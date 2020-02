Huawei fabrique des téléphones incroyables. Mon exposition quelque peu limitée à la marque en tant que résident américain renforce ce que tous ceux qui en ont un me disent: ils sont l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter. Lorsqu’une marque obtient ce genre d’éloge, ce doit être de très bons produits.

Malheureusement, en raison des autres équipements fabriqués par Huawei, à savoir les équipements de télécommunications et les stations de base 5G, la société a été critiquée par le gouvernement américain et maintenant Huawei n’est pas en mesure de partager ou d’acheter une technologie auprès d’une autre société qui fait des affaires aux États-Unis. Cela signifie qu’aucun des bits source fermés d’Android qui alimentent les services de Google.

Cela a conduit Huawei, qui a des poches géantes remplies d’argent, à se lancer seul et à créer son propre cadre de services et modèle de distribution d’applications. Le Mate 30 Pro a été le premier téléphone phare Android de la société à être livré sans les services Google, et il s’est bien vendu en Chine. Mais bien sûr, il a résonné partout ailleurs une fois qu’il a été diffusé à un public plus large.

C’est parce que les gens ont besoin ou veulent plus des services de Google qu’ils n’ont besoin ou veulent un téléphone Huawei. Les téléphones phares Android sont tous si bons que l’idée d’en acheter un sans Google Maps ou Google Photos ou l’un des autres services de Google semble stupide. Surtout lorsque les téléphones phares sont tous si chers.

Achèteriez-vous un téléphone sans avoir accès à l’application Gmail alors que beaucoup d’autres sont tout aussi bons et faire l’avoir?

En d’autres termes, Huawei a besoin de Google plus que Google n’a besoin de Huawei. Cela signifie que lorsque le directeur autrichien de Huawei, Fred Wangfei, a déclaré que la société n’avait pas l’intention de revenir à l’utilisation des services de Google, même si le gouvernement américain décidait de lever l’interdiction commerciale, c’était une déclaration ridicule; celui qui a maintenant été reculé par Huawei lui-même:

Un écosystème Android ouvert est toujours notre premier choix, mais si nous ne sommes pas en mesure de continuer à l’utiliser, nous avons la possibilité de développer le nôtre.

Cette réponse tempérée est plus logique, et Huawei devrait travailler sur sa propre solution. La société est capable de créer son propre cadre de services que les développeurs peuvent utiliser pour créer un écosystème d’applications riche. Dommage que cela ne se produise pas parce que les développeurs font ce qu’ils font pour gagner de l’argent. C’est leur travail de jour dans la plupart des cas et passer du temps à construire une autre version de la même application pour un téléphone qui ne se vendra pas bien sur les marchés occidentaux ne semble pas très rentable.

Les gens comptent sur les services Google même s’ils n’aiment pas le faire. Presque tout le monde utilise Gmail – qui comprend Google Agenda et Google Drive – ou la recherche Google. C’est parce que ce sont d’excellents produits, et faire en sorte qu’un client passe à un équivalent de Huawei ne sera pas facile. Les gens aiment et détestent Google en même temps.

Google a besoin de Huawei comme partenaire solide. Pas aussi mauvais que Huawei a besoin de Google.

Cela ne veut pas dire que Google n’a pas besoin de Huawei. Les deux sont des partenaires très proches à bien des égards et je suis sûr que Google adore l’idée que tout fabricant de téléphones défie Samsung pour la domination de la marque de peur que Samsung décide de jouer au hardball. Aucune entreprise de logiciels ne veut compter sur un seul OEM pour distribuer sa plate-forme et même Microsoft a réalisé que se connecter avec Google est une bonne idée.

J’espère certainement que le gouvernement américain et Huawei parviendront à une sorte d’accord qui permettra aux téléphones d’utiliser le logiciel de Google et d’être vendus par les canaux réguliers aux États-Unis. Mais si cela ne se produit jamais, Huawei ne sera jamais à la hauteur du potentiel qu’il y a à peine un an et deviendra le plus grand vendeur de téléphones Android.

Tout ce que je veux, c’est pouvoir acheter un Mate 30 Pro et que tout fonctionne.

C’est vraiment dommage. Faire en sorte que Huawei et Samsung se battent pour atteindre le sommet et y rester signifie de meilleurs produits avec de bonnes idées pour le reste d’entre nous. Mais quoi qu’il arrive, les téléphones Huawei ne se vendront jamais en Occident sans Google.