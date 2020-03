Huawei accusé de racket aux États-Unis, la société plaide non coupable

Mise à jour, 5 mars 2020 (3 h 44 HE): Huawei a plaidé non coupable sur des accusations de racket déposées contre lui par des procureurs américains le mois dernier. Selon Bloomberg, la société a déclaré que les nouvelles accusations étaient fondées sur «des litiges civils recyclés des 20 dernières années qui avaient été précédemment réglés, plaidés et, dans certains cas, rejetés par les juges et jurys fédéraux».

L’acte d’accusation “fait partie de la tentative du ministère de la Justice de nuire irrévocablement à la réputation de Huawei et à ses activités pour des raisons liées à la concurrence plutôt qu’à l’application des lois”, a déclaré la société.

L’affaire se poursuivra devant le tribunal de district de Brooklyn, New York. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que le problème progresse. Vous pouvez également vous diriger vers notre plateforme dédiée aux interdictions commerciales entre les États-Unis et Huawei pour suivre les dernières mises à jour.

Article original, 13 février 2020 (14 h 19 HE): Aujourd’hui, devant le tribunal fédéral de Brooklyn, dans l’État de New York, le ministère américain de la Justice a déposé son acte d’accusation contre Huawei. Les actes d’accusation remplaçants accusent formellement la société chinoise de technologie de divers crimes, notamment la violation de la loi sur les rackets et les organisations corrompues (RICO), le vol de propriété intellectuelle et la conspiration pour voler des secrets commerciaux à des concurrents.

Cet acte d’accusation de Huawei est désormais accessible au public. Vous pouvez le lire ici (c’est un lien direct vers un fichier PDF).

Huawei n’a pas encore fait de déclaration sur l’acte d’accusation formel. Cependant, il a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible au fil des ans. Tout récemment, il a démenti les allégations des États-Unis selon lesquelles il utiliserait des portes dérobées secrètes pour accéder aux réseaux mobiles du monde entier.

L’acte d’accusation de Huawei lui-même fait 56 pages et contient des jargons juridiques difficiles à comprendre. Cependant, voici quelques extraits de choix que nous avons trouvés:

«… Détournement délibéré et répété de la propriété intellectuelle d’entreprises dont le siège social ou des bureaux sont situés aux États-Unis…» «Pour obtenir la propriété intellectuelle des sociétés victimes, [Huawei] parfois conclu des accords de confidentialité avec les propriétaires de la propriété intellectuelle, puis violé les termes des accords de confidentialité en détournant la propriété intellectuelle pour [Huawei’s] propre usage commercial. “” Huawei a établi un programme de récompenses officiel pour payer les employés des filiales de Huawei pour avoir volé des informations à des concurrents en fonction de la valeur des informations obtenues. “” Pour éviter et minimiser les coûts de la responsabilité civile et pénale potentielle aux États-Unis. , et donc d’établir et d’exploiter plus facilement les activités de Huawei aux États-Unis, la société s’est engagée dans un schéma d’obstruction. »

Avec cet acte d’accusation de Huawei déposé, il semble qu’il n’y ait pas de fin en vue pour la soi-disant interdiction de Huawei qui empêche les entreprises basées aux États-Unis de travailler avec l’entreprise. En tant que tel, ne vous attendez pas à voir des applications Google sur les téléphones Huawei ou Honor dans un avenir proche.