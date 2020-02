Huawei accusé de racket et de complot pour voler des secrets commerciaux aux États-Unis

Le drame de Huawei ici aux États-Unis n’est pas encore terminé. Un grand jury américain vient d’accuser Huawei de racket et de complot en vue de voler des secrets commerciaux, le tout parmi les 16 chefs d’accusation inclus dans son acte d’accusation. Huawei CFO Meng Wanzhou, qui subit toujours le lent processus d’extradition du Canada vers les États-Unis, est spécifiquement désigné comme accusé dans l’acte d’accusation.

En plus de plusieurs cas de vol de propriété intellectuelle et d’espionnage industriel – que tout le monde sait que Huawei a fait quand il s’agit de toutes sortes de choses, des revêtements en diamant aux robots de test de téléphone – l’acte d’accusation allègue également que Huawei a caché sa participation en ce qui concerne des projets dans des pays sanctionnés comme la Corée du Nord et l’Iran, occultant le fait que Skycom a fait des affaires dans le pays en tant que filiale de la société, et allant jusqu’à avoir des noms de code internes pour les deux marchés afin de mieux cacher la pratique.

Comme cela a été annoncé l’an dernier, le gouvernement allègue également que Huawei avait mis en place une sorte de “programme de bonus” qui indemnisait explicitement les employés de l’entreprise “pour avoir volé des informations à des concurrents,” en les récompensant “en fonction de la valeur des informations obtenues”.

L’acte d’accusation de 56 pages contient de nombreux détails sur les actions criminelles présumées que Huawei et ses filiales ont menées contre plusieurs sociétés anonymisées ces dernières années, ses divers vols lui donnant finalement un avantage sur le marché, selon la presse du ministère de la Justice. Libération:

“Grâce à sa campagne pour voler cette technologie et cette propriété intellectuelle, Huawei a pu réduire considérablement ses coûts de recherche et développement et les retards associés, conférant à l’entreprise un avantage concurrentiel important et déloyal.”

En réponse à ces accusations, Huawei a déclaré à d’autres médias, dont TechCrunch, qu’il pensait que les allégations du gouvernement étaient essentiellement fausses:

“Ce nouvel acte d’accusation fait partie de la tentative du ministère de la Justice de nuire irrévocablement à la réputation de Huawei et à ses activités pour des raisons liées à la concurrence plutôt qu’à l’application de la loi. L ‘” entreprise de racket “que le gouvernement a accusée aujourd’hui n’est rien d’autre qu’un reconditionnement artificiel d’une poignée de des allégations civiles qui remontent à près de 20 ans et qui n’ont jamais été à la base d’un jugement monétaire significatif contre Huawei. Le gouvernement ne prévaudra pas sur ces accusations que nous prouverons à la fois infondées et injustes. “