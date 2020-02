Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi s’associent pour rivaliser avec Google Play Store

Mise à jour: 6 février 2020 à 13 h 32 ET: Un représentant de Xiaomi a contacté Android Authority pour commenter les actualités GDSA. Apparemment, l’objectif de Xiaomi en rejoignant le groupe n’est pas destiné à créer une concurrence avec Google – il vise simplement à faciliter la vie des développeurs lors du téléchargement vers plusieurs magasins d’applications d’autres fabricants.

Lisez le commentaire complet ci-dessous:

La Global Developer Service Alliance sert uniquement à faciliter le téléchargement d’applications par les développeurs sur les magasins d’applications respectifs de Xiaomi, OPPO et Vivo simultanément. Il n’y a aucun intérêt concurrent entre ce service et Google Play Store.

Article d’origine: 6 février 2020 à 7 h 42 HE: L’interdiction commerciale imposée aux États-Unis contre Huawei signifie qu’il est impossible d’utiliser le Google Play Store et d’autres services Google sur de nouveaux appareils. La marque chinoise dépense déjà de l’argent pour apporter des applications tierces à sa galerie d’applications, et il semble maintenant que d’autres fabricants chinois de poids lourds s’associent à elle.

. rapporte que Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi se sont associés pour permettre aux développeurs étrangers de télécharger des applications sur tous leurs magasins d’applications en même temps.

L’initiative serait surnommée la Global Developer Service Alliance (GDSA) et semble être un rival indirect du Play Store à certains égards. Le GDSA vise apparemment à permettre aux développeurs de commercialiser facilement leurs applications sur les marchés étrangers. En fait, un premier site Web a déjà été mis en ligne pour montrer aux développeurs comment ouvrir un compte et confirmer qu’il couvre neuf marchés.

Les nations spécifiquement nommées sur le site Web sont l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la Russie, l’Espagne, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam. Cependant, la documentation montre que la prise en charge des applications payantes varie selon l’OEM et le pays (avec l’Espagne manquante).

Un nouveau guichet unique pour les développeurs?

“La Global Developer Service Alliance s’est engagée à fournir des services à guichet unique, notamment la distribution de contenu, le support au développement, les opérations de marketing, la promotion de la marque et la monétisation du trafic aux développeurs mondiaux”, lit un extrait de la section “À propos” du site Web.

La section des conditions générales de l’alliance nous donne également plus de détails sur le fonctionnement réel de l’initiative:

La plate-forme GDSA offre un accès unifié à plusieurs magasins de fabricants de téléphones portables. Les développeurs peuvent soumettre des applications (y compris des applications Android à installer gratuitement, des jeux, de la musique, des films, des livres, des magazines ou d’autres contenus ou services numériques via la plateforme d’enregistrement), qui peuvent être synchronisées avec les magasins d’applications de plusieurs fabricants de téléphones mobiles qui ont déjà coopéré.

En outre, la section note que les développeurs peuvent choisir d’utiliser le SDK de monétisation publicitaire fourni par l’alliance, obtenant ainsi de meilleurs ou plus de spots de promotion.

Des sources ont déclaré à . que l’initiative devait être lancée en mars, mais il n’est pas clair si la menace du coronavirus entraînera un lancement retardé.

L’alliance représente aujourd’hui trois des cinq premiers acteurs mondiaux, selon Canalys et Counterpoint Research (Vivo est au sixième rang). Nicole Peng, vice-présidente de la mobilité chez Canalys, a déclaré au fil de presse que les marques pourraient tirer parti de la popularité régionale de chaque entreprise. Par exemple, les développeurs publiant sur l’app store de Xiaomi en Inde seraient théoriquement également publiés sur d’autres app stores OEM.

Nous avons contacté Xiaomi, Oppo et Huawei pour plus de détails sur l’histoire, mais attendons la réponse d’Oppo. Huawei et Xiaomi, cependant, ont refusé de commenter la question.