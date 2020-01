Huawei P30 Lite New Edition est un téléphone 2019 en 2020

Huawei

Récemment, Huawei a discrètement lancé un «nouveau» smartphone: le Huawei P30 Lite New Edition. Comme on peut s’y attendre de son nom, l’appareil est un léger rafraîchissement du P30 Lite lancé début 2019.

À l’extérieur, l’appareil ressemble essentiellement à l’édition 2019 du Huawei P30 Lite. Il est même disponible dans les mêmes couleurs: noir minuit, blanc perle, bleu paon et cristal respirant.

Les seules vraies différences entre cette nouvelle édition et l’ancien modèle sont la RAM et les configurations de stockage interne. Auparavant, la variante la plus courante du P30 Lite n’avait que 4 Go de RAM, mais elle est augmentée jusqu’à 6 Go dans la nouvelle édition. De même, toutes les variantes de l’original P30 Lite ont atteint une capacité maximale de 128 Go de stockage interne, mais la nouvelle édition propose 256 Go.

Outre ces deux différences subtiles, le Huawei P30 Lite New Edition est le même que le téléphone que la société a lancé en 2019. Cela comprend la conception, le processeur, la résolution d’affichage, les configurations de l’appareil photo, etc. Plus important encore, le P30 Lite New Edition, juste comme l’original, viendra avec le support des applications Google.

Cette dernière partie est probablement la raison pour laquelle Huawei lance cette nouvelle édition. Comme nous l’expliquons dans cet article, les certifications pour la prise en charge des applications Google sont liées aux numéros de modèle des smartphones, ce qui signifie que Huawei est toujours légalement en mesure de relancer le même téléphone avec des spécifications ou des conceptions légèrement modifiées sans violer l’interdiction américaine de Huawei. Cette nouvelle édition représente une solution définitive à l’interdiction de Huawei, car elle permet à la société de lancer un «nouvel» appareil, de garder les applications Google à bord et de rester frais dans l’esprit des consommateurs.

Le Huawei P30 Lite New Edition sera disponible au Royaume-Uni à partir du 15 janvier 2020. Il sera au prix de 299 £ (~ 389 $). Il arrivera probablement sur d’autres marchés bientôt.

Ce n’est pas la première fois que Huawei lance un appareil légèrement rafraîchi depuis que l’interdiction de Huawei est entrée en vigueur. Vers la fin de 2019, il a actualisé la palette de couleurs du Huawei P30 Pro, et le Honor 9X n’est essentiellement qu’un Honor P Smart Z rebaptisé. De toute évidence, la société ne peut le faire que si longtemps avant les «nouveaux» appareils sera trop obsolète pour être republié.

Cependant, le prochain Huawei P40 Pro ne devrait pas être un autre rafraîchissement. Tous les signes indiquent que Huawei lance cet appareil comme un tout nouveau téléphone, bien que sans applications Google à bord, comme il l’a fait avec la série Huawei Mate 30.