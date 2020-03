Huawei incite les développeurs à rejoindre son App Store

Depuis que Huawei s’est vu pris dans la querelle commerciale américano-chinoise, il s’est efforcé de trouver un remplaçant pour l’écosystème d’applications de Google. Bien que son HMS Core fasse déjà un travail décent comme alternative aux services Google Play, on ne peut pas en dire autant de l’AppGallery de l’entreprise. De nombreux propriétaires d’applications vitales en dehors de la Chine s’attendent à avoir sur leurs téléphones Android. Pour aider à développer ce magasin, la société souhaite inciter les développeurs à partager leurs revenus de manière préférentielle pendant 24 mois après avoir rejoint la plateforme.

Une plongée dans l’accord de service des opérations conjointes AppGallery montre que Huawei différencie trois catégories pour son système d’incitation: l’éducation, les jeux et autres. Les applications éducatives recevront 80% des revenus qu’elles génèrent sur la plate-forme de distribution de Huawei, tandis que les deux autres catégories obtiennent 70%. Les différences deviennent plus définies juste après qu’un développeur a rejoint la plate-forme: l’éducation et d’autres applications recevront 100% des revenus entre le premier et le douzième mois. Après cela, les applications éducatives obtiennent toujours 90% tandis que d’autres applications collectent 85% pendant encore douze mois. Les jeux ont droit à 85% pendant les 24 premiers mois complets.

Il y a cependant un hic: GizmoChina rapporte que cet accord de partage préférentiel n’entrera en vigueur que pour les développeurs qui s’inscrivent avant le 30 juin 2020.

Développeur

Catégories d’applications

Pourcentage de part de revenu standard (Huawei: développeur)

Pourcentage de partage des revenus préférentiel (Huawei: développeur)

Du 1er mois au 12ème mois

Du 13e mois au 24e mois

Éducation

20%: 80%

0%: 100%

10%: 90%

Gaming

30%: 70%

15%: 85%

15%: 85%

Médias et divertissement, Outils, Communication, Livres et références, Photographie, Nourriture et boissons, Voyage et navigation, Voyage et hébergement, Shopping, Affaires, Enfants, Finance, Sports et santé, Mode de vie et commodité, Voitures et Thèmes personnalisés.

30%: 70%

0%: 100%

15%: 85%

Cette décision pourrait certainement attirer de plus petits studios de développement qui proposent des applications payantes ou s’appuient sur des achats intégrés pour effectuer le changement, mais la question demeure de savoir si elle attirera également tous les grands acteurs. Nous ne verrons presque certainement pas les applications Google dans la boutique Huawei, mais Microsoft, Amazon, Snapchat, Reddit et de nombreux développeurs européens populaires l’ont déjà rejoint. La liste des principaux absents comprend Facebook, Twitter et Spotify.

Google, en comparaison, n’offre qu’une option de partage des revenus de 70:30 pour les applications payantes et les achats intégrés, bien qu’il ait assoupli cette règle pour les abonnements – pour ceux-ci, les développeurs obtiennent en permanence 85%. Dans un monde idéal, la pression de Huawei pour augmenter les revenus des développeurs pourrait également inciter Google à reconsidérer sa taxe de 30% sur le Play Store, mais cela est peu probable – après tout, la plupart des applications de l’AppGallery reviendront au même système de partage des revenus à 70h30 que Google ( et Apple).