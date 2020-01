Huawei Mate XS pourrait être moins cher et plus petit que le Mate X

Droidholic

Huawei est prêt à lancer son deuxième smartphone pliable même si son premier n’a jamais quitté la Chine. La société devrait annoncer le Mate XS, successeur du Mate X de l’année dernière, au MWC 2020.

La seule confirmation que nous avons sur le Mate XS est qu’il utilisera le chipset 5G Kirin 990. Aujourd’hui, nous obtenons plus d’informations sur l’appareil grâce à une fuite non confirmée.

Un rapport provenant de Chine suggère que le Mate XS serait moins cher que son prédécesseur. En effet, Huawei a désormais apparemment une meilleure maîtrise du processus de fabrication des pliables.

Les sources de la chaîne d’approvisionnement indiquent à MyDrivers que l’écran pliable n’est plus difficile à assembler. La société aurait également augmenté sa production et prévoit de répercuter les avantages de coûts sur le consommateur final.

De plus, le Mate X serait livré avec un mécanisme de charnière redessiné et un écran plus robuste. La charnière serait plus stable et l’écran est plus durable cette fois-ci.

Il est également signalé que le Mate XS sera plus petit que le Mate X dans son empreinte globale. Cependant, la taille de l’affichage resterait la même.

De plus, des sources de la chaîne d’approvisionnement ont également révélé qu’un troisième smartphone pliable Huawei est en préparation. Le lancement de l’appareil est prévu au second semestre de cette année.

Il semble que 2020 sera l’année des pliables. Avec les deux nouvelles entrées de Huawei et le Galaxy Z Flip de Samsung, le pipeline des pliables semble solide. Cependant, nous conseillons aux utilisateurs de prendre les informations ci-dessus avec une pincée de sel car aucune de celles-ci n’a été confirmée par nos sources habituelles.