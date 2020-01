Huawei: le gouvernement britannique ouvre son réseau 5G à une entreprise chinoise

LONDRES – Le gouvernement britannique a annoncé mardi qu’il autoriserait la société chinoise de télécommunications Huawei à jouer un rôle “limité” dans le réseau 5G du pays (via Sky News). Une telle décision était attendue. Cependant, elle a fait face à une opposition au Royaume-Uni et aux États-Unis pour avoir donné à la société une quelconque implication.

Le gouvernement britannique prend une décision controversée sur Huawei

Le gouvernement britannique a déclaré que son accord signifiait que Huawei sera:

Exclus de tous les réseaux liés à la sécurité et critiques pour la sécurité

Non autorisé dans des endroits géographiques sensibles tels que les sites nucléaires et les bases militaires

Faites face à un plafond de 35% dans les parties non sensibles du réseau 5G

Ces limitations sont cependant peu susceptibles d’apaiser les préoccupations soulevées par les États-Unis.Il voulait que le Royaume-Uni interdise totalement Huawei de son réseau 5G. L’administration Trump pense que l’entreprise pose un risque pour la sécurité des pays occidentaux. Cela est dû à ses liens avec l’État chinois. Des sources nationales ont également exhorté le gouvernement britannique à exclure pleinement Huawei de ces mêmes craintes.

Gérer les risques

Le gouvernement semble penser qu’il peut gérer ces risques: la secrétaire numérique de la baronne Nikki Morgan a déclaré:

Nous voulons une connectivité de classe mondiale dès que possible, mais cela ne doit pas se faire au détriment de notre sécurité nationale. Les fournisseurs à haut risque n’ont jamais été et ne seront jamais dans nos réseaux les plus sensibles. Le gouvernement a examiné la chaîne d’approvisionnement des réseaux de télécommunications et a conclu aujourd’hui qu’il était nécessaire de restreindre strictement la présence de fournisseurs à haut risque. Il s’agit d’une solution spécifique au Royaume-Uni pour des raisons spécifiques au Royaume-Uni et la décision traite des défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment. Il ouvre non seulement la voie à des réseaux sécurisés et résilients, avec notre souveraineté sur les données protégées, mais il s’appuie également sur notre stratégie de développement d’une diversité de fournisseurs.

Ciaran Martin, directeur général du National Cyber ​​Security Center, a également déclaré:

Ce paquet garantira que le Royaume-Uni dispose d’un cadre très solide, pratique et techniquement solide pour la sécurité numérique dans les années à venir. Le National Cyber ​​Security Center a donné des conseils aux opérateurs de réseaux de télécommunications pour les aider à déployer dans l’industrie des réseaux 5G et à fibres optiques conformes aux objectifs du gouvernement. Les fournisseurs à haut risque n’ont jamais été – et ne seront jamais – dans nos réseaux les plus sensibles.

Cependant, des problèmes subsistent. La différenciation entre les parties «cœur» et «non cœur» d’un réseau 5G est considérée par beaucoup comme dénuée de sens. C’est pourquoi le législateur conservateur Tom Tom Tugenhadt a averti que permettre à Huawei de faire partie du réseau revenait à «nicher un dragon» dans «l’infrastructure nationale critique» du pays.

Après la décision, M. Tugenhadt a tweeté:

Une entreprise chinoise se réjouit de passer à la 5G

Huawei était, bien sûr, heureux d’avoir reçu le feu vert. Le vice-présent de la firme, Victor Zhang, a déclaré:

Huawei est rassuré par la confirmation par le gouvernement britannique que nous pouvons continuer à travailler avec nos clients pour maintenir le déploiement de la 5G sur la bonne voie. Cette décision fondée sur des preuves se traduira par une infrastructure de télécommunications plus avancée, plus sécurisée et plus rentable, adaptée à l’avenir. Il donne au Royaume-Uni un accès à une technologie de pointe et garantit un marché concurrentiel.

L’entreprise a «fourni des technologies de pointe aux opérateurs de télécommunications au Royaume-Uni depuis plus de 15 ans», a ajouté M. Zang. Il «s’appuiera sur cette solide expérience, soutenant nos clients dans leurs investissements dans leurs réseaux 5G, stimulant la croissance économique et aidant le Royaume-Uni à continuer de rivaliser à l’échelle mondiale».