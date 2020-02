Huawei P40 Lite est là avec un affichage perforé, des caméras quad 48MP

Plus tôt cette semaine, Huawei a annoncé le dévoilement de ses smartphones phares P40 et P40 Pro lors d’un événement à Paris, en France, le 26 mars. .

Le Huawei P40 Lite n’est pas en fait un tout nouveau smartphone. Il s’agit simplement d’une variante rebaptisée du Nova 6 SE que la société avait lancée en Chine en décembre dernier. Il est livré avec un écran FHD + IPS de 6,4 pouces avec une découpe de perforation dans le coin supérieur gauche, abritant une caméra selfie 16MP. Sous le capot, un chipset Kirin 810 de 7 nm est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Huawei P40 Lite arbore un module quadricaméra carré à l’arrière, avec un capteur principal de 48 MP. Le réseau de quatre caméras comprend également un objectif ultra-large 8MP, un capteur de profondeur 2MP et une macro caméra 2MP. Garder les lumières allumées est une cellule relativement grande de 4 200 mAh avec la technologie 40C SuperCharge. Sur le plan logiciel, Huawei P40 Lite exécute EMUI 10 basé sur Android 10 avec les services mobiles Huawei.

Le P40 Lite a été vendu au prix de 299 € (327 $) en Espagne, où il sera disponible en précommande à partir du 2 mars dans la boutique en ligne de Huawei dans les couleurs Crush Green, Midnight Black et Sakura Pink. Ceux qui précommanderont le téléphone recevront gratuitement une paire de FreeBuds 3. Si le P40 Lite n’a été lancé qu’en Espagne jusqu’à présent, nous nous attendons à ce qu’il fasse son chemin vers quelques autres marchés à travers l’Europe dans les prochaines semaines.