Huawei lance une action en justice contre Verizon (mise à jour: Verizon répond)

Mise à jour: 6 février 2020 (11 h 30 HE): Verizon Wireless a publié sa réponse au procès de Huawei contre le transporteur. La déclaration étant si brève, nous la publierons dans son intégralité:

“Le procès de Huawei déposé pendant la nuit, très tôt le matin, n’est rien de plus qu’un coup de pub. Ce procès est une attaque sournoise contre notre entreprise et l’ensemble de l’écosystème technologique. La véritable cible de Huawei n’est pas Verizon; c’est tout pays ou entreprise qui la défie. L’action manque de mérite et nous avons hâte de nous défendre vigoureusement. »

Article d’origine: 6 février 2020 (10 h 06 HE): Huawei engage une action en justice contre l’opérateur de téléphonie mobile américain Verizon pour l’utilisation non autorisée de plusieurs de ses brevets. Selon ., Huawei affirme que Verizon a utilisé illégalement jusqu’à 200 brevets, mais la société dispose de suffisamment de preuves sur 12 d’entre eux pour lancer un solide procès.

Les brevets en question couvrent des domaines tels que les réseaux informatiques, les communications vidéo et la sécurité des téléchargements. Les deux sociétés ont tenu six réunions en face à face sur cette allégation d’utilisation illégale de brevets depuis février 2019, mais ne sont pas parvenues à un accord.

Huawei ne peut pas fournir un chiffre exact pour lequel il demande une compensation tant qu’il n’aura pas une ventilation complète de la façon dont Verizon a profité de l’utilisation de ces prétendus brevets. Outre la compensation des bénéfices existants, le fabricant chinois demande à Verizon de débourser les paiements de redevances s’il choisit de continuer à utiliser ces brevets.

«Les produits et services de Verizon ont bénéficié d’une technologie brevetée que Huawei a développée au cours de nombreuses années de recherche et développement», a déclaré le chef du service juridique de Huawei dans un communiqué. «Huawei demande simplement que Verizon respecte l’investissement de Huawei dans la recherche et le développement en payant pour l’utilisation de nos brevets ou en s’abstenant de les utiliser dans ses produits et services.»

Le segment Wireline de Verizon – qui couvre les produits de communication vocale, de données et vidéo – a généré 29,8 milliards de dollars de revenus en 2018, de sorte que Huawei pourrait réaliser un bénéfice considérable de cette action si ces allégations étaient vraies. Il faudra peut-être un certain temps avant que les tribunaux ne se prononcent à ce sujet, d’autant plus que l’équipe juridique de Huawei a déjà les mains pleines avec l’interdiction du commerce américain.