Huawei a fini avec Google pour de bon – .

On ne sait pas dans combien de temps l’interdiction américaine de Huawei sera levée, mais si vous espériez secrètement acheter un produit phare de Huawei et récupérer les applications Google officielles, ne retenez pas votre souffle. Huawei ne prévoit pas de revenir à Android avec toutes les applications Google populaires présentes – pensez à Play Store, à la recherche, à Google Maps, à Gmail et à d’autres. Au lieu de cela, Huawei investira massivement dans sa propre plate-forme, qu’il espère pouvoir remplacer Google.

Huawei a fabriqué d’excellents téléphones au cours des dernières années, augmentant rapidement sa part de marché sur plusieurs marchés clés à travers le monde en plus de la Chine. Les ventes de téléphones Huawei ont atteint plus de 240 millions d’unités en 2019, soit une augmentation de 34 millions d’unités par rapport à l’année précédente, selon les données de Canalys. C’est d’autant plus impressionnant que l’interdiction a frappé l’entreprise à la mi-mai.

Le Mate 30 a été la première série phare à être lancée sans aucune application Google à bord. À l’époque, Huawei a présenté un plan pour remplacer Google Mobile Services (GMS) par Huawei Mobile Services (HMS), et il semble que l’entreprise ne cessera pas de renforcer son propre écosystème d’applications pour Android de sitôt.

Huawei l’a dit dans une interview avec Der Standard d’Autriche. Le directeur national de Huawei pour l’Autriche, Fred Wangfei, a révélé qu’il n’y avait pas de retour à Google. C’est parce que Huawei ne veut pas être en mesure de devoir faire face à une interdiction similaire à l’avenir, si jamais elle arrivait.

Alors que Huawei exploite un environnement Android sans Google en Chine depuis des années, comme Google n’a pas de présence officielle sur les téléphones Android, il sera plus difficile de reproduire cela en Europe et sur d’autres marchés occidentaux où les utilisateurs d’Android dépendent sur le Play Store de Google et les autres applications Google.

Cependant, Huawei est prêt à investir 3 milliards de dollars cette année pour inciter plus de 4000 développeurs à améliorer le système HMS. Un autre milliard est réservé à des fins de marketing.

Huawei est apparemment très conscient de la tâche difficile à accomplir en Europe et dans d’autres régions où les utilisateurs d’Android attendent des services Google sur leurs téléphones. Un problème est d’obtenir des applications américaines populaires comme Facebook et WhatsApp. Huawei prévoit d’utiliser le même système d’exploitation Android que Google pour que les développeurs puissent porter leurs applications aussi facilement que possible. Quant à Facebook et à d’autres développeurs américains, Huawei prévoit d’utiliser un intermédiaire local basé en Europe pour apporter ces applications à sa boutique App Gallery, bien qu’il ne soit pas clair si l’effort fonctionnera.

La société est apparemment prête à perdre une part de marché dans le processus, car 2020 sera la première année où elle n’aura pas de nouvel appareil avec des applications Google à bord. Huawei est toujours en mesure de vendre des produits fabriqués avant l’interdiction, ce qui lui permet de précharger ces téléphones avec les applications Google que vous vous attendez à trouver sur un nouveau téléphone Android.

Cependant, la société lancera bientôt la série P40, qui ne comportera aucune application Google, tout comme la série Mate 30 qui a été dévoilée l’automne dernier.

Source de l’image: Huawei

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.