques chiffres et est sorti avec le Desire 19 Plus l’année dernière. Le nouveau modèle ressemblerait à un OnePlus 8 de face et à un Mi 10 de l’arrière. Il porte le nom de code «Bayamo».

Je pensais que HTC est mort … Mais HTC Desire 20 Pro est en préparation … Le design est une sorte de mix One Plus 8 à l’avant et Mi10 à l’arrière … Oui, une prise audio 3,5 mm est là, lol 😅 – LlabTooFeR (@LlabTooFeR) 25 avril 2020

LlabTooFeR est également lié à un indice de référence qui aurait été effectué au téléphone. Il est important de prendre des références avec un grain de sel, mais il est censé montrer le Desire 20 Pro avec un processeur Qualcomm à 1,8 GHz non spécifié, 6 Go de RAM et Android 10. Les performances semblent être à peu près au même niveau que le Pixel 3a XL, qui a un Snapdragon 670.

Bien que j’ai toujours un faible pour la conception matérielle de HTC, il semble peu probable que ce nouveau téléphone à petit budget soit quelque chose de spécial, compte tenu de l’histoire récente de la société avec les smartphones.