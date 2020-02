Huawei en 2020: tant de questions

Quelle décennie l’année dernière a été pour Huawei.

Début 2019, Huawei semblait imparable, mais le géant chinois a trouvé sa place au sein du gouvernement de la nation la plus puissante du monde.

L’interdiction américaine a mis Huawei au bord du gouffre. Pendant un moment, il a semblé que le géant chinois n’y arriverait pas. Avec le recul, il est évident qu’une organisation connue pour sa «culture du loup» s’en sortirait. Huawei s’est avéré trop grand pour échouer, ou du moins trop grand pour tomber sans combat sanglant.

Ce fut une année folle et compliquée pour Huawei, mais l’entreprise a relevé le défi. Et après?

Peak Huawei

Si vous tracez la trajectoire de Huawei sur une chronologie, avril 2019 serait probablement «Peak Huawei». La société a dévoilé le P30 Pro le 26 mars, et le nouveau produit phare a fait des vagues pour toutes les bonnes raisons. Avec son appareil photo robuste, ses spécifications et sa batterie, le Huawei P30 Pro a été l’aboutissement de l’effort de longue haleine de Huawei pour devenir le plus grand fabricant de téléphones au monde.

Le Huawei P30 Pro a reçu de bonnes critiques, en particulier pour son appareil photo polyvalent et puissant. Le téléphone est arrivé en tête des comparaisons directes avec les concurrents de Samsung et d’Apple, et les consommateurs en ont pris note. Cela n’a pas fait de mal que Huawei ait dépensé des centaines de millions en marketing et utilisé toutes les astuces du livre pour faire du P30 un best-seller. Ça a marché. Le 27 juin, Huawei a vendu 10 millions de téléphones de la série P30, dépassant le P20 de plus de deux mois.

Aidé par les ventes vigoureuses du P30 Pro, ainsi que les performances robustes des hits précédents comme le Mate 20 Pro et ses téléphones Honor, Huawei était en voie de vendre plus que Samsung. La seule question était de savoir quand cela se produirait exactement.

Huawei était sur la bonne voie pour vendre Samsung. La seule question était de savoir quand cela se produirait exactement.

Ce n’est pas seulement le P30 Pro qui a cimenté la position de Huawei en tant que «nouveau Samsung». Au MWC 2019, Huawei a volé le tonnerre de Samsung avec son Mate X pliable. Alors que Samsung avait longtemps parlé de pliables, Huawei a gardé ses cartes à portée de main jusqu’à la dernière minute. Le Mate X est venu comme une surprise pour l’industrie et à certains égards, il ressemblait à un meilleur pliable que le Galaxy Fold bizarre.

Fin avril, Samsung a procédé à un mini rappel embarrassant du Galaxy Fold, après que les critiques aient littéralement percé l’appareil. Les dirigeants de Huawei étaient sûrement en train de regarder avec schadenfreude, mais leur joie a été de courte durée. Quelques semaines plus tard, Huawei plongerait dans la crise.

Antipathie gouvernementale

L’annonce du 15 mai de l’interdiction de Huawei a été choquante, mais pas totalement inattendue. Avec le recul, les signes que le gouvernement américain utiliserait son option nucléaire contre Huawei étaient clairs. Le plus gros: c’est arrivé avant. En avril 2018, les États-Unis ont imposé une interdiction similaire à ZTE, interdisant à la société de télécommunications chinoise (et à son rival Huawei) d’obtenir des produits d’origine américaine. L’interdiction ZTE a été de courte durée, mais au cours des quelques mois qu’elle a été en vigueur, elle a failli fermer l’entreprise. L’épreuve de ZTE n’est pas passée inaperçue au siège de Huawei. Au moment de l’annonce de l’interdiction de Huawei, la société avait mis en place des plans d’urgence.

Avant d’imposer l’interdiction totale, le gouvernement américain avait clairement fait savoir qu’il n’était pas satisfait de l’ascension de Huawei au sommet de l’industrie technologique. En janvier 2018, Huawei a dû annuler sa grande entrée sur le marché américain. AT&T et Verizon devaient tous deux transporter le Mate 10 Pro, ce qui pourrait potentiellement donner à Huawei un énorme coup de pouce sur le marché américain. À la dernière minute, les deux transporteurs ont quitté l’accord, à la demande des autorités américaines, invoquant des menaces à la sécurité nationale.

Tenir Huawei à l’écart ne suffisait pas, les États-Unis voulaient que d’autres pays cessent également de faire affaire avec la société. Il a même menacé ses alliés de les supprimer des accords de partage de renseignements s’ils permettaient à Huawei de construire leurs réseaux 5G. (La menace n’a pas complètement fonctionné – le Royaume-Uni, par exemple, vient d’autoriser Huawei à participer à son déploiement de la 5G, bien qu’avec des «restrictions strictes».)

La campagne contre Huawei s’est intensifiée jusqu’au 15 mai 2019, lorsque le département américain du Commerce a placé Huawei sur une liste d’entités auxquelles les entreprises américaines ne peuvent pas vendre.

La vie sous l’interdiction

Ce qui a d’abord semblé être du harcèlement bureaucratique s’est avéré être un coup dur pour Huawei. Des géants américains comme Google, Microsoft, Qualcomm et Intel ont rapidement annoncé qu’ils cesseraient de vendre des composants – matériels et logiciels – à Huawei. Dans la confusion, il sembla brièvement que Huawei perdrait même l’accès aux technologies fondamentales comme le Wi-Fi et la mémoire SD, un glas pour toute entreprise d’électronique.

Dans les semaines et les mois qui ont suivi, Huawei a pu reprendre ses activités avec certaines grandes entreprises qui ont décidé qu’elles ne tombaient pas sous le coup des restrictions américaines. Crucialement, il s’agit notamment d’Arm, qui fournit l’architecture des principaux SoC pour smartphones, y compris la série Kirin de Huawei.

Le gouvernement américain a accordé un sursis à Huawei lorsqu’il a permis aux entreprises américaines de continuer à fournir des mises à jour de maintenance et de sécurité aux produits existants. Entre autres choses, cela a permis à Huawei de continuer à pousser les mises à jour Android sur ses téléphones existants. Le premier sursis de 3 mois a été renouvelé en août, puis à nouveau en novembre 2019.

L’interdiction de Huawei est survenue dans le contexte d’une guerre commerciale massive et croissante entre les États-Unis et la Chine. Pour justifier les sanctions de Huawei, le gouvernement américain a invoqué des menaces nébuleuses à la sécurité nationale, mais beaucoup ont considéré l’interdiction comme un levier dans les négociations à enjeux élevés entre les deux superpuissances du monde.

Malgré les meilleurs efforts du gouvernement américain, Huawei semble s’être sevré du matériel américain

Coincé dans les limbes

Alors que beaucoup s’attendaient à ce que l’interdiction soit levée alors que les États-Unis et la Chine se dirigent vers la résolution de leurs différends, peu de choses ont changé au cours des dix mois qui se sont écoulés depuis que Huawei a été ajouté à la liste des entités.

Au moment d’écrire ces lignes, Huawei ne pouvait toujours pas acheter auprès de la plupart des sociétés de technologie américaines, bien que certaines, y compris Microsoft, aient réussi à obtenir des licences d’exportation spéciales fin 2019. Cela signifie que Huawei peut à nouveau expédier des ordinateurs portables avec Windows, mais il peut toujours ‘expédiez pas les smartphones avec les applications Google, malgré la similitude évidente entre les produits.

Malgré les meilleurs efforts du gouvernement américain, Huawei semble s’être sevré de la technologie américaine, du moins en ce qui concerne le matériel. Le Mate 30 Pro ne contient aucun composant d’origine américaine, un exploit étonnant compte tenu de l’intégralité de la technologie américaine dans l’industrie du mobile. Et ce n’est pas un produit limité: Huawei a vendu 12 millions d’unités de la série Mate 30 d’ici la fin de 2019.

Le logiciel est toujours le nœud gordien pour Huawei. Android lui-même est open source, donc Huawei pourrait théoriquement continuer à l’utiliser indéfiniment. Ce qui fonctionne sur Android, c’est le problème. Les applications Google sont incontournables dans le monde entier, et Huawei n’a aucun moyen de les fournir aux clients. Il en va de même pour toutes les applications Android qui ne sont disponibles, au moins officiellement, que sur le Google Play Store.

Huawei a fait du bruit sur Harmony OS, son propre système d’exploitation, envisagé comme une alternative à Android. Il s’agit du «plan B» de l’entreprise si tout le reste échoue. À l’heure actuelle, ce n’est guère plus qu’une preuve de concept, fonctionnant sur quelques appareils domestiques intelligents, mais un jour, cela pourrait donner à Huawei une plate-forme propriétaire indispensable pour tous ses produits. Le problème est que cela prendra des années à se développer, et même dans ce cas, rien ne garantit que les développeurs le prendront en charge.

Trop gros pour échouer

Huawei a déclaré avoir vendu 230 millions de smartphones en 2019, 30 millions de plus qu’en 2018. Il a également consolidé son avance contre Apple, gagnant trois points de pourcentage, selon Counterpoint Research. C’est incroyable, vu les circonstances. Comment était-ce possible?

Les activités de smartphones de Huawei sont réparties entre les opérations mondiales (où Google est essentiel) et les opérations chinoises (où Google n’est pas pertinent). Ce dernier a sauvé Huawei en 2019. Grâce à de fortes ventes en Chine, Huawei a pu non seulement rester à flot, mais aussi croître, malgré l’interdiction américaine.

Au troisième trimestre 2019, Huawei détenait plus de 40% de l’énorme marché chinois des téléphones, en croissance de 66% d’une année sur l’autre. Les consommateurs chinois se sont rassemblés autour de Huawei, qu’ils considéraient comme un champion national persécuté par une puissance étrangère jalouse.

Les ventes de Huawei en 2019 ont été incroyables, compte tenu des circonstances.

Mais ce n’était pas seulement la Chine. Huawei a profité de l’élan massif qu’elle avait accumulé les années précédentes pour maintenir le rythme des ventes en Europe et sur d’autres marchés. C’était principalement à l’arrière de téléphones déjà sortis comme le P30 Pro. Huawei a également modifié et réédité certains modèles plus anciens, ce qui lui a permis de contourner partiellement l’interdiction d’utiliser les applications Google.

L’autre gros appareil Huawei de 2019 était le Mate 30 Pro. Dans notre examen, nous avons noté son design exquis et son excellent appareil photo, mais le manque d’applications Google a éclipsé ce qui aurait été une brillante version. Huawei a montré un visage courageux et a agi comme si de rien n’était, mais à la fin, le Mate 30 Pro a été effectivement exclu de l’Europe et d’autres marchés en dehors de la Chine. Huawei a finalement sorti le téléphone dans certaines parties de l’Europe, mais en nombre limité et sans marketing sérieux.

Les grandes questions de 2020

Quelques grandes, grandes questions planent sur Huawei au début de 2020. L’interdiction américaine se poursuivra-t-elle indéfiniment? Si ce n’est pas le cas, Huawei essaiera-t-il de revenir au statu quo d’avant l’interdiction? Et quelles seront les conséquences à long terme?

Les réponses à ces questions pourraient façonner le destin de Huawei, l’ensemble de l’industrie technologique et, par extension, le monde globalisé dans lequel nous vivons.

Nous ne pouvons pas vraiment prédire ce qui va se passer avec l’interdiction américaine. Le département américain du Commerce a envisagé de l’étendre, en interdisant les exportations de produits contenant à peine 10% de technologie américaine, contre 25% actuellement. Ironiquement, le plan a été abandonné à la demande du ministère de la Défense, qui s’inquiétait de son impact élevé sur les entreprises américaines.

La raison pour laquelle le Commerce voulait plus de restrictions est la capacité de Huawei à s’approvisionner en composants en dehors des États-Unis. L’interdiction n’est pas aussi efficace que le gouvernement américain l’aurait souhaité. Bien que Huawei semble avoir tous les composants matériels dont il a besoin, le logiciel reste un problème. La suite d’applications et les services mobiles de Google (sur lesquels de nombreuses applications Android tierces s’appuient) est la plus grande chose dont Huawei a encore besoin. C’est une raison plausible pour laquelle Google n’a pas reçu d’exemption de l’interdiction, contrairement à Microsoft.

Huawei reviendra-t-il dans l’écosystème Google?

De l’autre côté, Huawei pourrait bénéficier de l’assouplissement actuel du conflit commercial sino-américain. Bien qu’aucune des parties ne l’admette, Huawei est trop grand et trop important pour ne pas participer aux négociations. Il y a un précédent à cela. Le président Trump a levé les sanctions contre ZTE en signe de bonne volonté envers les dirigeants chinois.

Si l’interdiction est levée ou que Google obtient une exemption, la question suivante est: Huawei reviendra-t-il à l’écosystème Google? La réponse semble évidente, mais les récents commentaires d’un cadre de Huawei Autriche jettent un doute sur l’idée que tout reviendra à la normale. L’exécutif a déclaré, en termes clairs, que Huawei ne pas revenir à l’utilisation de la plate-forme Google même si les États-Unis le permettent. Huawei a ensuite affirmé qu’il s’agissait d’un malentendu. “Un écosystème Android ouvert reste notre premier choix, mais si nous ne sommes pas en mesure de continuer à l’utiliser, nous avons la capacité de développer le nôtre”, a déclaré la société dans un communiqué.

Le long jeu

En théorie, Huawei pourrait abandonner Google, se retirer en Chine et abandonner tous les efforts qu’il a déployés pour se développer à l’international. Le marché chinois est suffisamment grand pour lui permettre de survivre indéfiniment, bien qu’à une échelle beaucoup plus petite. Il est peu probable que cela se produise cependant. Au lieu de cela, Huawei recommencera probablement à expédier des téléphones avec la plate-forme de Google, mais continuera à développer diligemment sa propre plate-forme en arrière-plan.

Huawei a déjà annoncé des initiatives d’un milliard de dollars pour inciter les développeurs à rejoindre sa plateforme. La société met beaucoup d’efforts à faire de ses services mobiles Huawei d’origine une alternative pratique aux services mobiles Google.

Maintenant que Huawei a pu constater à quel point il est facile de perdre un accès vital à Google et à d’autres technologies américaines, il va doubler ses efforts pour devenir indépendant. C’est indépendamment du résultat de l’interdiction. En fait, une éventuelle levée de l’interdiction donnerait encore plus d’élan à l’écosystème de Huawei, car les développeurs aux États-Unis pourront offrir gratuitement leurs applications dans la boutique d’applications de Huawei.

Huawei ne peut pas abandonner Google – ce qui, pour l’instant, est essentiel pour les marchés mondiaux – mais la société fera tout son possible pour se protéger des perturbations futures. Huawei a les moyens et la motivation pour construire une alternative à la plateforme Google. Et d’autres fabricants de téléphones chinois peuvent soutenir cet effort, par autoconservation pour rien d’autre. Il y a déjà des rapports selon lesquels Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo ont uni leurs forces pour lancer leur propre app store.

Huawei a les moyens et la motivation pour construire une alternative à la plateforme Google.

Au-delà de l’interdiction

L’interdiction a aspiré l’air de toutes les conversations, mais Huawei reste une marque de consommation très compétitive et populaire. L’entreprise devrait continuer à faire ce qu’elle fait de bien: lancer de très beaux téléphones.

Le Huawei P40 Pro arrivera en mars 2020, et ce sera une centrale photographique. Comme d’autres téléphones de la série P, il repoussera les limites du matériel de l’appareil photo, et nous avons de bonnes raisons de croire que Huawei mettra tout en œuvre.

Le P40 Pro ira à l’encontre du Galaxy S20 Ultra, avec son système de caméras riche en fonctionnalités (qui comprend un système de zoom optique périscope dont Huawei a été le pionnier). Huawei ne pourra pas s’en tirer avec juste une mise à jour incrémentielle, il aura besoin de toutes nouvelles fonctionnalités s’il veut avoir une chance contre Samsung.

L’autre grande raison pour laquelle nous attendons une bonne version est, bien, parce que Huawei a vraiment besoin d’impressionner. En supposant qu’il n’obtiendra pas les applications Google d’une manière ou d’une autre, le P40 Pro devra briller uniquement grâce à son matériel.

Evan Blass Huawei aurait prévu de lancer le P40 Pro en Europe, avec ou sans applications Google. Si cela est vrai, Huawei commercialisera le P40 Pro beaucoup plus énergiquement qu’il ne l’a fait avec le Mate 30 Pro.

À l’avenir, nous attendons davantage de nouvelles de partenariats avec des développeurs destinés à combler le vide laissé par les applications manquantes de Google. L’accord avec le fournisseur de cartes TomTom pourrait servir de modèle: Huawei serait en mesure d’utiliser le logiciel et les données cartographiques de TomTom pour créer ses propres applications. Un hypothétique service Huawei Maps nécessiterait un engagement de plusieurs années, mais c’est exactement ce dont Huawei a besoin s’il veut se mettre à l’abri des interdictions futures.

Huawei est également susceptible de verser de l’argent dans Huawei Mobile Services et sa boutique AppGallery. Attendez-vous à plus d’annonces d’incitations généreuses pour les développeurs, et peut-être à quelques grands noms qui sautent dans le train.

Huawei devra se présenter comme un constructeur de plate-forme de confiance pouvant jouer le rôle de Google.

Huawei a survécu à un défi qui aurait tué presque n’importe quelle autre entreprise. Au cours de l’année à venir, le nouveau défi sera de convaincre les clients – des consommateurs aux entreprises – que cela n’ira nulle part.

À long terme, Huawei devra se présenter comme un constructeur de plate-forme de confiance pouvant prendre le rôle de Google au cœur d’un écosystème Android parallèle. Le travail de Huawei consiste maintenant à réparer les ponts cassés et à en construire de nouveaux, quelle que soit la façon dont l’interdiction américaine se déroule. L’entreprise est-elle à la hauteur?