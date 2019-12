Huawei continue malgré les pressions américaines, vendra 230 millions de téléphones cette année

2019 a été une année difficile pour Huawei. C'est le directeur financier, qui se trouve également être la fille du PDG, a été arrêté au Canada, tandis que le gouvernement américain mène une guerre acharnée contre son entreprise de réseautage. Il a également été placé sur la liste des entités des États-Unis, empêchant les entreprises américaines de fournir le matériel et les logiciels essentiels dont Huawei dépend pour ses produits.

Malgré cette pression, Huawei a poursuivi sa marche en avant pour détrôner Samsung et devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde. Grâce à la volonté de ses partenaires de contourner les règles, au soutien patriotique en Chine et même à un peu d'aide des États-Unis eux-mêmes, la société a finalement recommencé à augmenter les expéditions de smartphones au troisième trimestre malgré un S1 largement stagnant. Et maintenant, le PDG de l'aile des consommateurs de la société a déclaré que sa division se renforcerait probablement avec 30 millions de téléphones de plus vendus cette année que la précédente. C'est 230 millions d'unités en 2019, contre 200 millions l'année dernière.

Tout cela malgré le manque de services Google sur ses nouveaux téléphones, ce qui en fait une vente difficile partout en dehors de la Chine. Un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et la Chine n'affectera pas nécessairement autant la fortune de Huawei, mais si la société poursuit sa trajectoire, elle pourrait bientôt atteindre son objectif de dominer le marché des smartphones.