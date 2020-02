Huawei P series: Retour sur une ascension fulgurante

Huawei est l’un des fabricants de smartphones les plus performants aujourd’hui (malgré l’interdiction), offrant une grande variété d’appareils pour chaque prix. Mais les téléphones phares de l’entreprise ont également été récompensés pour les prouesses de l’appareil photo, la durée de vie de la batterie et la charge rapide.

Mais la société a parcouru un long chemin jusqu’à ce point, car sa série phare P a évolué considérablement depuis ses débuts. Nous jetons un coup d’œil à l’histoire de la très populaire série Huawei P avant la sortie du Huawei P40.

Huawei Ascend P1 (2012)

Vodacom

Le fabricant chinois avait une grande réputation pour les appareils économiques en marque blanche lorsqu’il a décidé de lancer l’Ascend P1 en 2012. Ce n’était pas un appareil très puissant par rapport aux téléphones contemporains à l’époque, doté d’un chipset TI OMAP 4460 (Cortex dual-core -A9), 1 Go de RAM et 4 Go de stockage extensible. Pendant ce temps, le Samsung Galaxy S3, lancé la même année, comportait un chipset quad-core (quad-core A9), 1 Go de RAM et 16 Go de stockage extensible dans le modèle de base.

Là encore, l’Ascend P1 était moins cher que le Galaxy S3. Et vous avez toujours un écran OLED correct de 4,3 pouces 960 x 540 et un appareil photo principal 8MP rétro-éclairé.

La plus grosse déception a probablement été la minuscule batterie de 1 670 mAh. Il faudrait quelques générations à Huawei pour réaliser que de nombreuses personnes ne se soucieraient pas d’un design ultra-mince si l’endurance du téléphone en souffrait beaucoup.

De toute évidence, le Huawei Ascend P1 n’était pas tout à fait un niveau phare, mais il a atterri dans ce que nous connaissons maintenant comme la fourchette de prix supérieure de milieu de gamme.

Huawei Ascend P1 en bref:

L’Ascend P1 a été lancé avec Android 4.0 Ice Cream Sandwich, mais a été mis à niveau vers Android 4.2 Jelly Bean.Les clients américains n’ont pas pu obtenir le téléphone de leur opérateur, mais il était disponible sur le marché via Amazon. Plus les choses changent… L’Ascend P1 s’est vendu au détail entre 450 $ et 475 $, ce qui le rend nettement moins cher que le ~ 600 $ Galaxy S3.

Huawei Ascend P6 (2013)

Huawei

Le prochain téléphone de la série P était le Huawei Ascend P2 en 2013, mais il n’était sur le marché que quelques mois avant la sortie de la marque chinoise Ascend P6.

Le design était un objectif majeur pour le P6, car le menton du téléphone s’enroulait autour du bas de l’appareil pour faire partie de la coque arrière. Huawei a comparé cette esthétique à une feuille de papier pliée à l’époque, tout en vantant le design mince. C’est juste dommage que la conception mince signifie que nous avons également vu une batterie décevante de 2000 mAh. Mais la société a rejoint Sony et quelques autres pour offrir une fonctionnalité d’économiseur de batterie avant Android, aidant à extraire un peu plus de jus de l’appareil.

Une batterie plus petite n’était pas la seule décision lamentable prise par Huawei au nom du design, car il a choisi de placer le port du casque sur le côté gauche du téléphone. Pourquoi il n’a pas choisi de placer le port en haut ou en bas de l’appareil, je ne le saurai jamais. Quoi qu’il en soit, cette décision signifiait que vous ne pouviez pas garder confortablement le téléphone dans votre poche tout en écoutant de la musique.

L’appareil utilisait un processeur Huawei K3V2 qui offrait un niveau de puissance décent, avec un design Cortex-A9 quadricœur et un GPU Vivante GC4000 (ouais, je ne sais pas non plus). Ajoutez 2 Go de RAM et 8 Go ou 16 Go de stockage et vous avez une plate-forme assez performante pour le moment. Il se démarquait également de ses concurrents à l’époque grâce à l’accent mis sur les selfies, avec un appareil photo 5MP avec des effets d’embellissement.

Les critiques d’EMUI auraient eu une journée sur le terrain avec l’Ascend P6, car l’interface utilisateur Emotion (comme on l’appelait alors) se sentait toujours criarde à bien des égards. Mis à part l’utilisation abondante du skeuomorphisme brun, argent et Apple, un étrange ajout dont je me souviens était la possibilité d’utiliser des sons d’obturateur étranges, comme une femme disant «cliquez». Ouais, tu m’as entendu. Néanmoins, il a poursuivi la tendance d’offrir une expérience haut de gamme mais pas tout à fait phare à un prix inférieur.

Huawei Ascend P6 en bref:

L’Ascend P6 offrait un appareil photo selfie 5MP à un moment où HTC, LG et Samsung proposaient tous des tireurs 2MP sur leurs produits phares, ce qui marquait la première fois que Huawei utilisait un processeur interne dans sa série phare P. P2 et P6 ont été l’un des nombreux téléphones à utiliser le Super Resolution Zoom en 2013, gracieuseté de la société d’imagerie Almalence, permettant un meilleur zoom numérique.L’appareil de Huawei avait un prix de lancement de 449 €, contre 600 à 700 € pour le Galaxy S4 en Europe. .

Huawei Ascend P7 (2014)

L’Ascend P7 a prouvé que l’entreprise n’allait nulle part et a intensifié les choses dans un certain nombre de domaines clés. Huawei a continué de reconnaître la tendance vers les appareils photo selfie, offrant un appareil photo 8MP à l’avant à une époque où peu d’autres marques le faisaient, d’une part.

Il a également offert une expérience solide pour la plupart, offrant un processeur Kirin 910T avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Le Kirin 910T était certainement à quelques pas du Snapdragon 801 vu dans d’autres produits phares Android, et cet écart de performance persisterait encore pendant quelques années.

Mais l’Ascend P7 a démontré des fonctionnalités de niveau phare dans d’autres domaines, comme un appareil photo principal 13MP f / 2.0 et un écran LCD IPS Full HD. Et encore une fois, le prix de 350 € en a fait une bonne affaire par rapport aux autres téléphones haut de gamme.

Huawei Ascend P7 en bref:

L’Ascend P7 a marqué la première fois que nous avons vu un SoC de marque Kirin dans un vaisseau amiral de la série P. Huawei a fait de son mieux pour que le mot «groufie» se produise, en raison du mode selfie panoramique du P7. Il a été lancé avec Android 4.4.2 et a été mis à niveau vers Android 5.1.

Huawei P8 (2015)

Ce téléphone était-il le plus esthétique de 2015? Nous n’irions pas aussi loin pour le dire, mais le Huawei P8 a certainement attiré l’attention pour sa conception à l’époque. Doté d’un corps en aluminium (bien qu’avec une fenêtre de caméra en plastique et des lignes d’antenne de style iPhone), un bouton d’alimentation texturé et une bonne taille, le P8 était définitivement agréable pour les yeux.

L’appareil de Huawei en 2015 a également montré des capacités impressionnantes dans le domaine de la caméra, capable de produire des photos Light Painting via la caméra compatible OIS 13MP. En fait, la caméra 13MP utilise un filtre couleur RGBW, contrairement au capteur RVB traditionnel. Cela semble assez similaire à l’approche adoptée par Huawei pour la série P30.

Les autres spécifications comprennent 3 Go de RAM, 16 Go ou 64 Go de stockage extensible, un écran FHD de 5,2 pouces (IPS), une batterie de 2 680 mAh et un vivaneau selfie 8 MP.

Le P8 était alimenté par les processeurs Kirin 930 et 935 de Huawei, et malgré les affirmations de Huawei, il était certainement plus proche du silicium de milieu de gamme. Entre les cœurs CPU Cortex-A53 octa-core économiques et les graphiques Mali-T628 MP4, il restait encore du chemin à parcourir pour affronter Qualcomm et Samsung.

Huawei P8 en bref:

Cela a marqué le premier produit phare de la série Huawei P sans «Ascend» dans son nom.Huawei a fait ses débuts avec le P8 Lite aux côtés du P8, et nous avons vu des modèles Lite avec le produit phare depuis.Huawei a également offert un P8 Max, offrant un bien plus grand batterie et écran plus grand.

Huawei P9 series (2016)

Si un téléphone fait que les marques rivales prennent Huawei au sérieux, c’est sans doute le P9 et le P9 Plus. La société a fait évoluer le design ici, offrant toujours un design métallique monocoque avec une «fenêtre» pour la zone autour de la caméra arrière. Nous avons également obtenu ici des lignes d’antenne de style Apple, ainsi qu’un scanner d’empreintes digitales pour la première fois de la série. Ce scanner offrait également des gestes, tels que la possibilité de parcourir les photos ou d’activer la nuance de notification.

Huawei a tout mis en œuvre sur le front de la photographie, en mobilisant l’aide de la société d’appareils photo Leica pour les objectifs et le traitement, tout en étant l’un des premiers à proposer deux caméras arrière (une configuration monochrome 12MP + 12MP). L’expérience de la caméra a évolué pour offrir des photos monochromes, ainsi que des effets de profondeur de champ via des réglages d’ouverture simulés.

Tout s’est réuni pour créer une bonne plate-forme photographique dans la plupart des conditions, bien que l’absence d’OIS soit une omission flagrante. Ayant utilisé le téléphone comme pilote quotidien pendant environ un an, j’ai également estimé qu’il n’avait pas tout à fait la même nature fiable de feu et d’oubli que les appareils Apple et Samsung. Je pensais aussi que l’enregistrement vidéo en basse lumière était horrible, même à l’époque.

La puissance, qui était depuis longtemps la faiblesse de la famille, a vu une grande avancée avec le processeur Kirin 955. Ce SoC a marqué la première fois que nous avons vu des cœurs Cortex puissants dans un produit phare de Huawei, offrant quatre cœurs Cortex-A72 en plus de quatre cœurs Cortex-A53 énergivores. Les performances du GPU sont cependant loin derrière les téléphones de Samsung, utilisant un GPU Mali T880 MP4 par rapport au composant Mali T880 MP12 du Galaxy S7. Mais il est clair que Huawei a globalement fait une énorme amélioration.

Huawei a également proposé le P9 Plus, avec un écran OLED légèrement plus grand (5,2 pouces) et une batterie plus grande parmi les principales différences.

Faits saillants de la série Huawei P9:

Cependant, ce n’était pas le premier téléphone Huawei à double caméra, comme le Honor 6 Plus a été lancé à la fin de 2014. Contrairement aux autres produits phares de 2016, la série Huawei P9 a atteint un enregistrement 1080p / 60fps plutôt que 4K.Le P9 Plus a également offert 3D Touch fonctionnalité, en suivant les étapes d’Apple. Je me demande ce qui est arrivé à cette technologie.

Huawei P10 series (2017)

Les P10 et P10 Plus de Huawei offraient une finition distincte et polarisante «coupe hyper diamant» qui se démarquait des rivaux à dos de verre. L’entreprise a également déplacé le scanner d’empreintes digitales vers l’avant, ce qui a donné un téléphone qui ressemblait à un iPhone ou à HTC One A9.

Huawei a tenté de singuler Meizu en mappant les gestes sur ce scanner, vous permettant de revenir en arrière en appuyant légèrement sur la touche scanner / home et de rentrer chez vous en appuyant fermement. Besoin d’activer le menu récent? Ensuite, vous n’avez besoin que d’un balayage latéral sur la clé du scanner / home. Nous pensions que ces gestes étaient «étonnamment intuitifs» dans notre critique du Huawei P10, mais le passage à des conceptions / gestes en plein écran et l’absence d’un bouton d’accueil haptique de style Galaxy S8 signifie que vous n’obtenez pas cela sur les nouveaux appareils.

La série P10 ne fait pas un massif amélioration sur le papier en ce qui concerne les spécifications de l’appareil photo. Vous avez ici une paire de caméras arrière monochromes 12MP + 20MP, mais la résolution et la stabilisation optique de l’image ajoutées ont certainement aidé à fournir de meilleurs résultats. Cela n’a pas fait de mal que le chipset Kirin 960 ait finalement apporté l’enregistrement 4K à la série P.

Nous avons également vu une variante Plus pour la dernière fois dans la gamme avant que Huawei ne passe au Pro Moniker avec la série P20. Le P10 Plus diffère du vanilla P10 par une batterie plus grande, un écran plus grand et plus net et des ouvertures de caméra arrière plus larges.

Faits saillants de la série Huawei P10:

La série P10 de Huawei était capable de prendre des photos couleur 20MP, même si la caméra couleur dépassait 12MP.Huawei a également apporté un mode portrait basé sur logiciel à la caméra frontale, quelques mois avant que la série Pixel et les iPhones ne gagnent des portraits selfies. Certains téléphones P10 sont livrés avec un stockage UFS tandis que d’autres sont livrés avec un stockage eMMC plus lent. Allez comprendre. Le téléphone est venu dans un emballage plutôt intéressant, s’ouvrant sur un livre plutôt que sur une cabine téléphonique standard.

Huawei P20 series (2018)

Si les goûts du P8 et du P9 ont mis Huawei sur la carte et en ont fait une marque populaire, la série P20 a prouvé que la société recherchait la première place. Les produits phares de Huawei au début de 2018 ont apporté le grognement, l’endurance et une technologie de caméra compétitive.

En commençant par le grognement, la série P20 a offert le chipset Kirin 970, qui était le premier processeur de téléphone Android à offrir une puce d’apprentissage automatique dédiée. Ce morceau de silicium a permis la traduction de langues hors ligne avec l’outil de traduction Microsoft préinstallé et de meilleures capacités de traitement / reconnaissance d’image. Mais cela a également permis des économies d’énergie importantes, permettant au CPU et au GPU de décharger les tâches d’apprentissage automatique.

Le vanilla P20 a livré une batterie assez solide de 3400 mAh, tandis que le P20 Pro fournit une batterie de 4000 mAh. Quoi qu’il en soit, vous obtenez une charge filaire de 22,5 W. Malheureusement, la recharge sans fil n’était disponible sur aucun des modèles.

Mais la principale raison d’avoir la série P20 était pour l’expérience de la photographie, car le P20 Pro en particulier était le premier smartphone à triple caméra arrière. Il offrait un énorme appareil photo principal de 40 MP, un capteur monochrome de 20 MP et un vivaneau de téléobjectif 8MP 3x. Le téléphone pourrait également fournir un zoom hybride 5x, utilisant essentiellement la fusion et le traitement d’images pour donner de meilleurs résultats que le zoom numérique traditionnel.

Le P20 standard était beaucoup plus modeste dans ses capacités de caméra, offrant un jumelage double caméra monochrome 12MP + 20MP. Le téléphone avait encore quelques fonctionnalités de l’appareil photo en commun avec son compagnon Pro, y compris un excellent mode Nuit.

La série P20 a également popularisé la tendance des couleurs dégradées, son coloris Twilight étant plutôt frappant. Et nous avons depuis vu des goûts de Samsung et Vivo offrir cette option par la suite.

Faits saillants de la série Huawei P20:

Le mode nuit de la famille P20 a précédé de plusieurs mois les modes nuit de Google et OnePlus.La série Huawei P20 était également accompagnée du Huawei Mate RS Porsche Design, offrant deux scanners d’empreintes digitales (arrière et à l’écran), un écran plus net et une connexion sans fil Huawei a publié des modèles P20 Pro avec dos en cuir à l’IFA 2018.La série devrait obtenir Android 10 plus tard en 2020.

Huawei P30 series (2019)

S’appuyant sur les bases établies par la série P20 et la famille Mate 20, la série Huawei P30 poursuit une tendance de premières et de bases bien exécutées.

La vedette du spectacle est le P30 Pro, doté pour la première fois d’un appareil photo à zoom périscope 5x dans un smartphone (avec l’Oppo Reno 10X Zoom Edition). Ainsi, un prisme est utilisé pour offrir de meilleurs niveaux de zoom qu’un téléobjectif classique. Pas étonnant que Samsung ait acquis l’une des sociétés clés derrière la technologie et l’ait utilisée dans le Galaxy S20 Ultra.

L’appareil Huawei Pro se distingue également du modèle standard grâce à une batterie plus grande (4200 mAh contre 3650 mAh), une charge filaire plus rapide (40 W contre 22,5 W), un indice de résistance à l’eau IP68 et un appareil photo ultra-large de résolution supérieure (20 MP contre 16MP).

Les deux téléphones disposent d’un appareil photo principal de 40 MP, abandonnant le filtre de couleur RVB (rouge, vert et bleu) vu dans tous les appareils photo des smartphones au profit d’un filtre RYYB (rouge, jaune, bleu). Ceci est destiné à améliorer les performances en basse lumière, et nous pensions que cela faisait définitivement de la série P30 un champion en basse lumière.

La série P30 est alimentée par le chipset Kirin 980, qui comprenait les derniers cœurs Arm Cortex-A76 de l’époque, un GPU Mali-G76 MP10 et un NPU de deuxième génération. Les deux téléphones partagent également un capteur d’empreintes digitales à l’écran, des caméras selfie 32MP et la prise en charge des cartes mémoire NM exclusives de Huawei.

Faits saillants de la série Huawei P30:

Le P30 standard n’avait pas de chargement sans fil hors de la boîte, mais Huawei a offert un étui de chargement sans fil en tant qu’accessoire. Le modèle standard de Huawei a cependant une fonctionnalité qui manque à la variante Pro, et c’est un port pour casque. Le P30 Pro utilise un ” haut-parleur à lévitation électromagnétique au lieu d’un écouteur visible, faisant essentiellement vibrer l’écran pour transmettre le son à votre oreille. Cela pourrait être le dernier produit phare de Huawei à offrir Google Mobile Services pendant un certain temps, en raison de l’interdiction du commerce américain.

Et la série P40?

Evan Blass

Le prochain produit phare de la série P de Huawei, la série P40, est attendu le mois prochain. Et s’il y a une chose que nous savons sur la gamme, c’est que ce sera le premier produit phare de la série P à ne pas disposer de Google Mobile Services.

Nous nous attendons également à ce que la série P40 offre le processeur Kirin 990, car la série adopte traditionnellement le même chipset que la dernière entrée Mate (série Mate 30). On pense également que nous pourrions voir trois modèles cette fois, à savoir les éditions Standard, Pro et Premium. D’autres rumeurs pointent vers un écran perforé et une caméra périscope améliorée.

Vous pouvez consulter notre hub de rumeurs Huawei P40 sur le lien précédent, couvrant tout, du nom et de la conception à l’alimentation et aux informations sur la caméra.

Il est clair que Huawei a régulièrement progressé au fil des ans, passant d’un joueur de faible puissance à un véritable mastodonte phare. Mais qu’aimeriez-vous voir des futurs produits phares de Huawei? Donnez-nous votre liste de souhaits ci-dessous!