Huawei lance le MatePad Pro en Chine pour s’attaquer à l’iPad (mise à jour: version 5G et disponibilité)

Malgré le rétrécissement continu du marché des tablettes Android, Huawei continue de prendre au sérieux l’activité de fabrication de tablettes. Après avoir aperçu le Huawei MatePad Pro il y a quelques semaines, l’appareil a été officiellement dévoilé. La société semble le positionner comme un rival de l’iPad Pro en Chine, et c’est le seul endroit qu’elle lance actuellement.

Les spécifications principales incluent le SoC Kirin 990 interne de Huawei, 6 Go ou 8 Go de RAM, un écran LCD 10,8 pouces 2560 x 1600 avec une luminosité de 540 nit, jusqu’à 512 Go de stockage interne, une caméra arrière 13MP f / 1.8 et un Batterie de 7 250 mAh avec charge rapide. C’est tout à fait un look, avec un rapport écran / corps de 90% et une lunette mince de 4,9 mm tout autour. En dépit de l’emballage de quatre haut-parleurs et d’une grande batterie, il ne pèse qu’environ 460 grammes (1,01 lb) et possède une épaisseur de 7,2 mm dans sa section la plus mince. En raison de cette fine lunette, cependant, Huawei a dû placer la caméra frontale de 8 MP à l’intérieur d’une perforation dans le coin supérieur gauche, tout comme pour certains de ses téléphones.

Sous la forme de l’iPad, Huawei a conçu un étui à clavier et un stylet en option pour le MatePad Pro, qui présentent tous deux une ressemblance frappante avec leurs homologues Apple. Le M-Pencil de Huawei se charge même de la même manière que l’Apple Pencil en se fixant magnétiquement au bord de la tablette. Huawei, cependant, a quelques astuces. En plus d’être capable de charger sans fil à 15 W, il peut également effectuer une charge sans fil inversée pour recharger d’autres appareils à 7,5 W.

La tablette fonctionnera sous Android 10 avec le skin EMUI de Huawei et aucune application Google. Bien que Huawei ait récemment obtenu un troisième sursis de 90 jours auprès du département américain du Commerce, Google ne peut toujours pas certifier les nouveaux appareils de la société en raison de l’interdiction commerciale en cours. Bien que cette tablette ne soit lancée qu’en Chine pour le moment, et les services Google ne fonctionnent pas là-bas. Peut-être que nous verrions le MatePad Pro aux États-Unis sans l’interdiction du commerce.

Le modèle de base coûtera 3299 yuans (environ 469 USD) lors de sa mise en vente en Chine le mois prochain avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une connexion Wi-Fi. Pour ceux qui ont plus d’argent à dépenser, il existe un modèle qui vaut 5999 yuans (environ 853 USD) avec 8 Go de RAM, 512 Go de stockage et LTE, ce qui place le MatePad Pro dans le territoire de tarification de l’iPad.

Version 5G et disponibilité internationale

Huawei a dévoilé une version 5G du MatePad Pro et a annoncé qu’il rendra la tablette disponible à l’international. Tous les modèles seront vendus dans les régions Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, à partir d’avril avec les variantes sans 5G. Le prix est le suivant:

5G

8 Go de RAM / 256 Go de stockage: 800 €

8 Go / 512 Go: 950 €

4G

6 Go / 128 Go: 600 €

8 Go / 256 Go: 700 €

Wi-Fi uniquement

6 Go / 128 Go: 550 €

8 Go / 256 Go: 600 €

Des accessoires comme le M-Pencil, le Smart Keyboard et le Folio Cover seront vendus séparément et coûtent respectivement 100 €, 130 € et 40 €.