Huawei affirme qu’AppGallery est désormais le troisième plus grand magasin d’applications au monde

Alors que l’administration Trump resserre son nœud coulant autour de Huawei et que Google signale son impuissance en la matière, Huawei poursuit ses espoirs de devenir indépendant de l’influence du fabricant Android – et plus important encore, le Play Store.

La société prévoit de dépenser jusqu’à 1 milliard de dollars pour courtiser les développeurs sur son marché d’applications et s’est également associée à Xiaomi, Vivo et OPPO dans son objectif de briser les entraves du Play Store.

Dans un nouveau communiqué de presse, la société rappelle au monde qu’elle peut survivre sans Google et prévoit d’accélérer encore le développement de Huawei Mobile Services (HMS), avec AppGallery au centre de ces efforts. Dans une autre tentative pour attirer les développeurs sur sa plate-forme, la société a également affirmé audacieusement avoir le troisième plus grand magasin d’applications au monde, juste derrière le Play Store et l’App Store d’Apple.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

La société affirme qu’en 2019, AppGallery comptait plus de 400 000 utilisateurs par mois, se plaçant ainsi à une confortable troisième place derrière le Play Store et le marché d’Apple. Cependant, il faut noter qu’il s’agit d’un troisième tiers éloigné, car alors que ce nombre de 400K est impressionnant, le Play Store comptait 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois … en 2015. Une majorité de ces utilisateurs mensuels de 400K sont également les plus susceptibles basé dans le pays d’origine de Huawei, la Chine, où les téléphones ne sont pas livrés avec le Play Store en général, ce qui rend ces chiffres légèrement asymétriques, pour le moins.

Alors que Huawei continue de créer son propre écosystème pour affronter celui de Google, la société prévoit entre-temps d’atténuer sa situation désastreuse en dehors de la Chine en préinstallant certaines des applications les plus populaires sur son téléphone avant de quitter l’usine. La société aurait testé cette stratégie provisoire avec la sortie du P40 le mois prochain, suivie par un certain nombre d’autres appareils de milieu de gamme du géant chinois.