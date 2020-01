Huawei dit qu’il peut résister à une nouvelle escalade américaine

“L’impact sur les activités de Huawei ne serait pas très important.”

Huawei se dit prêt à une escalade américaine de ce qu’il considère comme une “campagne” anti-Huawei.

La société de télécommunications a été soumise à un siège prolongé de la part des autorités américaines alors qu’elles alléguaient l’espionnage.

L’entreprise a dépensé des “milliards” pour élaborer un plan B en préparation et se prépare maintenant à lancer ses P40 et P40 Pro sans les services Google Play.

Après avoir été mis sur liste noire pour avoir travaillé avec des sociétés de technologie américaines, Huawei se dit prêt pour une escalade aux États-Unis cette année, selon CNBC.

S’exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a déclaré:

Cette année, les États-Unis pourraient intensifier leur campagne contre Huawei, mais je pense que l’impact sur les affaires de Huawei ne serait pas très important. Cette année en 2020, puisque nous avons déjà acquis de l’expérience de l’année dernière et que nous avons une équipe plus forte, je pense que nous sommes plus confiants que nous pouvons survivre à une attaque encore plus poussée.

Huawei avait toujours été prêt pour une attaque américaine, dépensant des milliards pour construire un plan de sauvegarde pour ce qu’il a appelé le “plan B”. Bien que traditionnellement tributaire de produits fabriqués aux États-Unis comme Windows et Android de Google pour ses ordinateurs portables et smartphones, la société s’est efforcée de s’en éloigner, travaillant sur son propre HarmonyOS et construisant des remplacements aux services de Google tout en utilisant Android.

Malgré le manque actuel de services Google sur sa plate-forme, la société se prépare toujours à lancer les P40 et P40 Pro plus tard cette année. Ces combinés peuvent ne pas être livrés avec les services Google Play, mais le plan B de Huawei signifie qu’il est prêt à jouer seul sur l’excellence matérielle.

