Huawei compensera le Play Store en préinstallant des applications sur ses téléphones

Huawei cherche à créer sa propre alternative aux services mobiles Google, avec une boutique d’applications et tout. Il a même incité d’autres fabricants de smartphones chinois, tels que Xiaomi, OPPO et Vivo, à souscrire à sa Global Developer Service Alliance, qui permet à chaque entreprise de proposer sa propre application sur le Play Store.

Pourtant, même avec toutes ces machinations en cours, on ne peut nier que l’interdiction américaine de ses téléphones a eu un impact considérable sur la capacité de l’entreprise à vendre ses téléphones en dehors de la Chine. Et bien que les ventes internationales flatteuses aient été plus que compensées par l’augmentation des ventes dans le pays d’origine de l’entreprise, elle a évidemment besoin d’une sorte de solution.

Et alors qu’il continue de travailler à la création d’une alternative viable au Play Store, il espère en attendant préinstaller les 70 applications les plus populaires sur ses téléphones. Si vous ne pouvez pas amener l’utilisateur à l’App Store, vous devez apporter les applications à l’utilisateur, comme on dit.

La liste des applications sélectionnées variera selon la région dans laquelle les smartphones seront vendus et sera basée sur la liste des meilleures applications du Play Store.

La stratégie, fournie gracieusement par Mobiltelefon.ru, sera largement testée dans les prochains mois, la publication russe affirmant que Huawei “nous submergera” avec jusqu’à neuf nouveaux téléphones dans les quatre prochains mois. Parmi ceux-ci, le Huawei Y7p et le P40 Lite. Et si la variante Lite reçoit le traitement, il est raisonnable de supposer que la série P40 complète, qui devrait faire ses débuts le mois prochain, peut également présenter ces applications latérales.

Quiconque savait qu’une entreprise installant des logiciels bloatware sur ses téléphones serait en fait considéré comme la solution à la baisse des ventes d’une entreprise un jour?