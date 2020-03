Huawei Mate 30 Pro Review: Le fruit défendu

Laissons-le de côté. Raisonnablement parlant, vous ne devriez pas acheter le Mate 30 Pro, pas dans sa forme actuelle. C’est un superbe appareil, mais l’incertitude de Google ne permet pas de recommander à l’utilisateur moyen.

D’accord, tu es toujours avec moi? Dans ce cas, vous n’êtes probablement pas le proverbial «utilisateur moyen» qui devrait rester à l’écart de tous les nouveaux appareils Huawei en ce moment. Bien. Dans ce cas, parlons de ce qui rend le Mate 30 Pro spécial, car il s’agit essentiellement d’un téléphone spécial.

Le Huawei Mate 30 Pro est le fruit défendu du monde de la technologie. Vous savez que vous devez l’éviter et vous pouvez trouver des arguments solides et raisonnables pour le faire. C’est cher, c’est itératif, c’est un peu impraticable, et c’est pénible à saisir en ce moment. Mais tu le veux toujours.

Il s’agit de la critique du Huawei Mate 30 Pro d’Android Authority.

À propos de cet avis: J’ai écrit cette critique du Mate 30 Pro après avoir passé des semaines avec un appareil fourni par Huawei. J’ai testé une version chinoise 4G LTE de pré-production qui était livrée préchargée avec de nombreuses applications chinoises, mais pas d’applications ou de services Google.

Compte tenu de la situation de Google et de la disponibilité limitée du Mate 30 Pro, nous avons décidé de l’examiner, tout comme nous avons examiné d’autres téléphones réservés à la Chine par le passé. Nous supposons que vous êtes à l’aise avec le chargement latéral des applications Google sur votre appareil. Si ce n’est pas le cas, revenez en arrière maintenant – il existe de nombreuses alternatives sans tracas.

Le numéro de modèle de notre unité d’examen Mate 30 Pro était LIO-AL00. Il a exécuté EMUI 10, avec le numéro de build 10.0.0.122. Nous avons utilisé l’outil LZPlay pour installer le Play Store et les services mobiles Google. Cet outil n’est plus disponible en ligne. Lisez la section du logiciel pour plus de détails.

Notre revue Mate 30 Pro a été publiée pour la première fois fin septembre 2019. Nous l’avons depuis mise à jour pour refléter les derniers développements sur Huawei. La version actuelle de cette revue est à jour au 17 mars 2020.

Huawei Mate 30 Pro: la vue d’ensemble

Huawei fait face à une menace existentielle. L’interdiction américaine a étranglé ses lignes d’approvisionnement et l’a coupée de l’écosystème de Google. Alors qu’il se rapproche d’un an de l’interdiction, Huawei s’en sort étonnamment bien, grâce à sa technologie propriétaire solide, ses poches profondes et le refuge de son marché domestique.

À l’exception des applications Google manquantes, l’interdiction semble n’avoir eu aucun effet visible sur le Mate 30 Pro. À bien des égards, ce téléphone est à égalité avec des concurrents comme le Galaxy Note 10 Plus et l’iPhone 11 Pro. C’est un téléphone phare haut de gamme conçu pour les personnes qui veulent le meilleur.

Qu’y a-t-il dans la boite

Le Mate 30 Pro est fourni avec un chargeur de 40 W, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de dépenser plus pour obtenir les meilleures vitesses de charge disponibles pour le téléphone. Vous obtenez également une paire d’écouteurs USB-C basiques mais au son correct.

Conception

158,1 x 73,1 x 8,8 mm, 198 g Construction en verre et aluminium IP68 Pas de prise casque IR blaster Haut-parleur unique

Le Mate 30 Pro est luxueux. Chaque pouce est poli, brillant et agréablement arrondi. D’un autre côté, c’est moins pratique que les précédents produits phares de Huawei.

L’écran présente des bords incurvés qui s’enroulent sur les côtés à près de 90 degrés. Il est similaire aux produits phares de Samsung, mais plus incurvé. Huawei le commercialise en tant qu’écran Horizon, tandis que d’autres ont choisi d’appeler ce style un écran «en cascade». Quoi que vous vouliez l’appeler, il ne fait aucun doute que c’est très joli.

L’écran a toujours des lunettes sur les côtés, vous ne les verrez tout simplement pas la plupart du temps. Pour obtenir ce look sans lunette, Huawei a rendu le cadre métallique beaucoup plus fin que sur d’autres téléphones. Ce n’est vraiment pas un problème du point de vue de l’utilisabilité, et le téléphone est solide dans la main.

Huawei a abandonné la bascule du volume physique, la remplaçant par une solution logicielle. J’aimerais que Huawei ait gardé le vrai bouton, car le remplacement du logiciel n’est pas si bon. Pour l’activer, vous devez appuyer deux fois sur le bord de l’écran, juste au-dessus du bouton d’alimentation. Ce n’est pas toujours facile à faire, surtout avec une seule main ou lors d’appels téléphoniques. Le contrôle du volume est l’une de ces choses de base qui devrait être aussi simple que possible, et les contrôles logiciels semblent être une régression inutile. Au moins, le bouton d’alimentation est toujours là, et cela fonctionne très bien.

Les bords en verre du Mate 30 Pro sont aussi glissants que vous vous attendez. Je déteste penser à ce qui se passerait si vous le laissiez tomber.

À l’arrière, Huawei a remplacé le module de caméra carré de la série Mate 20 par un module rond. Le «halo» poli autour des caméras me rappelle certains appareils photo à viser. C’est un retour ironique étant donné que les smartphones ont tué cette catégorie de produits. J’aime toujours mieux la conception de la caméra du Mate 20 Pro, mais le halo du Mate 30 Pro a définitivement grandi sur moi.

L’arrière du téléphone est en verre poli avec un effet miroir. Les empreintes digitales et la crasse seront un problème constant si vous décidez de vous passer d’un étui.

Le bas du téléphone abrite le port USB-C, un haut-parleur et le plateau de la carte SIM / carte mémoire hybride. En haut, vous trouverez une fonctionnalité que la plupart des autres concurrents n’offrent pas ces jours-ci – un blaster IR qui vous permet de contrôler les téléviseurs, la climatisation et d’autres appareils.

Le Mate 30 Pro ressemble à un million de dollars.

Le Mate 30 Pro sera disponible en noir, argent espace, violet cosmique et vert émeraude. Les photos de cette revue du Mate 30 Pro sont du modèle Space Silver. La version vert émeraude a un dégradé – la partie inférieure de son dos est mate, tandis que la zone autour de l’appareil photo est brillante.

Le Mate 30 Pro à 1100 € ressemble à un million de dollars. Il déborde de style et c’est un plaisir à utiliser, sauf pour ces contrôles de volume ennuyeux. Dommage que vous ayez presque à mettre un étui dessus.

Afficher

6,53 pouces 18,5: 9 AMOLED 2400 x 1176 pixels, 409ppiGorilla Glass 6Affichage cascade

Le Mate 30 Pro dispose d’un bel écran AMOLED fabriqué par Samsung recouvert de Gorilla Glass 6. La résolution et la densité de pixels sont en fait inférieures à celles du Mate 20 Pro, mais je ne voyais aucune différence de netteté. Dans l’ensemble, l’affichage du Mate 30 Pro est identique à celui du P30 Pro, ce qui est très bon.

L’encoche en haut semble un peu datée, maintenant que d’autres fabricants fabriquent des caméras perforées et des caméras pop-up sauvages. Huawei l’a conservé afin d’avoir de la place pour une caméra selfie, un capteur de profondeur et le système de déverrouillage du visage 3D. L’encoche est légèrement plus petite maintenant, et je ne la trouve pas du tout intrusive. Votre kilométrage peut varier.

Je n’ai jamais vraiment aimé les coins très arrondis, donc c’était bien de voir un look plus carré sur le Mate 30 Pro, un peu comme sur le Galaxy Note 10 Plus.

Méfiez-vous des spécifications: il n’y a pas de taux de rafraîchissement super lisse à 90Hz ou 120Hz ici.

Le lecteur d’empreintes digitales fonctionne raisonnablement bien – il n’est toujours pas aussi rapide et fiable que les scanners montés à l’arrière (vous vous en souvenez?), Mais il fait le travail. Il est placé assez bas sur l’écran, ce qui le rend un peu gênant à utiliser d’une seule main. Dans la plupart des cas, le système de déverrouillage facial basé sur le laser déverrouillera le téléphone avant que vous ne deviez toucher le capteur. Ce système est rapide et précis.

Performance

HiSilicon Kirin 990 7nm2 x 2,86 GHz Cortex-A76; 2 x Cortex-A76 à 2,09 GHz; 4 x 1.86GHz Cortex-A55Mali-G76 MP168GB RAM128GB / 256GB UFS 3.0Nano Emplacement pour carte mémoire

La barre pour les performances des smartphones est élevée, mais le Mate 30 Pro les efface facilement. Bien qu’il soit techniquement un échantillon d’ingénierie, le téléphone que j’ai testé était rapide et fluide.

Tout cela grâce à la puce Kirin 990 au cœur du Mate 30 Pro. Huawei a investi massivement dans son propre silicium au fil des ans, ce qui signifie qu’il a pu mettre une puce de pointe dans son dernier téléphone malgré l’interdiction américaine. Pour les prochains mois au moins, le Kirin 990 sera le processeur le plus avancé de tous les téléphones Android.

Le Kirin 990 est axé sur l’IA, le traitement d’image rapide et les capacités de jeu

Comme mon collègue Rob l’a expliqué, cette puce concerne l’IA, le traitement rapide des images et les capacités de jeu, plutôt qu’une augmentation brutale de la puissance. Dans les benchmarks que nous exécutons dans le cadre de notre suite de tests, le Mate 30 Pro obtient de bons scores, mais reste derrière les téléphones alimentés par le Snapdragon 855 Plus. Le Mate a marqué 311 317 points en AnTuTu, 3 834 en Geekbench 4 Single et 11 355 Geekbench 4 Multi. À titre de comparaison, le OnePlus 7T a obtenu respectivement 399 745, 3681 et 11 443. Pendant ce temps, le Note 10 Plus propulsé par le Snapdragon 855, a marqué 369 029 en AnTuTu et 3 434/10 854 en Geekbench 4 Single / Multi.

J’ai testé la version 4G du Mate 30 Pro. La version 5G est disponible en Chine (pas de mot sur l’Europe) avec la puce Kirin 990 5G, qui est légèrement plus rapide que la puce 4G.

Un espace de stockage de 128 Go ou 256 Go et 8 Go de RAM signifie que vous n’aurez pas à vous soucier des goulots d’étranglement. Comme avec le P30 Pro et le Mate 20 Pro, le double plateau de carte SIM se double d’un emplacement de stockage extensible pour les cartes mémoire Nano propriétaires de Huawei.

Batterie

Charge filaire de 4500mAh40W Charge sans fil 27W Charge sans fil inversée

Huawei a lancé une solution de charge ultra-rapide de 40 W sur le Mate 20 Pro, et un an plus tard, elle est toujours parmi les meilleures du marché. Le Mate 30 Pro ne s’améliore pas dans cette mesure clé, mais il apporte des améliorations dans presque tous les autres départements. La capacité de la batterie est désormais de 4500 mAh, contre 4200 mAh sur la génération précédente.

Selon nos tests, la batterie du Mate 30 Pro se remplira de vide en seulement 70 minutes. Une recharge rapide de 15 minutes chargera le téléphone à 39%.

Vous pouvez charger le Mate 30 Pro sans fil à une vitesse de 27 W, et Huawei a également augmenté la capacité de charge sans fil inversée. Il est censé être trois fois plus rapide qu’auparavant et assez bon pour remplir une variété de gadgets compatibles Qi. Il est toujours lent – cinq minutes de charge sans fil inversée ont ajouté 1% de charge à mon Mate 20 Pro – mais cela pourrait vous épargner l’anxiété qui accompagne un téléphone mort.

Dans nos tests de batterie, le Mate 30 Pro bat facilement le Note 10 Plus et OnePlus 7T dans les benchmarks d’utilisation mixte, de navigation WiFi et de lecture vidéo. Le téléphone dure presque aussi longtemps que le ROG Phone 2, qui a une batterie de 6000 mAh.

La plupart des types d’utilisateurs devraient confortablement obtenir une journée complète d’utilisation du Mate 30 Pro, avec jusqu’à deux jours ou plus avec une utilisation plus légère.

J’ai remarqué que la batterie s’est déchargée plus rapidement que prévu à quelques reprises lorsque j’étais en déplacement. Cela est peut-être dû au fait que mon appareil est un modèle chinois de pré-production qui n’a pas été conçu pour les bandes LTE utilisées en Europe.

Caméra

Large: 40MP, f / 1.6, OIS, capteur RYBTéléphoto: zoom 3x, 8MP, f / 2.4, OISUltrawide: 40MP, f / 1.83D ToF camera4K 60fps video7680fps ultra-slow-motionSelfie: 32MP, f / 2.0Front face 3D ToF camera

Lorsque certains fabricants se sont fortement concentrés sur les logiciels (avec d’excellents résultats), Huawei a choisi de jeter plus de matériel sur le problème de la caméra. Les deux approches ont du mérite, mais la philosophie centrée sur le matériel de Huawei se traduit par une expérience de caméra polyvalente et flexible. Ce n’est pas le téléphone-appareil photo le plus transparent et le plus convivial, mais le Mate 30 Pro est vraiment amusant à utiliser.

Les caméras du Mate 30 Pro sont similaires à la configuration du P30 Pro, à quelques exceptions importantes près. Le plus important est l’utilisation d’un nouveau capteur 40MP pour la caméra grand angle. Ce capteur relativement grand donnera des images meilleures et plus lumineuses dans les prises de vue grand angle; il est également utilisé par défaut lors de la prise de vue vidéo. Une autre différence est qu’au lieu du zoom optique périscope 5X du P30 Pro, le Mate 30 Pro ne propose qu’un zoom optique 3X.

Le capteur principal mesure 40 MP et utilise une configuration de pixels RYB qui échange les pixels verts typiques contre des pixels jaunes qui captent plus de lumière. Grâce à ce capteur, à l’objectif lumineux f / 1.6 avec OIS et à certains logiciels magiques, le téléphone peut prendre des photos dans l’obscurité la plus proche.

Sous un bon éclairage, le Mate 30 Pro fonctionne admirablement. Les images ont une excellente plage dynamique, même sans HDR activé.

Les détails sont bien conservés et les niveaux de bruit sont contrôlés même par faible luminosité.

Le zoom longue portée est meilleur sur le P30 Pro, grâce à l’optique supérieure. Mais vous obtiendrez toujours de bons résultats avec des facteurs d’agrandissement plus petits.

La caméra Time-of-Flight aide le Mate à réaliser un excellent bokeh simulé, avec une transition d’aspect naturel entre le premier plan et l’arrière-plan. Les détails comme les mèches de cheveux lâches sont généralement difficiles; le Mate 30 Pro les gère mieux que la plupart des téléphones, bien qu’il ne soit pas parfait.

La caméra grand angle a été considérablement améliorée par rapport au Mate de l’an dernier. Les images sont plus lumineuses et plus claires, et il est plus difficile de faire la différence entre le grand angle et la caméra normale. En revanche, les prises de vue grand angle ne sont pas aussi dramatiques que sur d’autres téléphones – c’est-à-dire qu’elles captureront moins d’une scène par rapport aux autres téléphones. Huawei a également abandonné discrètement la capacité macro de l’objectif grand angle, qui possédait à la fois le Mate 20 Pro et le P30 Pro. J’ai remarqué des reflets occasionnels avec cet objectif, mais rien de trop fou.

Malgré le même capteur, le Mate 30 Pro a tendance à avoir une meilleure balance des blancs que le P30 Pro en basse lumière. Vous pouvez voir l’ancien téléphone lancer une forte teinte jaune, ce qui ne se produit pas sur le Mate.

Mate 30 Pro P30 Pro

Pour les selfies, le Mate 30 Pro dispose d’une deuxième caméra Time-of-Flight à l’avant. Il permet de créer un flou d’arrière-plan plus réaliste dans les autoportraits. Les selfies sont généralement bons, même avec un fort rétro-éclairage. Un problème que j’ai remarqué était le lissage excessif de la peau qui se produit de temps en temps.

Le téléphone peut enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde, bien que la valeur par défaut sur l’unité que j’ai testée soit 1080p à 30 images par seconde. Les effets bokeh en temps réel, la capture vidéo grand angle et le laps de temps sont quelques-unes des fonctionnalités vidéo prises en charge. Le téléphone est également capable d’un ralenti fou de 7 680 ips à 720p. J’étais sceptique à ce sujet, car la vidéographie ultra-lente nécessite généralement un éclairage très lumineux. Mais vous pouvez obtenir des résultats utilisables même en plein jour. C’est une super astuce de fête, mais vous ne l’utiliserez probablement pas régulièrement. La plupart des objets ne bougent tout simplement pas assez vite pour être beaux dans une vidéo à 7 680 ips; De plus, il est assez difficile d’obtenir le téléphone pour capturer ce dont vous avez besoin.

Même sans le zoom 5X, le Mate 30 Pro possède probablement l’appareil photo le plus complet et le plus polyvalent actuellement sur un smartphone. Si l’historique est une indication, le Pixel 4 peut le battre en termes de facilité d’utilisation et de qualité d’image, mais le nombre impressionnant de fonctionnalités du Mate 30 Pro est difficile à surpasser.

Des exemples de caméras en taille réelle sont disponibles dans ce dossier Google Drive.

Mate 30 Pro possède probablement l’appareil photo le plus complet et le plus polyvalent sur un smartphone en ce moment

Logiciel

EMUI 10Android 10Aucune application Google

Les trois premiers jours où j’ai eu le Mate 30 Pro, j’ai essayé de l’utiliser comme Huawei l’a suggéré lors de son lancement. J’ai utilisé la propre AppGallery de Huawei au lieu du Play Store, et j’ai eu recours à des versions Web lorsque je ne trouvais pas les applications dont j’avais besoin.

Je n’y suis pas allé avec des attentes élevées, et c’est bien, car l’AppGallery est assez décevant. J’ai à peine trouvé des applications que j’ai reconnues, à l’exception des applications chinoises comme TikTok et AliExpress. J’ai recherché WhatsApp et le magasin a suggéré «Whatsapp Tools Advanced» et «Whatsapp Kits Pro». Inutile de dire que ni l’une ni l’autre ne sont des applications WhatsApp officielles. C’était la même histoire pour à peu près toutes les grandes applications auxquelles vous pouvez penser.

Le quatrième jour, j’étais prêt à revenir à l’écosystème familier du Play Store. J’avais peur de devoir sauter à travers des cerceaux, mais la mise en marche et le fonctionnement du Play Store étaient étonnamment simples. Le hic? Cela nécessite l’exécution d’une application appelée LZPlay qui a besoin de beaucoup d’autorisations pour faire son travail. Je n’ai rencontré aucun problème avec le processus, qui ne nécessite que quelques clics et un redémarrage du téléphone. Cela dit, il s’agit d’un outil tiers non autorisé en provenance de Chine. Utilisez à vos risques et périls.

Le 2 octobre, le développeur Android John Wu a révélé exactement comment fonctionne LZPlay – l’application utilise une API non documentée trouvée sur le Mate 30 Pro pour apporter des modifications au système. Suite à cette révélation, le site hébergeant LZPlay a été mis hors ligne. Huawei a précisé qu’il n’avait aucune implication avec l’outil. Bien que vous puissiez toujours retrouver et exécuter le fichier APK LZPlay, nous ne le recommandons pas.

Une fois que le Play Store et vos applications sont opérationnels, le Mate 30 Pro est très familier à tous ceux qui ont essayé les récents appareils Mate et P. Ironiquement, le Mate 30 Pro est l’un des premiers téléphones majeurs à être lancé avec Android 10, sous la forme d’EMUI 10. La mise à jour est axée sur les rafraîchissements visuels, y compris une nouvelle palette de couleurs, des carreaux de paramètres rapides retravaillés et des paramètres remaniés menu. Sous cette couche cosmétique, le système d’exploitation regorge de fonctionnalités et d’options de personnalisation, y compris un excellent mode nuit à l’échelle du système.

l’audio

Haut-parleur unique Écouteur à l’écran Pas de prise casque

Le Mate 30 Pro fait du bruit! Lorsque j’ai placé côte à côte le Mate 20 Pro et le Mate 30 Pro et joué la même vidéo, le Mate 30 Pro a noyé son prédécesseur.

Le son a un peu plus de punch que j’attendais, malgré le fait qu’il y ait un seul haut-parleur en bas (l’écouteur se double d’un haut-parleur secondaire, mais il est assez doux par rapport au principal). Un inconvénient mineur: jouer de la musique sur les haut-parleurs du Mate 30 Pro fait vibrer tout le téléphone.

L’écouteur, qui est caché sous l’écran, fonctionne parfaitement. Comme presque tous les autres téléphones phares, le Mate 30 Pro n’a pas de prise casque.

Spécifications du Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30DisplayOLED incurvé de 6,53 pouces, écran Horizon

Résolution 2400 x 1176 FHD + OLED 6,62 pouces

Résolution 2340 x 1080

402 ppi

Format d’image 18,7: 9

ProcesseurHuawei Kirin 990

Processeur octocœur (2 Cortex-A76 à 2,86 GHz, 2 Cortex-A76 à 2,36 GHz, 4 Cortex-A55 à 1,95 GHz)

Dual NPUHuawei Kirin 990

Processeur octocœur (2 Cortex-A76 à 2,86 GHz, 2 Cortex-A76 à 2,36 GHz, 4 Cortex-A55 à 1,95 GHz)

Dual NPUGPUMali-G76

MP16Mali-G76

MP16RAM8GB6 / 8GBStorage128 / 256GB

Nano-Memory slot128GB

Emplacement pour nano-mémoire

40MP f / 1.6 avec OIS

40MP f / 1.6 ultra-large

Téléobjectif 8MP f / 2.4 3x avec OIS

Capteur de profondeur 3D

Vidéo: 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 960fps, 720p à 7680fps

De face:

32MP f / 2.0

Arrière:

40MP f / 1.6 avec OIS

16MP f / 2.2 ultra-large

Téléobjectif 8MP f / 2.2 3x avec OIS

Vidéo: 4K à 30 / 60fps, 720p à 960fps

De face:

24MP f / 2.0

Battery4500mAh

Non amovible

Charge filaire 40 W

Charge sans fil 27 W 4200 mAh

Non amovible

Charge filaire 40 W

Technologie audio sans fil 27 W sans fil

USB-C

Pas de port 3,5 mmUSB-C

Port 3,5 mm Sécurité Déverrouillage face 3D

Empreinte digitale sur l’écran Empreinte digitale sur l’écran Logiciel EMUI 10

Android 10EMUI 10

Android 10Dimensions158,1 x 73,1 x 8,8 mm

198 grammes 160,8 x 76,1 x 8,4 mm

196 grammes

Rapport qualité / prix

Huawei Mate 30 Pro (4G) 8 Go / 256 Go – 1099 €

Aussi impressionnant que soient le matériel et les fonctionnalités du Mate 30 Pro, le téléphone est paralysé par le manque d’accès au Play Store. De nombreux clients peuvent ne pas être à l’aise avec l’installation du Play Store à l’aide de méthodes non officielles. Cela peut être dû à des problèmes de sécurité, au manque de compétences techniques ou simplement parce qu’ils veulent un téléphone qui fonctionne. Dans un marché mature où les petits détails peuvent faire la différence, le Mate 30 Pro a un énorme problème de rapport qualité-prix.

Il existe de nombreuses bonnes alternatives au Mate 30 Pro, notamment le Galaxy S20 Ultra (1400 $), le Galaxy S20 Plus (1200 $), le Galaxy Note 10 Plus (1100 €), Google Pixel 4 XL (900 € – 1000 €), le ROG Phone 2 (900 €), OnePlus 7 Pro (700 €), ou encore iPhone 11 Pro (1100 €).

À partir de mars 2020, vous pouvez également attendre le propre P40 Pro de Huawei, que Huawei publierait en Europe, avec ou sans applications Google.

Le Huawei Mate 30 Pro a fait une apparition officielle discrète en Europe et sur certains marchés asiatiques. Huawei n’a pas fourni de remède miracle aux applications Google manquantes, en espérant que les clients seraient suffisamment impressionnés par le matériel pour ignorer le problème logiciel.

Si vous êtes attiré par le Mate 30 Pro, mais que vous êtes rebuté par son prix ou les complications du Play Store, les anciens produits phares de Huawei font de bonnes options. Ils vous offrent 90% de l’expérience Mate 30 Pro, ils ont des applications Google prêtes à l’emploi et elles sont beaucoup moins chères. Le Mate 20 Pro peut être acheté pour 470 €, tandis que le P30 Pro coûte environ 750 €.

Huawei Mate 30 Pro Review: Le verdict

Vous devez le remettre à Huawei. Cela aurait pu rendre le Mate 30 Pro moins cher. Rien de tel qu’une belle remise pour justifier un achat. Cependant, le Mate 30 Pro est en fait plus cher que son prédécesseur et à égalité avec ses plus grands concurrents. Le message est clair: il s’agit d’un téléphone phare authentique et sans excuse. À prendre ou a laisser.

Alors, devriez-vous prendre une bouchée coûteuse de ce fruit défendu? Cela ruine ma métaphore, mais la meilleure réponse que je puisse trouver implique des puces. Restez avec moi.

Achetez le Mate 30 Pro si vous:

Vous voulez du matériel haut de gamme; Vous voulez quelque chose d’un peu exclusif; Croyez que la photographie est plus que d’appuyer sur ce gros bouton; Le prix n’est pas votre préoccupation principale; Cela ne vous dérange pas de bricoler avec votre téléphone; Vous êtes prêt à prendre une chance avec votre smartphone; détendez les bascules de volume.

N’achetez pas le Mate 30 Pro si vous:

Vous voulez quelque chose qui fonctionne tout seul; ne voulez pas (ou ne pouvez pas) jouer avec les applications de chargement latéral; vous êtes soucieux de la sécurité; vous êtes soucieux de votre budget; vous voulez le meilleur retour possible sur votre investissement de 1100 €.

Le Mate 30 Pro a un réel attrait malgré ses limites, et peut-être à cause d’elles. C’est un objet de désir, et nous savons tous que le désir n’a rien à voir avec la raison et le bon sens. Malheureusement pour Huawei, peu de gens ont le luxe de faire des achats de 1100 € avec leur cœur.

Et cela conclut notre examen du Huawei Mate 30 Pro. Que pensez-vous de ce téléphone? Faites le nous savoir dans les commentaires.

